Ce VTT électrique hyper léger en fibre de carbone est ce dont on a besoin maintenant !

Le tout dernier VTT électrique de Heybike, le Hero, fait sensation grâce à sa technologie en fibre de carbone. Avec des caractéristiques à couper le souffle, il répond à nos besoins actuels de puissance, de performance et de style.

Si vous pensiez avoir tout vu en matière de VTT électrique, détrompez-vous ! En fait, Heybike vient de dévoiler son dernier bijou, le Heybike Hero, destiné à pimenter vos aventures cyclistes. Avec son cadre en fibre de carbone ultraléger, ce VTT électrique promet une expérience cycliste sans précédent.

Léger comme une plume, puissant comme un tigre

Imaginez un vélo électrique qui vous fait flotter sur les pistes, un vélo si léger qu’il semble défier les lois de la gravité. Voilà exactement ce que promet Heybike avec son VTT électrique en fibre de carbone. Grâce à son cadre T800, 36 % plus léger que l’aluminium, le Hero offre une légèreté inégalée sans compromettre la solidité. Dites adieu aux VTT lourds et encombrants, et bonjour à une conduite aérienne !

Mais ne vous y trompez pas, la légèreté du Hero n’est pas synonyme de manque de puissance. En effet, il bénéficie d’un moteur Ananda de 750W monté au centre, qui promet une montée d’adrénaline à chaque coup de pédale. Avec un couple atteignant 160 Nm, le Hero vous propulse littéralement sur n’importe quel terrain, transformant chaque colline en une simple ascension. Par ailleurs, son capteur de couple intelligent s’adapte au style de pédalage de chaque cycliste, garantissant une assistance électrique souple et réactive. Oubliez la sueur et les efforts intenses, le Hero fait tout le travail lourd à votre place !

VTT électrique en carbone, LE compagnon de voyage fiable

Le Heybike Hero n’est pas seulement un puissant VTT, c’est aussi un compagnon de voyage fiable. En fait, sa batterie certifiée UL de 864 Wh permet une autonomie allant jusqu’à 90 km par charge. Cela signifie que vous pouvez parcourir des distances considérables sans craindre d’être à court d’énergie. Bien que la recharge puisse prendre de 4 à 5 heures à la fin de cette épopée, la promesse d’une telle distance sans compromis en vaut largement la peine.

Confort et Polyvalence au guidon de ce VTT électrique en fibre de carbone

Le design du Heybike Hero ne se limite pas à sa légèreté. Ce VTT électrique profite d’un cadre en fibre de carbone « avancé » avec une conception à enjambement bas. Cette caractéristique offre un confort supérieur et une approche plus profilée, permettant aux utilisateurs de « rouler au-delà des limites » avec aisance.

Avec une finition noire élégante et des accents orange, ce VTT électrique incarne le mariage parfait entre style et substance. Son look moderne et dynamique témoigne de l’engagement de Heybike envers l’innovation et l’esthétique.

Prêt pour Tous les Terrains

Le Heybike Hero ne se contente pas d’offrir des performances exceptionnelles sur route, mais il excelle également en tout-terrain. La suspension complète et les freins à disques hydrauliques assurent une stabilité et un contrôle optimaux, même sur des sentiers accidentés. Les neuf vitesses Shimano ajoutent une polyvalence supplémentaire, permettant aux cyclistes de s’attaquer à une variété de terrains avec confiance.