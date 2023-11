Trek truffe son nouveau vélo de montagne électrique d’innovations pour une virée confortable

En dévoilant le vélo de montagne électrique Powerfly Gen 4, Trek ouvre un nouveau chapitre dans le cyclisme tout-terrain. En fait, ce fabricant de vélos renommé fait les gros titres lorsque le plaisir de la piste rencontre l’excitation de la technologie.

L’héritage de Trek, qui remonte à 1976, est riche en innovations et en engagements envers les cyclistes de tout bord. Le marché des vélos électriques étant en plein essor, l’entreprise a élargi ses horizons en proposant une variété de vélos électriques. Le Powerfly 4 se distingue par sa philosophie de conception : la simplicité alliée à la puissance.

Un vélo de montagne électrique offrant un couple important

Pour les vététistes qui cherchent à augmenter le plaisir de la randonnée en montagne, Trek a dévoilé un vélo électrique nommé Powerfly Gen 4. Son design hardtail, sans suspension arrière, est un clin d’œil au vélo de montagne traditionnel. Cette caractéristique séduit les puristes qui chérissent les sensations brutes et non filtrées du trail.

Le Powerfly 4 améliore cette expérience grâce à un groupe motopropulseur robuste et à une technologie de pointe. Le moteur Bosch Performance CX délivre un couple impressionnant de 85 Newton-mètres. Les montées et les terrains difficiles sont ainsi plus faciles à gérer.

L’intégration du moteur et d’une batterie de 500 watts-heure dans le cadre du vélo garantit une conduite équilibrée, essentielle pour parcourir les sentiers accidentés. La batterie utilise un mécanisme de chargement latéral pour un accès facile, ainsi qu’une compatibilité avec une batterie supplémentaire pour une plus grande autonomie.

Un cadre adapté à une conduite plus dynamique sur les sentiers

Globalement, ce vélo de montagne électrique ressemble à la plupart des autres VTT du marché. Son cadre en aluminium a été renforcé pour supporter le poids supplémentaire des composants électriques et les contraintes qui en découlent lors de la conduite.

Le tube de direction a été renforcé pour tenir compte du poids plus important du vélo. La suspension de la fourche avant et la transmission simple mais efficace Shimano Deore 1×10 complètent les composants électriques du vélo, offrant un mélange harmonieux de pédalage et de puissance électrique.

L’aspect le plus frappant du Powerfly 4 réside peut-être dans son prix abordable. Avec un prix de 3 650 $, il démontre l’engagement de Trek à rendre le VTT électrique accessible sans sacrifier la qualité. Il n’a peut-être pas l’éclat des modèles plus haut de gamme, mais il promet une expérience VTT authentique et exaltante. Bien qu’il ne soit pas aussi tape-à-l’œil que d’autres vélos électriques, plus coûteux, il constitue certainement un excellent pas dans le monde merveilleux du VTT électrique.