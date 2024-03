Une légende two-wheels présente sa nouvelle moto électrique LiveWire S2 Mulholland

LiveWire, la division d'Harley-Davidson dédiée aux motos électriques, présente la S2 Mulholland, un cruiser électrique reprenant la plateforme Arrow de la S2 Del Mar avec un moteur de 84 ch et une batterie de 10,5 kWh.

Toujours à l'avant-garde, la firme de Milwaukee relève un nouveau défi de taille avec l'arrivée de sa LiveWire S2 Mulholland zéro émission. Cette monture électrique iconoclaste bouscule les conventions en intégrant des matériaux recyclés et écologiques tels que le chanvre ou les filets de pêche dans sa structure. Un choix audacieux qui réaffirme l'engagement de la marque pour un avenir plus vert, tout en perpétuant son riche héritage historique.

Un look résolument branché

Fini le réservoir à essence et le V-Twin rugissant ! La S2 Mulholland ose un profil futuriste où les courbes généreuses du châssis accueillent une selle moelleuse. L'ensemble se veut à la fois racé et musculeux, défiant les idées reçues sur le style des cruisers électriques. Avec ses jantes de 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière, cette oeuvre d'avant-garde ne passera pas inaperçue dans les rues.

De la gomme pour la route

Sous ses atours high-tech, la Mulholland cache un moteur de 84 chevaux vindicatif alimenté par une batterie de 10,5 kWh. De quoi enfourcher cette cavalerie électrique avec un plaisir retrouvé, que ce soit pour les virées urbaines ou les échappées sur les grands axes à près de 90 km/h. L'autonomie annoncée frôle les 200 km en ville et 120 km sur autoroute, de quoi rassurer les électrophobes.

LiveWire S2 Mulholland : l'exclusivité a un prix

Si cette moto branchée fait saliver plus d'un amateur, il faudra toutefois se montrer patient. Pour l'heure, Harley-Davidson réserve ce bijou à ses fidèles outre-Atlantique, avec un lancement exclusif aux États-Unis et au Canada. Son prix de 15 999 dollars pourrait également en refroidir plus d'un. Mais cette incartade électrique de la marque n'en reste pas moins une franche réussite, mêlant audace stylistique et préoccupations écologiques. De quoi réinventer l'heritage mécanique de la firme de Milwaukee.