Honda prépare une version électrique de ce scooter légendaire ! Design, puissance : tout ce qu’il faut savoir

La dernière annonce de Honda va bouleverser le monde des scooters électrques ! Préparez-vous à découvrir la version électrique tant attendue de l'emblématique Honda Activa. Ce passage à l'électrique promet un design avant-gardiste et une puissance électrisante, redéfinissant les standards de la mobilité urbaine. Plongeons dans les détails de ce que nous savons à ce jour sur cette révélation électrique !

Design prévu : un mélange parfait de tradition et modernité

Fidèle au design emblématique de l'Activa, on s'attend à ce que la version électrique adopte des éléments contemporains pour que la nostalgie côtoie l'innovation. Par ailleurs, ce scooter électrique devrait avoir un tableau de bord entièrement numérique compatible Bluetooth. Ce dernier permettra de consulter des informations essentielles telles que le niveau de la batterie, l'autonomie et la vitesse du scooter assurant le confort du conducteur.

Pour se faire une place dans le segment des deux-roues électriques, ce deux roues devra rivaliser avec des modèles tels que l'Ola S1, le TVS iQube, l'Ather 450X et le Bajaj Chetak Electric. Il pourra alors bénéficier de caractéristiques telles que l'éclairage LED, un vaste espace de rangement et bien d'autres choses encore.

Honda version électrique : technologie espérée

En ce qui concerne la partie cycle, l'Activa EV devrait être équipée d'un moteur électrique robuste pour une accélération agile dans le trafic urbain. De plus, il est possible qu'il s'équipe d'un système de batterie interchangeable réduisant les temps d'immobilisation et offrant une plus grande commodité aux conducteurs.

Pour les familles, les étudiants et les employés de bureau, la Honda Activa constitue un compagnon de confiance pour les trajets urbains, économe en carburant et fiable. À cet égard, on estime que sa version électrique devrait offrir une autonomie d'environ 100 km en une seule charge.

Plus encore, on s'attend à ce qu'il s'équipe d'un système de freinage régénératif, qui recharge la batterie au freinage, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie. Le Honda Activa Electric conviendra parfaitement aux conducteurs à la recherche d'un deux-roues électrique pour se faufiler dans le trafic urbain ou simplement pour se détendre le week-end. Elle devrait atteindre une vitesse de pointe de 50 km/h.

Prix et lancement prévu

Le prix actuel du Honda Activa 6G varie entre 841 et 913 euros (hors taxes). Quant à la version électrique, le nouveau scooter devrait être proposé à un prix compétitif compris entre 1100 et 1324 euros (hors taxes). Ce tarif attractif devrait séduire les passionnés de scooters électriques soucieux de leur budget.

Concernant le calendrier de lancement, Honda n'a pas encore communiqué de date officielle. Néanmoins, les experts de l'industrie anticipent la sortie de la Honda Activa Electric entre la fin de 2024 et le début 2025. Restez donc à l'affût pour ne pas manquer cette nouveauté électrique !