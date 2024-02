Test du vélo Engwe E26 : un fat bike électrique à haute performance

Découvrez avec nous si l’Engwe E26 répond aux attentes des cyclistes urbains, de loisirs, de montagne ou de voyage en quête d’une expérience de conduite exceptionnelle.

Face à la croissance de la demande de solutions de transport alternatives, le fabricant chinois de vélos électriques ENGWE a décidé de la combler avec le lancement du fat bike E26. Celui-ci représente une réponse adaptée à l’environnement urbain en constante évolution. Doté d’un moteur de 250 watts, il offre une puissance suffisante pour naviguer dans les rues citadines. Son système de transmission Shimano Tourney à 7 vitesses, lui, garantit une expérience de conduite fluide et adaptable à différents terrains. Dans cet article, nous plongeons dans les détails de ce vélo innovant, explorant ses capacités, sa puissance, son confort et son autonomie. Est-il vraiment un choix privilégié pour les citadins à la recherche de solutions de transport rapides, écologiques et pratiques ? Vous aurez une réponse à cette question en parcourant jusqu’à la fin cet article.

Caractéristiques techniques

Poids du produit : 34.5 kg

: 34.5 kg Dimensions : 194,5 cm de longueur, 118 cm de largeur et 75 cm de hauteur

: 194,5 cm de longueur, 118 cm de largeur et 75 cm de hauteur Vitesse maximum : 25 km/h

: 25 km/h Puissance du moteur : 250 W avec un couple de 70 Nm

: 250 W avec un couple de 70 Nm Capacité de charge maximale : 150 kg

: 150 kg Système de freinage : freins à disques hydrauliques

: freins à disques hydrauliques Système de transmission : Shimano Tourney à 7 vitesses

: Shimano Tourney à 7 vitesses Autonomie : 140 km

: 140 km Batterie : 48 V / 16 Ah amovible (au lithium)

: 48 V / 16 Ah amovible (au lithium) Temps de charge : 5 à 6 heures

5 à 6 heures Suppléments : porte-bagages arrière, écran de contrôle LCD, application mobile dédiée, phare et feu arrière à DEL

: porte-bagages arrière, écran de contrôle LCD, application mobile dédiée, phare et feu arrière à DEL Indice d’étanchéité : IPX4

Engwe E26 : confort, durabilité et esthétique pour les cyclistes urbains

L’Engwe E26 se distingue par son cadre en aluminium, un matériau réputé pour son équilibre entre légèreté, durabilité et coût abordable. Cette conception offre aux cyclistes une plateforme robuste et fiable pour leurs déplacements urbains. Pesant 34,5 kg, l’Engwe E26 se situe dans la moyenne en termes de poids pour les vélos électriques. De ce fait, il est relativement facile à manœuvrer et à transporter, tout en offrant une stabilité suffisante sur la route.

La présence de suspensions avant et arrière constitue un avantage significatif, améliorant le confort de conduite sur les routes accidentées ou pavées. Ces amortisseurs absorbent les chocs et les vibrations. Ils permettent aux cyclistes de traverser la ville en toute douceur, sans ressentir les imperfections de la chaussée.

L’Engwe E26 se démarque également par son système de batterie intégré dans le cadre, présentant plusieurs avantages. D’abord, celui-ci contribue à l’esthétique globale du vélo en éliminant la nécessité d’un bloc batterie externe. De plus, il assure aussi une répartition équilibrée du poids pour une conduite plus stable et agile.

Cependant, l’Engwe E26 n’est pas pliable. Cette caractéristique peut limiter sa praticité pour ceux qui ont besoin de le ranger dans des espaces restreints. Néanmoins, la majorité des modèles de fat bike de la marque sont dotés d’un acheminement interne des câbles. Celui-ci favorise une apparence épurée et élégante, tout en protégeant les câbles des dommages potentiels. Dans l’ensemble, l’Engwe E26 représente un choix attrayant pour les cyclistes urbains qui recherchent un équilibre entre confort, durabilité et esthétique dans leur moyen de transport quotidien.

Engwe E26 : une batterie amovible pour plus de flexibilité

L’Engwe E26 est équipé d’une batterie de 250 watts, 48 volts et 16 ampères-heures. Il offre une capacité suffisante pour alimenter les déplacements quotidiens en ville. Sa caractéristique amovible est un avantage notable. Elle permet aux utilisateurs de retirer facilement la pièce pour la recharger à un emplacement pratique ou la remplacer en cas de besoin. Cette fonctionnalité ajoute une certaine flexibilité à l’utilisation du vélo électrique. Elle constitue une solution pratique pour prolonger l’autonomie lors de longs trajets ou pour simplifier le processus de charge.

Par ailleurs, le temps de charge de la batterie est de 6 heures. Il est dans la moyenne par rapport à d’autres modèles sur le marché. Certes, l’Engwe E26 n’est pas équipé de freinage régénératif, une fonctionnalité qui convertit l’énergie cinétique du freinage en électricité pour recharger la batterie. Cependant, sa batterie amovible reste un avantage significatif pour de nombreux cyclistes urbains. 83 % des fat bikes électriques possèdent notamment cette caractéristique. Par conséquent, l’Engwe E26 peut être considéré comme une solution pratique et adaptable pour répondre aux besoins de recharge et de maintenance de la batterie.

Engwe E26 : performance maximale et autonomie exceptionnelle pour les cyclistes avides d’aventures

L’Engwe E26 se distingue par sa remarquable autonomie de 140 km par charge. Ainsi, il peut parfaitement devenir un compagnon idéal pour les trajets longue distance, qu’il s’agisse de déplacements quotidiens ou d’aventures sur de longues routes. Cette faculté exceptionnelle est particulièrement précieuse pour les utilisateurs urbains ou les cyclistes qui explorent des itinéraires plus étendus. Elle leur offre une liberté de déplacement accrue sans avoir à se soucier constamment de la recharge de la batterie.

De plus, le système de freinage à disque hydraulique assure une puissance de freinage optimale. Il permet une réponse rapide et précise dans toutes les conditions de conduite. Associé à un couple maximal de 70 Nm, l’Engwe E26 offre une accélération impressionnante et une conduite réactive. Cette caractéristique est particulièrement bénéfique lorsqu’on affronte des pentes raides ou lorsqu’on a besoin d’une réponse rapide dans les situations de circulation urbaine.

Mode turbo : une assistance maximale

Le mode turbo constitue une fonctionnalité supplémentaire appréciable. Il permet une assistance maximale en utilisant une puissance supplémentaire de la batterie. Dans la pratique, il est utile pour surmonter les défis les plus rigoureux ou pour obtenir une accélération rapide dans les situations qui l’exigent.

Mode éco : une option économique

Le mode éco offre une alternative plus économique en termes de consommation de batterie. Il est idéal pour les trajets où l’efficacité énergétique est primordiale. Avec son moteur de 250W et ses 7 vitesses, l’Engwe E26 offre une polyvalence exceptionnelle sur différents types de terrain. Il garantit donc une conduite fluide et confortable.

Propulsé par un moteur de type hub-drive, il peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, conformément aux réglementations locales. Ces caractéristiques en font un choix attrayant pour les cyclistes urbains et les aventuriers à la recherche d’une conduite dynamique.

Verdict

Après avoir examiné toutes les spécifications techniques de l’Engwe E26, il est clair que ce vélo électrique présente plusieurs points forts significatifs. Son autonomie exceptionnelle de 140 km par charge en fait un choix idéal pour les cyclistes à la recherche d’une solution fiable pour les trajets longue distance. De plus, ses performances de freinage optimales, son accélération impressionnante et sa réactivité de conduite, combinées à des fonctionnalités supplémentaires telles que le mode turbo et le mode éco, offrent une expérience de conduite complète et polyvalente.

Cependant, bien qu’il offre de nombreuses caractéristiques attrayantes, l’Engwe E26 ne convient pas forcément à tous les cyclistes. Les utilisateurs potentiels devraient notamment prendre en compte leurs propres besoins et préférences, ainsi que leur budget, avant de prendre une décision d’achat. En fin de compte, pour ceux qui recherchent un vélo électrique offrant une autonomie exceptionnelle, des performances solides et une expérience de conduite agréable, l’Engwe E26 semble être une option à considérer sérieusement.

Autonomie exceptionnelle de 140 km par charge offrant une grande liberté pour les trajets longue distance.

Performances de freinage optimales avec un système à disque hydraulique assurant une puissance de freinage efficace et précise.

Accélération impressionnante avec un couple maximal de 70 Nm permettant une accélération rapide et une conduite réactive.

Polyvalence et adaptabilité à différents types de terrains grâce à son moteur de 250W et ses 7 vitesses.

Confort de conduite grâce à la suspension avant et arrière pour une conduite douce, même sur des routes irrégulières.

Le poids de 34,5 kg peut rendre le transport ou le rangement plus difficile pour certaines personnes.

Contrairement à certains modèles concurrents, l’Engwe E26 ne dispose pas de freinage régénératif pour récupérer l’énergie lors du freinage.

L’absence de fonction de pliage peut limiter sa praticité pour ceux qui ont besoin de stocker ou de transporter le vélo dans des espaces restreints.