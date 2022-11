Vélo électrique Hummer : découvrez ce vélo hors-norme !

General Motors a dévoilé son premier vélo électrique, aussi massif que ses voitures Hummer. Ce véhicule reprend ainsi les particularités hors norme caractérisant ce constructeur.

La société américaine, General Motors, a présenté son GMC EV ALL-WHEEL DRIVE EBIKE. Ce véhicule branché affiche des caractéristiques si élevées qu’il ne peut légalement pas se classer dans la catégorie des vélos électriques en France.

Une puissance et une vitesse phénoménales pour un vélo électrique

Ce vélo de General Motors est tout simplement impressionnant en rapidité et en puissance. Un couple de deux moteurs Bafang de 750 W offrent une puissance maximale de 2,4 kW à ce vélo électrique Hummer. Ils le propulsent jusqu’à une vitesse maximale de 45 km/h. Ces moteurs peuvent cependant ne pas être exploités en même temps selon le mode de conduite choisi.

Sur le territoire européen, un vélo électrique a une vitesse limitée à 25 km/h. Tous les vélos dépassant cette vitesse maximale, doivent être classés dans la catégorie speedbike dont les cyclomoteurs.

Ce vélo électrique Hummer se démarque aussi par son confort élevé de conduite. Ses pneus ultra larges combinés à sa suspension avant permettent d’adoucir les chocs et les aspérités de la route.

Le GMC EV ALL-WHEEL DRIVE EBIKE débarque avec un porte-bagages, une béquille et un petit garde-boue. Pour le stopper, General Motors l’a doté de disques de 3 mm d’épaisseur couplés à un système hydraulique à quatre pistons. Son système de freinage semble être assez léger pour un bolide de cette taille, puissance et rapidité. D’autant plus que l’on ne sait pas encore. La démesure n’est pas ce qui fait peur à General Motors.

Disponibilité du vélo électrique Hummer de General Motors

Ce véhicule est accessible au prix de 3 999 dollars aux États-Unis. Il ne serait cependant pas mis en vente sur le territoire européen, du fait de sa puissance hors norme.