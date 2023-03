Un prix réduit pour la moto électrique de Harley-Davidson en France

Dévoilée aux États-Unis il y a quelques mois, la LiveWire One arrive en France. Pour son premier lancement, cette moto électrique est disponible à 25 290 €.

LiveWire ne constitue pas un modèle Harley Davidson. En fait, il s’agit d’une nouvelle filiale, plutôt indépendante, de cette marque américaine. Nommée sobrement One, cette toute première moto électrique ressemble à l’originale Harley Davidson LiveWire. En vente depuis plusieurs mois aux États-Unis, elle débarque maintenant en France.

La LiveWire One d’Harley-Davidson arrive en France

Harley-Davidson est l’une des marques les plus populaires et les plus emblématiques du monde de la moto. Bien qu’elle soit étroitement associée aux moteurs traditionnels, elle n’a pas l’intention de manquer le train de l’électrification. En effet, cette entreprise fait partie des rares sociétés présentes sur le marché depuis longtemps à avoir osé s’aventurer sur le marché de l’électrique.

Pour ce faire, elle a créé une sous-marque pour commercialiser des motos électriques, LiveWire. Et elle a lancé son premier produit électrique, la LiveWire One. Après une période d’exclusivité sur le marché américain, cette moto arrivera enfin en Europe, dès le mois d’avril, avec un premier lancement en France.

La LiveWire One débarque en France en 3 différentes couleurs : Liquid Black, Nightfall Blue et Nimbus Grey. Elle se présente en une seule version avec un moteur de 15,4 kWh. Ce dernier est capable de parcourir 225 km d’autonomie en milieu urbain et 145 km de consommation combinée. En termes de puissance, cette moto offre 78 kW (106 chevaux) et atteint une vitesse maximale de 177 km/h.

Un prix radicalement réduit

En parlant de fonctionnalités, la LiveWire One 2022 a une liste impressionnante. En plus de la suspension Showa et Brembos, cette moto électrique dispose d’un écran tactile TFT de 4,3 pouces avec Bluetooth et reconnaissance vocale. elle intègre également une prise USB-C, d’une sécurité de proximité et d’un éclairage entièrement LED. De plus, ses freins Brembo s’équipent d’un ABS amélioré en virage. Et en plus de cela, la One dispose d’un contrôle de patinage des roues arrière et d’un contrôle de traction amélioré dans les virages. Bien qu’il est possible de le désactiver.

La LiveWire One, vendue à 34 000 euros est actuellement facturée à 25 290 euros (sans compter la prime de 900 euros). Ce prix s’aligne sur celui des concurrentes. La réservation peut déjà se faire en versant 100 € d’acompte. C’est en avril qu’aura lieu la première livraison.