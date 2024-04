Ce vélo sans pédale pèse seulement 2,6 kg ! Oui, vous avez bien lu : 2,6 kg !

Découvrez le Gocycle Mini, le vélo sans pédale révolutionnaire qui ne pèse que 2,6 kg ! Il s'agit d'un concentré d'innovation et de légèreté pour les enfants et les parents passionnés de vélo.

Imaginez un vélo si léger qu'il semble flotter dans l'air. Tel est le Gocycle Mini, un vélo électrique sans pédales révolutionnaires qui ne pèse que 2,6 kg ! Avec ses caractéristiques innovantes et son design inspiré de la Formule 1, il promet une expérience cycliste unique pour les enfants et une grande facilité d'utilisation pour les parents. Apprenons-en plus sur ce bijou technologique qui fait sensation dans le monde du cyclisme.

Un vélo électrique sans pédale d'une légèreté exceptionnelle

Au fil des ans, Gocycle s'est bâti une solide réputation dans le domaine des vélos électriques. Celle-ci s'articule autour d'une philosophie d'intégration totale et de légèreté des cadres, aussi appelée OneDesignDNA.

D'ailleurs, cette même philosophie a été reprise avec le Mini Gocycle, un vélo électrique sans pédale pour les tout-petits. Il reproduit fidèlement le look des vélos électriques haut de gamme de la marque. Fabriqué en carbone de qualité, il brille par sa légèreté remarquable.

D'ailleurs, ne pesant que 2,6 kg, le Mini se présente comme « l'un des vélos d'équilibre les plus légers du marché », selon Gocycle. Imaginez la facilité avec laquelle les enfants peuvent manœuvrer ce vélo sans effort, et les parents apprécieront certainement la commodité du transport sans souci.

Outre sa légèreté, le Gocycle Mini affiche un design élégant. Son cadre monocoque offre à la fois résistance et esthétique, rappelant les lignes aérodynamiques des voitures de course. Les amateurs de cyclisme apprécieront cette touche sportive dans un vélo conçu pour le plaisir et la performance.

Caractéristiques innovantes pour une expérience de cyclisme optimale

Pour que le Mini se fonde parfaitement dans la gamme GoCycle, l'entreprise britannique l'a équipé de nombreuses technologies emblématiques de la marque. Notamment des roues Pitstop latérales, une fourche avant unilatérale.

Par ailleurs, ce vélo sans pédale adopte également la position de conduite réglable qui caractérise sa gamme de VTT électriques. Tout comme les voitures qui inspirent tous les designs de GoCycle, il se décline en une seule taille. Toutefois, son design « Vgonomic » permet de régler facilement la hauteur de la selle.

Cette caractéristique garantit que le vélo peut grandir avec l'enfant, offrant un ajustement parfait pour les enfants mesurant entre 85 cm et 100 cm. Le Gocycle Mini n'est donc pas un achat unique, mais un investissement dans un vélo qui grandira avec l'enfant, favorisant ainsi la durabilité et l'économie pour les familles.

Plus encore, ses roues à montage unique « permettent de réparer facilement la moindre crevaison et donnent aux petits cyclistes une certaine crédibilité lorsqu'ils se promènent dans le parc.

Disponibilité et prix attractif

Bien que la date de sortie officielle du Gocycle Mini n'ait pas encore été confirmée, les amateurs de cyclisme peuvent s'attendre à ce qu'il soit bientôt disponible sur le site web de Gocycle. Avec un prix compétitif de 399 €, ce vélo sans pédales offre un excellent rapport qualité-prix aux familles qui cherchent un moyen amusant et léger d'initier leurs enfants au cyclisme.