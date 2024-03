Focus sur Citymapper, votre application pour mieux circuler en ville

Vous en avez assez des trajets interminables, des grèves de transports, ou tout simplement, vous êtes nouveau dans une ville et souhaitez optimiser vos déplacements ? Citymapper se présente comme la solution idéale pour vous guider dans toutes vos aventures urbaines. Découvrons ensemble cette application qui facilite la vie de nombreux citadins à travers le monde.

Qu'est-ce que Citymapper ?

Lancée en 2011 par Azmat Yusuf, un ingénieur britannique, Citymapper est une application mobile disponible sur IOS et Android. Elle se spécialise dans l'organisation de vos déplacements en milieu urbain. À l'origine conçue pour Londres seulement, elle couvre désormais plus de 200 villes à travers le monde, dont Paris, New York, Tokyo, ou encore Sydney.

Cette application gratuite a pour principal objectif de simplifier les déplacements urbains en prenant en compte tous les modes de transport possibles sur un itinéraire donné. Outre les transports en commun traditionnels (bus, métro, tramway, RER), elle propose également d'autres alternatives. Cela est le cas du vélo, de la trottinette, ou même de la marche à pied. Dans les grandes agglomérations, elle prend même en charge les réseaux de navettes fluviales et aériennes.

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, Citymapper permet de trouver l'itinéraire qui correspond le mieux à vos besoins. Pour y parvenir, elle prend en compte la durée du trajet, le nombre de changements éventuels, ou encore le coût associé. L'application vous propose plusieurs options pour chaque déplacement, avec des explications précises sur les différents moyens et temps de parcours, reliques par des tracés simples et colorés.

Voyagez plus intelligemment avec Citymapper

Avec Citymapper, vous n'aurez plus jamais de mauvaise surprise en arrivant à votre arrêt de bus ou sur le quai du métro. L'application vous propose en effet des informations constamment mises à jour en temps réel. Cela vous permet ainsi de connaître les horaires précis des différents moyens de transport. Cette fonctionnalité est idéale pour anticiper, par exemple, les retards ou les changements d'itinéraires liés à des travaux ou des incidents techniques.

L'un des principaux atouts de Citymapper réside dans sa capacité à vous proposer des itinéraires sur mesure en fonction de votre situation et de vos préférences. Vous êtes plutôt pressé ? L'application vous suggérera les trajets les plus rapides pour rejoindre votre destination. Vous préférez éviter le métro aux heures de pointe ? Elle vous proposera alors des alternatives moins bondées. Avec Citymapper, il est désormais facile de trouver le parcours le plus adapté à ses besoins. Cela permet de gagner du temps, de l'énergie et de la tranquillité d'esprit au quotidien.

Citymapper prend également en compte les modes de déplacements doux, comme le vélo ou la trottinette, et ce, que vous soyez propriétaire de votre moyen de transport, ou utilisateur d'un service de location. Lorsque vous sélectionnez un trajet incluant ces modes, l'application indique les endroits où trouver une borne Vélib', ou encore une station de trottinettes Lime ou Bird, par exemple.

Bien plus qu'un simple planificateur de trajet

Son succès tient également à ses nombreuses fonctionnalités annexes qui facilitent grandement la vie des usagers. Cette application vous donne notamment la possibilité d'enregistrer des adresses ou des points d'intérêt. Il peut s'agir de votre domicile, de votre lieu de travail, ou encore d'un établissement scolaire. Vous pouvez ainsi consulter à tout moment les itinéraires pour vous rendre à ces lieux en un clic.

Fonction « Partir maintenant » et « Partir plus tard »

Vous avez déjà certainement été confronté à cette situation où l'on rate son bus de quelques secondes ou minutes, sans savoir quelle est la meilleure solution par la suite. Faut-il attendre le prochain passage ou essayer un autre itinéraire ? Citymapper résout ce problème grâce à sa fonction « Partir maintenant ». Cette dernière calcule automatiquement l'itinéraire le plus rapide en fonction de l'heure de la journée et des conditions du réseau. Si vous préférez organiser vos déplacements à l'avance, la fonction « Partir plus tard » vous permet de programmer un trajet à une date et une heure ultérieures et reçoit des rappels en conséquence.

Alertes personnalisées

Nous avons aussi déjà connu cette situation désagréable où l'on doit consulter frénétiquement notre smartphone pour être sûr de ne pas rater notre arrêt. Heureusement, avec Citymapper, cela appartient désormais au passé ! L'application vous envoie des notifications lorsque vous approchez de votre destination, vous permettant ainsi de descendre au bon moment sans stress.

Une capacité d'estimation du coût

Pour ceux qui souhaitent surveiller leur budget de transport, Citymapper se présente aussi comme une solution idéale. Grâce à son système de calcul automatique, l'application peut vous donner une estimation précise du montant que vous devrez débourser pour emprunter tel ou tel moyen de transport. Ce service intégré s'avère donc particulièrement utile pour comparer rapidement les coûts des différentes options et faire le choix le plus économique.

Solidarité et partage via la fonction « Amis »

Parce que la mobilité urbaine peut aussi être conviviale, Citymapper inclut une fonctionnalité de partage d'itinéraires avec vos amis utilisateurs de l'application. Ainsi, lorsque vous organisez un déplacement commun ou avez tout simplement envie de partager une bonne adresse en ville, il vous suffit d'envoyer votre itinéraire à vos contacts pour les informer et les aider à rejoindre le point final aisément.

Comment utiliser Citymapper ?

Télécharger et installer Citymapper

Pour commencer, téléchargez et installez l'application Citymapper sur votre smartphone ou votre tablette. Pour cela, vous devez vous rendre dans votre boutique d'applications (App Store pour les appareils iOS et Google Play Store pour les appareils Android). Une fois le processus d'installation terminé, vous devez accepter les conditions générales d'utilisation et activer l'accès aux éléments suivants :

Position : permet à l'application de connaître votre position actuelle et de trouver les meilleurs itinéraires possibles ;

: permet à l'application de connaître votre position actuelle et de trouver les meilleurs itinéraires possibles ; Notifications : vous informe des mises à jour importantes concernant vos trajets préférés ou les transports en commun ;

: vous informe des mises à jour importantes concernant vos trajets préférés ou les transports en commun ; Compte utilisateur (facultatif) : vous pouvez créer un compte Citymapper pour synchroniser vos favoris et vos recherches entre différents appareils.

Veillez à vérifier que votre appareil est compatible avec Citymapper. Certaines fonctionnalités peuvent varier selon le modèle de votre smartphone ou tablette et l'itinéraire que vous recherchez.

Choisir sa ville et personnaliser son profil

Après avoir téléchargé et installé Citymapper, vous devrez choisir la ville dans laquelle vous planifiez d'utiliser l'application. L'outil couvre actuellement les principales villes du monde. Cependant, il faut sélectionner la bonne localisation pour obtenir des informations précises et à jour.

Ensuite, personnalisez votre profil en accédant aux paramètres de l'application. Vous pouvez définir vos préférences de transport (métro, bus, tramway, etc.), ajuster les unités de mesure (kilomètres ou miles) et indiquer si vous souhaitez recevoir des notifications relatives aux perturbations du trafic ou aux horaires des transports en commun.

Rechercher un itinéraire avec Citymapper

Pour rechercher un itinéraire, il suffit d'ouvrir Citymapper et de suivre ces étapes. Tout d'abord, vous devez entrer votre adresse de départ (généralement, l'application détecte automatiquement votre emplacement actuel) et de destination.

Ensuite, appuyez sur ‘Recherche' pour voir les options d'itinéraire disponibles. Vous devez ensuite choisir l'option qui vous convient le mieux en fonction du temps de trajet, des modes de transport utilisés et des éventuelles correspondances.

Enfin, consultez les détails de votre itinéraire. Cela comprend les horaires de départ et d'arrivée, les arrêts intermédiaires ou encore les zones piétonnes requises.

Lorsque vous avez trouvé l'itinéraire qui vous convient, Citymapper offre une vue détaillée des étapes à suivre. Vous pouvez les consulter en appuyant sur l'icône représentant un trajet spécifique. Vous disposerez ainsi d'une carte interactive avec toutes les informations dont vous avez besoin pour accomplir votre voyage.

Utiliser le guidage en temps réel et la fonction « À proximité »

Parmi les principales fonctionnalités de Citymapper, vous trouverez le guidage en temps réel et la fonction « À proximité ». La première option vous permet de suivre en temps réel votre progression le long de l'itinéraire choisi. L'application vous informe ainsi des éventuelles perturbations ou retards. Pour l'activer, il suffit de sélectionner le bouton ‘GO' après avoir choisi votre trajet.

La fonction « À proximité » est particulièrement utile pour découvrir ce qui se trouve autour de vous. Il peut s'agir des stations de métro, des arrêts de bus ou encore des points d'intérêt tels que des restaurants ou des commerces. Pour l'utiliser, appuyez simplement sur l'icône de la loupe située en bas de l'écran et sélectionnez ‘À proximité'.

Est-ce que Citymapper est gratuite ?

Citymapper propose effectivement une version gratuite de son application, accessible à tous les utilisateurs disposant d'un smartphone ou d'une tablette. Cette version permet de bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités essentielles pour se déplacer dans une ville. Cela est le cas de la recherche d'itinéraires et de la consultation des horaires en temps réel. Les utilisateurs peuvent également créer leur propre liste de favoris et recevoir des notifications concernant les perturbations éventuelles sur leurs lignes habituelles.

Cependant, dans le but d'offrir une expérience utilisateur encore plus complète, Citymapper propose également une version payante de son application : Citymapper+. En s'y abonnant, les utilisateurs bénéficient de plusieurs avantages et fonctionnalités supplémentaires qui peuvent s'avérer très utiles pour optimiser davantage leurs déplacements urbains. Ces nouvelles fonctionnalités comprennent :

L'accès à des fonctionnalités exclusives , telles que la planification d'itinéraires multisegment avec prise en compte de plusieurs modes de transport combinés (par exemple, vélo + métro) et le suivi de déplacement en temps réel.

, telles que la planification d'itinéraires multisegment avec prise en compte de plusieurs modes de transport combinés (par exemple, vélo + métro) et le suivi de déplacement en temps réel. Un support client prioritaire pour résoudre rapidement toutes questions ou problèmes liés à l'utilisation de l'application.

pour résoudre rapidement toutes questions ou problèmes liés à l'utilisation de l'application. Une expérience utilisateur sans publicité pour gagner en confort et fluidité de navigation dans la ville.

pour gagner en confort et fluidité de navigation dans la ville. La synchronisation de compte entre plusieurs appareils pour retrouver facilement ses favoris et paramètres, quel que soit le support utilisé.

Forte de ses nombreuses fonctionnalités, Citymapper se positionne ainsi comme l'un des leaders de la mobilité urbaine. Cette application n'a rien à envier à ses principaux concurrents, comme Googlemap ou encore Moovit.