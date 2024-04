Vous utilisez encore Withings ? Cette autre marque est en train de révolutionner les montres hybrides

Les amateurs de sport automobile connaissent sans doute le nom de Pininfarina. Fondée dans les années 1930 à Turin, en Italie, elle est connue. Ils ont conçu et fabriqué des carrosseries pour Ferrari, Alfa Romeo et Maserati. Cette fois, cette marque fabrique des montres connectées hybrides qui sont meilleures que celles de Withings.

Aujourd'hui, après plusieurs séries de ventes et de restructurations, Pininfarina est devenu un studio de design aux multiples facettes, toujours basé en Italie, cette nouvelle étonne, mais voici ce qu'il en est.

La Pininfarina Senso Hybrid

Dans le domaine des montres connectées, la première création du studio Pininfarina se nomme Senso Hybrid. Le lancement d'une telle smartwatch de type chronomètre est tout à fait logique. Compte tenu de la riche histoire de Pininfarina en matière de design automobile, la marque qui touche à tout n'a pas hésité à se lancer dans le domaine des montres connectées. Cela a donné cet appareil au charme rétro et à la signature stylisée sur le cadran.

Elle renferme beaucoup de technologie dans un écrin conçu par des designers chevronnés. Conçue en interne, Pininfarina a fait appel, pour les aspects techniques, à Globics Technology, un développeur de smartwatch basé à Hong Kong pour concevoir ce modèle.

Une montre connectée possédant une grande allure

Le style et l'attention portée aux détails de cette montre de marque ressemblant à une Withings sont impressionnants. Par contre, avec ses 44 mm, la Pininfarina Senso est un peu grande pour les personnes ayant de petits poignets. Le boîtier et la lunette sont entièrement fabriqués en acier inoxydable 316L. Ce matériau possède des propriétés anticorrosives.

Sa résistance à l'eau est également bonne puisque la smartwatch peut être immergée à 50 mètres. Disponible en 4 versions, la Senso Hybrid est véritablement superbe. Et chaque version possède une finition différente sur le cadran.

La Pininfarina Senso Hybrid ressemble à une montre analogique italienne classique. Dotée d'un verre saphir, de deux poussoirs latéraux et d'un cadran circulaire brossé. Son élégance est indéniable. Les poussoirs ne démarrent cependant pas et n'arrêtent pas la minuterie de la montre. Vous devrez vous rendre dans les paramètres et effectuer quelques personnalisations pour y parvenir.

Une smartwatch hybride de marque ressemblant à l'une des montres Withings

Comme les montres hybrides de chez Withings, la marque italienne lui a attribué des spécificités. Les index ainsi que les aiguilles des heures et des minutes sont dotés d'une bonne quantité de luminescence. Cela permet de lire l'heure dans l'obscurité.

Le cadran inférieur, quant à lui, est personnalisable mais n'est pas éclairé. Vous pouvez le configurer pour suivre les secondes de course, enregistrer vos pas ou progresser vers des objectifs de remise en forme.

Le cadran secondaire est numérique. Il permet de visualiser, de naviguer et de sélectionner les fonctions de fitness et de santé de la montre. Cet écran LCD noir et blanc est plus petit, mais il est assez facile à lire, même en pleine lumière. Il suffit d'appuyer sur la couronne pour l'activer. Puis, il faut la tourner dans un sens ou dans l'autre pour faire défiler les différents paramètres et fonctions du menu.

