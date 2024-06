Voici à quoi ressemble la Google Pixel Watch 3 dans toute sa splendeur

Le lancement du nouveau smartphone Google Pixel 9 et sa sortie prochaine en octobre est attendu. Toutefois, un autre produit passionnant devrait être lancé en même temps. Il s'agit de la belle Google Pixel Watch 3.

Alors que l'on sait très peu de choses sur la future smartwatch et ses capacités, les premiers rendus de la montre connectée sont désormais disponibles sur le net. Et voici ce que nous pouvons vous dire à son sujet.

Des photos de la Google Pixel Watch 3 partagés récemment

En collaboration avec 91mobiles, c'est grâce à Steve Hemmerstoffer (alias OnLeaks) que des clichés concernant la Google Pixel Watch 3 sont partagés.

À première vue, la smartwatch ressemble beaucoup à la Pixel Watch 2. De ce fait, en termes de design, rien de nouveau n'est à noter. Mais l'écran circulaire accompagné d'une couronne rotative sur le volet latéral est toujours aussi beau. Le bouton permettant de faire appel à l'assistant vocal est également présent juste à côté. Et le volet des capteurs à l'arrière semble également être aussi familier que le modèle précédent.

En matière de teinte, la Pixel Watch 3 de Google est montrée dans un coloris noir avec un bracelet en silicone. Étant donné que la version précédente se déclinait en gris, blanc ivoire et bleu. Des teintes similaires sont attendues en ce qui concerne ce successeur. Mais, il ne serait pas surprenant que Google introduise un tout nouveau coloris. Cela à l'instar de ce qu'il a fait avec les téléphones Pixel.

Les détails qui distinguent la Google Pixel Watch 3 de ses homologues

En prêtant plus d'attention aux détails, la Pixel Watch 3 aurait une épaisseur de 14 mm. Cela la rendrait 1,7 mm plus épaisse que son prédécesseur. Selon @OnLeaks et 91mobiles, la nouvelle montre connectée mesure toutefois 40,79 x 40,73 mm.

C'est une taille légèrement différente des dimensions de 41 x 41mm de la Pixel Watch 2. L'épaisseur est ici légèrement plus élevée. Peut-être en raison de la rumeur selon laquelle la batterie est plus proéminente sur la Pixel Watch 3. D'après les récents sites web de Safety Korea et Dekra pour la certification, la Pixel Watch 3 devrait être équipée d'une batterie d'une capacité de 307 mAh. C'est une petite amélioration par rapport à la batterie de 306 mAh de la Pixel Watch 2.

Deux tailles disponibles ?

Apple et Samsung proposent deux tailles, 41 mm et 45 mm. Si Google les imite, nous pourrions voir une version de 45 mm en plus de la version standard de 41 mm. Néanmoins, les deux modèles devraient inclure une puce à bande ultra-large (UWB) pour une utilisation avec le système Find My Device de Google. Et elle comportera aussi un nouveau chipset. En outre, la Pixel Watch 3 devrait fonctionner sous Wear OS 5.

À titre de référence, les prochaines montres connectées Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra de chez Samsung devraient être lancées en juillet. Cependant, elles utiliseront une version fortement personnalisée de Wear OS 5 appelée One UI Watch 6. C'est une information intéressante à retenir.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn