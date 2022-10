Ne perdez plus votre vélo avec cette sonnette avec AirTag

Avec sa sonnette de vélo intégrant subtilement un AirTag, AirBell vous permet de profiter de vos journées sans vous soucier d’une éventuelle perte de votre deux-roues.

Rouler en vélo citadine comporte au moins deux certitudes. La première est que vous êtes l’une des principales cibles des voleurs. La deuxième est que vous ferez de belles balades. AirBell vous facilite la vie en vous permettant de garder un œil sur votre véhicule grâce à un tracker AirTag d’Apple. Ce dispositif se glisse en toute discrétion dans la petite cloche mécanique à tintement fort agréable vous servant de sonnette.

Le vol de vélos est une triste réalité de la vie dans les grandes villes. Or, dans la plupart des métropoles, ce véhicule est en passe de devenir le moyen de locomotion le plus prisé. Généralement, les utilisateurs de ces deux-roues ont équipé leur véhicule d’un tracker pour garder constamment un œil sur lui. Toutefois, avec le retour du temps froid et de l’humidité, il y a de forts risques que la bande le maintenant en place ne lâche. AirBell, la sonnette de vélo à AirTag de 24,99 euros, résout ce souci.

La petite cloche mécanique semble, au premier abord, assez banale. Elle ressemble au commun des sonnettes sur le marché. En réalité, elle peut cacher un AirTag vendu séparément. Les voleurs n’auront donc aucune raison de vouloir la retirer après avoir volé ledit vélo. Vous n’aurez donc aucun problème pour le retrouver si, par le plus grand des malheurs, vous vous le faites voler. Il vous suffit d’accéder au service Localiser d’Apple pour le repérer.

