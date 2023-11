Ce vélo électrique est LE cadeau parfait pour les enfants à Noël 

Si vous êtes à la recherche du cadeau de Noël idéal, jetez un œil au vélo électrique Himiway C1. Ce vélo forme un moyen parfait pour initier votre enfant au monde merveilleux des deux roues électriques. Préparez-vous à faire découvrir à vos enfants un monde d’escapades exaltantes en plein air.

Himiway, l’expert des vélos électriques à grande autonomie, annonce la sortie officielle du Himiway C1, juste à temps pour Noël. Ce vélo d’équilibre électrique innovant constitue le cadeau idéal pour les enfants de 4 à 12 ans. Il allie plaisir, sécurité et innovation avec une autonomie impressionnante de 80 km par charge. Le C1 Kids Ebike est désormais disponible à l’achat sur le site officiel de Himiway au prix de 750 €.

Himiway C1, le vélo électrique à offrir à vos enfants pour Noël

Himiway est une marque leader de vélos électriques qui s’engage pour l’innovation, la sécurité et la satisfaction des clients. Il fournit une gamme de produits de haute qualité et à la pointe de la technologie à des clients du monde entier.

Le C1 n’est pas un vélo électrique, mais plutôt un petit VTT électrique pour les jeunes. Il se caractérise par l’absence de pédales et par la présence de repose-pieds de type moto. Cela signifie que son seul moyen de propulsion est l’accélérateur à main situé sur le guidon.

Son cadre robuste en alliage d’aluminium 6061 supporte jusqu’à 74 kg, s’adaptant ainsi aux différents âges et tailles. Ces caractéristiques exceptionnelles font de ce vélo électrique le premier choix pour ceux qui cherchent un cadeau de Noël sûr et amusant pour leurs enfants. Himiway a construit cette machine avec des pneus 16×3. Ce qui signifie que cet engin peut même être utilisé en tout-terrain.

Le concepteur principal du produit ajoute que chaque aspect du C1 Kids Ebike a été soigneusement étudié. Ce vélo répond aux normes les plus strictes en matière de sécurité, de performances et de durée de vie de la batterie.

Performance exceptionnelle

Doté d’un moteur robuste de 350 W et de trois vitesses, ce vélo est parfait pour les enfants de tout niveau. La sécurité constitue une priorité absolue pour le C1. Ce dernier intègre des systèmes de freinage hydraulique et électronique, ainsi qu’e d’un accélérateur au pouce plus sûr.

L’une des principales caractéristiques du C1 Kids Ebike tient à sa batterie longue durée de 36V 10Ah. Elle offre une autonomie impressionnante de 80 km par charge et 7 à 8 heures d’utilisation.

Le directeur de l’exploitation de Himiway souligne l’importance de la sécurité et de l’innovation dans la création du C1 Kids Ebike. Selon lui, l’objectif était de concevoir un vélo qui offre non seulement un plaisir infini aux enfants, mais qui privilégie également leur sécurité et leur bien-être. De plus, il offre une autonomie exceptionnelle par charge.