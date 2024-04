Ce vélo cargo made in France surprend : il est aussi tout terrain !

La jeune marque française Robert Bikes vient de dévoiler son dernier bijou, le Zed, de quoi changer votre façon de voir la vie en vélo cargo. Exit les limitations de terrain ! Le Zed est là pour vous emmener là où aucun autre vélo électrique n'a osé s'aventurer !

Si vous pensiez que les vélos cargo étaient réservés aux déplacements urbains et aux courses quotidiennes, détrompez-vous ! Robert Bikes, l'audacieuse marque française, a lancé un nouveau modèle qui ne ressemble à aucun autre. Découvrez comment le Zed repousse les limites de l'aventure et du confort.

Vélo cargo tout terrain : un design audacieux pour une aventure sans limites

Au premier coup d'œil, le Zed se distingue par son design audacieux qui ferait presque oublier qu'il s'agit d'un vélo cargo. En fait, son cadre en acier français, né d'un savoir-faire ancestral, lui confère une robustesse à toute épreuve tout en restant léger pour des performances optimales. Mais ce qui rend le Zed unique, c'est sa capacité de charge impressionnante qui atteint 200 kg. Sachant que les 100 kg peuvent être transportés à l'arrière.

Que ce soit pour transporter du matériel lourd ou pour emmener la famille en balade, le Zed relève tous les défis. Équipé d'accessoires pratiques tels que des garde-boue, un blocage de la roue arrière et des repose-pieds, ce vélo cargo électrique ne laisse rien au hasard.

Des performances à couper le souffle

Sous son apparence imposante se cache une technologie de pointe. Équipé d'un moteur central, le Zed délivre un couple impressionnant de 85 Nm. Ce dernier offre une assistance puissante même sur les terrains les plus escarpés. Quant à sa batterie de 725 Wh, elle garantit une autonomie exceptionnelle, permettant des aventures sans limites.

Avec ses nouvelles roues Schwalbe Hans Dampf 24 » tout terrain, il peut relever les défis les plus extrêmes. Qu'il s'agisse de randonnées en montagne, de promenades en forêt ou de déplacements urbains, le Zed offre une polyvalence inégalée.

Confort et sécurité

Contrairement à la plupart des vélos cargo, le Zed ne fait aucun compromis sur le confort. En fait, ce vélo cargo électrique bénéficie d'un écran monochrome. Bien que classique, ce dernier fournit toutes les informations nécessaires au contrôle de la conduite et à l'optimisation du rayon d'action.

De plus, sa selle et sa potence suspendues assurent une conduite souple et agréable, même sur les terrains les plus accidentés. Et pour votre sécurité, rien n'a été laissé au hasard. Ce VAE intègre un système de freinage Magura avec étriers à 4 pistons et disque de 180 mm. Ce qui assure un arrêt précis et efficace, même lorsque vous devez vous arrêter précipitamment. Pas besoin de compromis entre puissances et sécurité, la Zed a tout pour plaire !

Le vélo cargo tout terrain Zed : un prix justifié par la qualité

Le Zed de Robert Bikes a un prix de 6 899 euros. Cependant, chaque centime est justifié par la qualité de fabrication française et les performances exceptionnelles du vélo. De plus, les possibilités de financement telles que la LOA 48 ou 36 mois le rendent accessible à un large public. Cela permet à chacun de profiter de cette innovation.