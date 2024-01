[BON PLAN] – Le VTT électrique semi-rigide E-ST520 est baisse de prix

Explorez les sentiers escarpés avec style et facilité grâce au vélo VTT électrique semi-rigide E-ST520 en noir violet. Conçu pour des aventures tout-terrain ultimes. Pour couronner le tout, profitez d’une offre exceptionnelle et économisez 99 euros, ce vélo est disponible à seulement 1 700 euros au lieu de 1799 euros. Ne manquez pas cette opportunité de rouler en toute liberté avec ce VTT électrique haute performance.

Puissance et confort sur les chemins

Le VTT électrique E-ST520 révolutionne votre expérience de VTT avec son moteur central coupleux de 70 Nm. Ce moteur offre une puissance exceptionnelle pour gravir les collines et les montagnes. Son cadre 100% en aluminium assure une durabilité optimale, tandis que l’adaptabilité morphologique garantit un confort sans égal. Avec une position relevée, une selle spécialement conçue et des freins rapprochés, ce VTT électrique est adapté aux aventurières intrépides.

Performance sans compromis

Profitez d’une autonomie remarquable de 2h30 en moyenne grâce à la batterie de 420 Wh, parfaite pour des randonnées tout-terrain sportives. La fluidité de pédalage est au rendez-vous avec son moteur central intégré, cela vous permet d’oublier l’assistance et de vous concentrer sur le plaisir de la conduite.

Le contrôle de la trajectoire est également assuré par une fourche et des freins hydrauliques, des pneus robustes et un cintre large pour une maîtrise totale du chemin.

Offre exclusive et facilité de paiement

Profitez dès maintenant d’une promotion irrésistible qui fait passer le prix de ce VTT électrique de qualité à seulement 1 700 euros. La livraison est gratuite en magasin et en point de relais. De plus, pour rendre cette offre encore plus accessible, bénéficiez de la possibilité de payer en 4 fois avec des mensualités de 425 euros. Libérez votre esprit d’aventure et saisissez cette opportunité de posséder le Vélo VTT électrique semi-rigide E-ST520 dès maintenant !

VTT électrique, vers de nouveaux horizons de liberté et d’excitation

Liberté et accessibilité

Explorez des terrains variés et atteignez des sommets avec aisance grâce au VTT électrique. Conquérir les collines devient un plaisir. Profitez de l’autonomie étendue pour des aventures plus longues sans la crainte de l’épuisement.

Le VTT électrique offre une nouvelle liberté. Il élargit les horizons du cyclisme tout-terrain qui permet à chacun de vivre l’excitation de la conduite hors route. Nous vous invitons à visualiser cette vidéo pour découvrir la nouvelle gamme de VTT électrique ROCKRIDER

Puissance et confort

Le VTT électrique allie puissance et confort, idéal pour les cyclistes de tous niveaux. Le moteur électrique offre une assistance précieuse lors des montées. En plus, le confort est amélioré avec des fonctionnalités telles que des selles ergonomiques, des suspensions efficaces et une position de conduite plus détendue. Ces fonctionnalités garantissent une expérience agréable même sur les terrains les plus exigeants.