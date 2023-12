Ce vélo électrique veut changer le game avec ChatGPT et la 4G !

Urtopia a confirmé qu’elle travaillait activement sur une version commercialisable du vélo électrique doté de la technologie ChatGPT. Bien que la date exacte de sa sortie et les détails de son prix n’aient pas été divulgués, le potentiel de cette innovation a suscité un grand enthousiasme au sein de la communauté des cyclistes et au-delà.

Le fabricant chinois de vélos électriques Urtopia, l’un des principaux innovateurs dans le secteur des vélos électriques, a fait des vagues à l’Eurobike 2023. Il a dévoilé un produit révolutionnaire : le premier vélo électrique au monde intégrant ChatGPT. Tout le monde sait déjà que ChatGPT constitue un modèle de langage de pointe développé par OpenAI. Ce développement révolutionnaire combine la commodité d’un vélo électrique avec la puissance d’un assistant vocal, ouvrant ainsi un tout nouvel éventail de possibilités pour les cyclistes.

Urtopia Fusion, le premier vélo électrique équipé de la technologie ChatGPT au monde

Qualifié de « vélo intelligent » par Urtopia, le Fusion est le fruit d’une fusion entre l’art et la technologie. Sur le plan technologique, le ChatGPT d’OpenAI permet aux cyclistes de profiter d’une expérience de conduite immersive et interactive, comme s’ils conversaient avec un assistant embarqué. Grâce à cette intégration, les utilisateurs peuvent facilement demander leur chemin et engager une conversation naturelle tout en se déplaçant. Ce vélo électrique semble tout droit sorti d’un futur proche.

Le prototype présenté lors de l’événement a démontré l’intégration transparente de ChatGPT dans les fonctionnalités du vélo électrique. En appuyant sur le bouton situé sur le guidon gauche, l’utilisateur active l’assistant vocal ChatGPT et entame un dialogue sur les nombreux avantages du vélo. Par exemple, l’utilisateur peut demander comment changer un pneu crevé, ou lui indiquer comment se rendre dans un magasin de vélos local qui pourra le faire pour lui.

Toutefois, il faut souligner que ChatGPT n’est pas encore capable de s’adapter aux mises à jour en direct – sa formation linguistique ne dure que jusqu’en septembre 2021. À cet effet, il ne peut fournir d’informations sur l’actualité – et il n’est pas encore possible de l’utiliser pour demander des informations sur le trafic et la météo, ou toute autre chose qui nécessiterait des réponses en temps réel.

Un compagnon pour les cyclistes

Outre l’intégration de ChatGPT, le vélo électrique d’Urtopia offre d’autres fonctions avancées. Grâce au système GPS, il facilite la planification des itinéraires, tandis que les outils de sécurité garantissent une expérience cycliste agréable et sans danger. L’enregistrement des données permet aux cyclistes de suivre leurs progrès. De plus, la possibilité de connecter le vélo électrique à des plateformes telles qu’Apple Health et Strava. De cette manière, il est possible d’obtenir des informations supplémentaires et de partager les résultats avec ses amis.

Urtopia Fusion a également dévoilé ses autres technologies exclusives liées à l’antivol, à la sécurité de conduite et à l’enregistrement des données. Grâce à la puissance du ChatGPT et à la fonction de reconnaissance vocale d’Urtopia, le vélo électrique intelligent devient un compagnon du cycliste. Il peut fournir une assistance en temps réel en fonction des besoins de l’utilisateur, d’autant plus qu’il s’agit d’un citadin et d’un guide touristique privé qui se double d’une encyclopédie équestre.

Notons que ce vélo électrique résulte d’une collaboration avec le célèbre designer Hartmut Esslinger, connu pour son travail sur l’emblématique concept de design Snow White d’Apple. Doté d’un cadre léger en fibre de carbone, le vélo électrique Fusion incarne l’élégance et l’efficacité.

