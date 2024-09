Yamaha vend ces scooters électriques Honda et font sensation au Japon !

Quelle est la particularité de ces scooters électriques Honda pour que Yamaha décide de le commercialiser au Japon ? Découvrez ce que ces scooters ont dans le ventre par rapport aux autres pour conclure cette alliance improbable !

Qui l'aurait cru ! Malgré la concurrence, Yamaha et Honda sont en train de collaborer ensemble pour la commercialisation de deux scooters électriques Honda. Cette collaboration étonnante entre surtout dans le cadre du développement de la mobilité électrique tout en répondant aux défis environnementaux actuels. Découvrez les dessus de cette alliance ainsi que les avantages que les consommateurs peuvent en tirer.

Pourquoi Yamaha vend des scooters électriques Honda ?

La décision de Yamaha de vendre des scooters électriques Honda peut sembler surprenante, surtout pour deux marques concurrentes aussi emblématiques. Cependant, ce partenariat s'explique par des raisons stratégiques.

Pour Yamaha, il s'agit avant tout d'une question de rentabilité. En intégrant les scooters Honda à son offre, Yamaha économise sur les coûts de développement tout en diversifiant sa gamme. Pour Honda, l'avantage est également évident : augmenter ses volumes de vente en profitant du réseau de distribution de Yamaha.

Ce partenariat permet aux deux entreprises de se concentrer sur l'amélioration continue de leurs produits. De même, ils peuvent travailler ensemble pour relever les défis auxquels les scooters électriques sont confrontés, notamment en termes d'autonomie, de temps de charge, de performances et de coût. En travaillant ensemble, Honda et Yamaha espèrent accélérer l'adoption des motos électriques au Japon, un marché clé pour la mobilité durable.

Quels sont les modèles de scooters électriques proposés dans le cadre de cette collaboration ?

Honda reveals new electric scooter – EM1



Gets swappable battery tech pic.twitter.com/y817pLJEO0 — RushLane (@rushlane) November 9, 2022

Les deux modèles de scooters électriques Honda disponibles dans les concessions Yamaha au Japon sont le Honda EM1 e et le Honda BENLY e. Si le premier modèle est conçu pour les déplacements urbains, le second est plus apprécié pour sa robustesse. Côté autonomie, chacun de ces modèles embarque une excellente autonomie pour des trajets quotidiens.

Compacts, légers et faciles à manœuvrer, ces modèles sont parfaits pour les circulations en ville. Il faut cependant noter que le moteur du Honda BENLY e est parfaitement silencieux et sans émission de gaz à effet de serre.

Bien que cette coopération soit actuellement limitée au Japon, il faut croire qu'elle pourrait inspirer d'autres marques à l'échelle mondiale. Cela se traduit surtout par la demande de solutions de transport durable par les usagers ainsi que le souci de rentabilité pour les constructeurs. Devant un tel défi, les consommateurs pourront avoir un large choix de scooters électriques de haute qualité, disponibles dans un réseau de concessionnaires plus étendu.

