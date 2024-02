[BON PLAN] – Le prix de la friteuse à air Ultenic K20 plonge!

Découvrez la révolution culinaire avec la friteuse à air Ultenic K20. Grâce à ses fonctionnalités avancées, préparez des repas sains et délicieux pour toute la famille. Profitez dès maintenant d’une offre exclusive, avec 9% de réduction et des facilités de paiement attractives.

Faites l’expérience d’une cuisine saine avec l’Ultenic K20!

Promotion exclusive

Bénéficiez d’une réduction exceptionnelle de 9% dès maintenant. La friteuse à air Ultenic K20 est disponible à 146,29 euros au lieu de 159,99 euros. Ultenic offre également une garantie de 2 ans et une garantie de réparabilité locale de 5 ans en France. Faites l’expérience d’un service client réactif 24H/7J.

Facilité de paiement

Ne laissez pas passer cette opportunité unique qui se présente à vous aujourd’hui. Saisissez le Ultenic K20 et optez pour le confort avec un paiement en 4 fois, seulement 37,41 euros par versement, frais inclus. Ne tardez pas à profiter de cette opportunité unique!

Les aspects distinctifs de la friteuse à air Ultenic K20

Polyvalence et capacité

Ultenic K20 redéfinit la cuisine moderne en permettant la cuisson simultanée de deux ingrédients de deux manières différentes. Avec ses deux tiroirs de cuisson de 3.8L chacun, cette friteuse à air offre une capacité totale de 7.6L, idéale pour préparer des plats variés et savoureux pour jusqu’à 8 personnes.

Programmes multiples

Grâce à une simple touche, l’air fryer à double tiroir K20 propose une gamme étendue de programmes : frire sans huile, max crisp, rôtir, cuire au four, réchauffer et déshydrater. Explorez des recettes originales préprogrammées dans l’application Ultenic pour une expérience culinaire variée.

Santé et rapidité

Avec une puissance de sortie de 2850 Watts, la friteuse à air Ultenic K20 offre une cuisson sans huile plus saine et plus rapide. Réduisez jusqu’à 80 % de matières grasses tout en préservant un goût croustillant de vos plats préférés, qu’ils soient frais ou surgelés.

Facilité d’utilisation et de nettoyage

L’Ultenic K20 simplifie votre expérience culinaire avec des paniers et tiroirs amovibles de 4L, dotés d’un revêtement antiadhésif. Ces pièces passent au lave-vaisselle ce qui facilite ainsi le nettoyage après chaque utilisation.