Vous ne devinerez jamais à quoi ressemble le nouveau Xiaomi Smart Band 9 Active ! Regardez ces images !

Dans les semaines à venir, il s’avère que Xiaomi va étendre sa gamme de bracelets connectés avec. Et pour avoir un aperçu du look de ces appareils, le site Ytechb a publié plusieurs images montrant à quoi ressemble le Xiaomi Smart Band 9 Active.

Après avoir lancé le Smart Band 9 au cours du dernier trimestre, c’est assez impressionnant de voir ces clichés en avance, alors que l’entreprise mère n’a encore fait aucune annonce. Voyons de plus près de quoi il retourne.

La variante Active du Xiaomi Smart Band 9 comptera 3 coloris

Selon les images divulguées par Ytechb, le futur Xiaomi Smart Band 9 Active sera lancé en trois couleurs différentes. Ce smartband sera rectangulaire et en termes de bracelets, on a droit à un modèle rose, noir et blanc.

Côté design, l’esthétique du bracelet est légèrement améliorée. Ces clichés montrent un bracelet qui recouvre les côtés du cadre. Je pense que c’est sans doute pour améliorer la durabilité du produit. Mais honnêtement, la différence avec la version précédente est très subtile. Il faut avoir l’œil pour les distinguer.

Donc, contrairement au Smart Band 8 Active qui présentait un design protubérant, on constate une petite différence là. Puis, comme vous pouvez le voir sur les photos, cette smartwatch a un bouton de verrouillage en forme de pilule. C’est léger comme détail, mais suffisant pour pouvoir dire que c’est un modèle différent.

Des fonctions assez intéressantes ?

Ensuite, l’écran est désormais plat. Il semble que Xiaomi rende les écrans incurvés plats et les écrans plats incurvés. Je ne sais pas pourquoi. De plus, si l’on en croit les récents rendus, la marque chinoise devrait également bientôt lancer le modèle Pro en plus de la variante Active.

Le Xiaomi Band 9 Active devrait présenter la même taille d’écran que son prédécesseur. Cela signifie qu’il fera 1,47 pouce. Mais à ce qu’il paraît, le bracelet connecté aura une plus grande autonomie. Il est dit qu’il devrait durer jusqu’à 18 jours, contre 14 jours auparavant.

Puis, en matière de durabilité, Xiaomi pourrait de nouveau choisir un châssis renforcé afin que la smartband résiste à une utilisation intensive, notamment au sport.

Un bracelet connecté disponible sous peu ?

Bien que le lancement du Xiaomi Smart Band 9 Active n’ait pas encore eu lieu, le prochain produit de devrait être disponible au même prix que son prédécesseur. Mais étant donné que le bracelet sera disponible dans le monde entier, les prix peuvent varier. En ce qui concerne sa disponibilité, ce bracelet connecté devrait être lancé d’ici un mois.

Bien évidemment, cette information reste à prendre avec des pincettes. En effet, si Xiaomi n’a pas encore fait d’annonce officielle, il faut attendre. Mais ce qui est sûr, c’est qu’en général, l’entreprise chinoise propose toujours trois versions de sa gamme Smart Band par génération. Donc, le Xiaomi Smart Band 9 Active et Pro ressembleront à ces images.

