Un vélo électrique pour ceux qui ne veulent pas d’un vélo électrique !

Lors du Cycle Show au Royaume-Uni, Quella a présenté sa gamme de vélos électriques « cafe racer ». En fait, il ne s’agit pas d’une toute nouvelle collection, mais d’une conception presque identique à celle du Varsity conventionnel, à l’exception du moteur électrique et de la batterie.

Faites-vous partie de ceux qui ont un faible pour les vélos café racer rétro ? En effet, les lignes épurées et l’absence d’ingénierie superflue en font un modèle à la fois élégant et pratique pour se déplacer en ville. Vous allez donc adorer le modèle électrique rétro de Quella. Outre son design café racer rétro, il comprend une batterie, un traceur GPS, un système de connectivité Bluetooth, un moteur coupleux.

Varsity électrique : le nouveau vélo à assistance électrique de Quella

La collection Varsity de Quella existe depuis un certain temps, mais l’ajout d’options électriques est relativement récent. À première vue, le Quella Electric Varsity se distingue à peine d’un vélo de ville classique. Mais au lieu d’ajouter un tas de technologies au cadre existant, tous les composants électroniques ont été intégrés dans le moyeu arrière fabriqué par Zehus. Le principe consiste à pédaler et à laisser le vélo déterminer la puissance dont le cycliste a besoin à tout moment.

Les composants comprennent une batterie de 154,8 Wh et un moteur de 250 watts avec un couple de 40 Nm. Cela signifie que les cyclistes peuvent être assistés jusqu’à une vitesse de 25 km/h lorsqu’ils pédalent sur une distance de 60 kilomètres. Le vélo peut recharger lentement la batterie en roulant.

Quella a également installé un module GPS pour enregistrer l’itinéraire parcouru. Mais encore, une puce Bluetooth permet d’établir une connexion avec l’application smartphone associée, qui permet notamment d’afficher le niveau de charge de la batterie. Le vélo n’a pas de vitesses, ce qui le rend plus adapté à une utilisation sur terrain plat, car les utilisateurs peuvent régler l’assistance du moteur tout en pédalant.

Un look classique pour un utilisateur moderne

Comme toute la collection Varsity non-électrique, la version électrique a un cadre en cromoly 4130 et une fourche à chenilles. Cela se traduit par une conception légère, performante et abordable. Les accessoires du Varsity ne changent pas, avec des jantes 700c à double paroi de Quella, des freins à double pivot. En outre, il bénéficie de pneus Kenda de 25 mm de large, d’un guidon de type bullhorn et d’un joli tablier en alliage de style rétro. Les jantes, les guidons et les pneus varient selon la couleur de la gamme Varsity. Le vélo décrit ici est une variante de l’Edinburgh, d’un gris discret avec de jolis détails blancs.

Un vélo électrique pratique

L’accent étant mis sur le minimalisme, il n’y a pas de garde-boue ni de porte-bagages. Toutefois, des points de fixation filetés se trouvent au niveau des pattes avant et arrière, ainsi qu’au sommet des haubans, ce qui permet d’installer des garde-boue sur toute la longueur du vélo et un porte-bagage arrière. Il y a également des points de fixation pour un porte-bouteille sur le tube diagonal. Vous pourriez monter des pneus un peu plus larges si vous en ressentez le besoin, mais il serait probablement difficile de les monter avec des garde-boue.