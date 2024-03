Vélo électrique : Cowboy lance son premier modèle tout chemin (et ça promet du lourd !)

Le Cross, dernier né de Cowboy, s'annonce comme une révolution dans le monde des vélos électriques tout chemin. Doté de larges pneus, de suspensions avancées ainsi que d'une batterie puissante, il s'agit du premier vélo tout-terrain de la marque.

Dites adieu aux balades ennuyeuses en ville et préparez-vous à explorer de nouveaux horizons et à repousser vos limites comme jamais auparavant. Cerise sur le gâteau, Cowboy a mis le paquet pour offrir une expérience de conduite incomparable. La conception du Cross a été totalement repensée pour s'adapter à une utilisation polyvalente, bien au-delà des environnements urbains.

Vélo électrique tout chemin de Cowboy : une technologie de suspension de pointe

Disponible en cadre fermé ou ouvert, le Cross respecte les canons esthétiques de la marque Cowboy. Il se distingue par sa fourche inversée, d'ailleurs, jusqu'à présent, aucun des autres vélos de la gamme n'était équipé de ce type de suspension. À l'arrière, il bénéficie d'une tige de selle suspendue améliorant ainsi le confort de conduite. Ces deux suspensions sont supportées par de grands pneus de 60 mm de large.

Côté technique, le Cross conserve le même moteur à moyeu arrière comme les autres vélos de la gamme, avec une puissance de 250 W développant un couple de 45Nm. Cowboy a également retravaillé ses algorithmes afin d'assurer des performances optimales, tant sur route qu'en tout-terrain, malgré le poids supplémentaire du VAE. En fait, il faut noter que ce vélo pèse 27 kg contre 19 kg pour le Classic.

Par ailleurs, la batterie d'une capacité accrue de 540 Wh, garantit une autonomie jusqu'à 120 kilomètres en fonction des modes d'utilisation. De quoi partir à l'aventure sans jamais craindre la panne sèche.

Riche en accessoires

En matière d'accessoires, le Cross ne fait pas les choses à moitié. Ce vélo électrique dispose d'une porte-bagage robuste en aluminium moulé des larges pédales, crantées et perforées complètent l'ensemble, assurant une adhérence optimale.

Plus encore, Cowboy a pensé à tout pour rendre l'expérience cycliste encore plus excitante. L'application dédiée propose les Lives Challenges, qui promet de créer « l'expérience de conduite la plus amusante et la plus engageante ».

Cross est également le premier vélo électrique tout chemin Cowboy à intégrer le nouvel outil d'autodiagnostic Check My Bike. Ce dernier vérifie automatiquement l'état du vélo électrique. À tous ces éléments s'ajoutent de nombreux équipements qui font la réputation de Cowboy. On y retrouve notamment la détection d'accident, la détection de vol et une excellente application propriétaire avec navigation Google Maps intégrée. Ce qui facilite également le service de planification.

Disponible en 3 couleurs vives, le prix de lancement du Cowboy Cross s'élève à 3 499 euros. Cet investissement en vaut la peine au vu des performances et des innovations uniques de ce modèle par rapport aux autres modèles de la gamme. Alors, prêt pour l'aventure avec le Cowboy Cross ?