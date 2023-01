Ce VTT électrique puissant inclut un ABS pour une sécurité maximale

Le VTT électrique Nireeka Revenante se distingue par son ABS et sa double suspension. Ce vélo électrique s’appuie notamment sur un financement collectif pour entrer sur le marché.

La société Nireeka, dont le siège est au Canada, a réussi à se faire un nom grâce à ses vélos électriques au look original. Ce fabricant est de retour sur le marché avec son nouveau modèle « Revenant ». Son look plus agressif fait ressortir ses traits esthétiques bien musclés. Ce modèle appartient à la gamme des VTT électriques, compte tenu de son système de suspension double avec 140 mm de débattement chacun. La fourche avant est suspendue tandis qu’un amortisseur de marque X-Fusion O2 se trouve à l’arrière. Son cadre fabriqué en carbone lui confère une légèreté.

Le vélo électrique équipé d’ABS avec moteur de 1 000 W

Propulsé par un financement sur Indiegogo, ce VTT électrique est disponible en deux modèles. La première version offre une puissance maximale de 1000 W, ce qui est interdit dans notre pays. Quant à la seconde, conforme aux normes européennes, est d’une capacité de 250 W. Chaque modèle a un couple de 85 Nm . Le fait de placer le moteur de 4 kg dans le moyeu, explique Shojaie, signifie que le Revenant ne sera pas conçu pour les sentiers exigeants.

Ce modèle dispose d’une batterie Samsung de 840 Wh qui vous permet de parcourir jusqu’à 80 km avec une seule charge. En utilisant le chargeur rapide fourni, le cycliste peut recharger complètement la batterie en trois à cinq heures. Ses freins à disques hydrauliques permettent de réduire les distances d’arrêt. Par ailleurs, un phare avant et un feu arrière vous permettent de voir et d’être vu dans l’obscurité. Des pneus larges et un système de suspension complet, avec un débattement de 140mm à l’avant et à l’arrière, contribuent à offrir une conduite confortable.

Le capteur de couple offre plus de réactivité, de dynamisme et de confort dans la conduite. La présence de l’ABS est une autre caractéristique essentielle de ce VTT électrique à souligner. À titre de rappel, ce système permet de réguler automatiquement les pressions hydrauliques exercées sur le frein avant pour éviter un éventuel patinage

Un ABS… En option

Comme tous les vélos de l’entreprise, il est basé sur un cadre en fibre de carbone magnifiquement conçu. De conception similaire au vélo de piste Nyx, le Revenant est plus long, avec un amortisseur incliné. Mais il utilise les mêmes formes géométriques fascinantes. De plus, il est fascinant à regarder. Il contient également plus de puissance électrique et la place dans la roue arrière plutôt que dans la manivelle. Un écran LCD affiche des informations telles que votre vitesse et la distance parcourue.

Ce VTT électrique est disponible à 2167 euros. Il faut savoir que l’ABS constitue une option tarifée 300 euros. La version conforme aux normes européennes pourrait être livrée à compter de février 2023. Elle se décline en trois tailles (S, M et L),