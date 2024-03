Mobilité urbaine, Velomad sort trois nouvelles séries de vélos

Avec l'arrivée des beaux jours, Velomad, l'innovateur rouennais, présente trois nouveaux vélos urbains. Ces modèles promettent de transformer les déplacements en ville et au-delà. Conçus pour la famille, la ville et l'aventure, ils offrent à la fois style et fonctionnalité avancée.

Cargo mad, la solution familiale pour la ville

Velomad révolutionne les déplacements familiaux avec le vélo urbain Cargo Mad, un vélo conçu pour allier utilité et écologie. Ce dernier s'adapte parfaitement aux besoins des familles modernes. Il permet de transporter enfants, courses et même animaux de compagnie en toute sécurité.

Sa conception ultra-légère et son design innovant en font le vélo cargo le plus léger du marché. Cette légèreté offre une réponse intelligente aux défis de la mobilité urbaine.

Le Cargo Mad est un symbole de technologie et de fabrication française, conçu pour le confort et la sécurité. Doté d'une batterie intégrée et amovible, il assure une autonomie remarquable pour les trajets quotidiens. Ce modèle se distingue par sa facilité d'utilisation et son adaptabilité.

Fiche technique du Cargo Mad :

Prix : 2690 euros (base), 2950 euros (avec pack enfant)

Batterie : Lithium-ion 36v 12,8Ah, 460Wh, autonomie moyenne de 70km

Charge : Rapide, 80% en 1h30, pleine charge en 2h30

Moteur : Ultra compact, situé sur le moyeu arrière

Fourche : Cargo, made in France, capacité de plus de 80 litres et 40kg

Accessoires : Béquille centrale, options pour famille nombreuse

Coloris : Noir, blanc

Cadre : Semi ouvert, en aluminium, tailles 45 et 50

Roues : 27,5 pouces, pneus Trekking Noir

Eligibilité : Aides de l'état, disponible pour essai à Paris et Rouen

Urban Elite, le compagnon idéal pour la ville

L'Urban Elite de Velomad est le choix parfait pour ceux qui recherchent un vélo électrique dynamique et adapté à la vie urbaine. Éliminez les soucis de trafic et de stationnement grâce à ce modèle rapide et élégant, conçu pour améliorer vos trajets en ville.

Doté d'un moteur central Shimano et d'une assistance électrique, l'Urban Elite rend les côtes et les longs trajets sans effort, offrant ainsi une expérience de conduite libératrice et agréable.

Ce vélo urbain de Velomad se distingue par sa boîte de vitesses intégrée et ses composants de haute qualité. Ces composants assurent des changements de vitesse fluides et un contrôle accru. Il est conçu pour la performance et le confort, avec une attention particulière portée à l'expérience utilisateur. L'Urban Elite est donc le vélo urbain par excellence qui allie technologie, confort et design.

Fiche technique de l'Urban Elite :

Prix : 3190 euros

Moteur : Shimano STEPS E6100

Batterie : Shimano 504Wh, amovible, autonomie jusqu'à 180km

Assistance : 3 modes (éco, sport, boost)

Transmission : Shimano nexus 8, intégrée

Cadre : Enjambement ultra bas, aluminium 6161

Freins : Disque Hydrauliques Shimano MT200

Éclairage : Spanninga Axendo 40 Lux avant, Bluechel arrière

Accessoires : Antivol à Alarme Abus, porte-bagages, béquille latérale

Tailles : S, M, L, XL, couleur noir mat

Conçu pour : Confort et performance en milieu urbain

Sport Elite, l'Aventurier polyvalent

Le Sport Elite est le vélo électrique trekking ultime pour ceux qui cherchent à s'évader de la ville. Avec sa fourche suspendue et ses pneus larges adaptés à tous types de terrains, ce modèle est prêt à relever tous les défis en offrant une polyvalence inégalée.

Sa position de conduite sportive et son moteur central Shimano offrent une efficacité et une liberté de mouvement exceptionnelles. Ce qui faisant du Sport Elite le compagnon idéal pour les aventures en plein air et les trajets urbains.

Doté d'une batterie de grande autonomie et d'un système de vitesse adaptable, le Sport Elite est conçu pour les longues distances et les terrains variés. C'est un vélo qui invite à l'aventure sans compromettre le confort ou la performance, idéal pour ceux qui veulent explorer sans limites.

Fiche technique du Sport Elite :

Prix : 3190 euros

Moteur : Shimano E6100

Batterie : Shimano 504Wh, amovible, jusqu'à 180km d'autonomie

Transmission : Dérailleur Scram 10 vitesses, plateau 38 dents

Cadre : Enjambement bas, aluminium 6161

Freins : Disque Hydrauliques Shimano MT200

Éclairage : Spanninga Axendo 40 Lux avant, Bluechel arrière

Accessoires : Antivol à Alarme Abus, garde-boue, porte-bagages

Tailles : S/M, L/XL, couleur noir mat

Idéal pour : Trekking, randonnée, aventures diverses

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.