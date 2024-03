Une première en France, Galian promeut son nouveau vélo cargo électrique

Galian a présenté « Le Formidable », le premier cargotail électrique au monde. Ce vélo incarne l'innovation et le savoir-faire français. Dans un marché où les alternatives de transport durable gagnent en popularité, le vélo cargo connaît une augmentation de plus de 30 % en France. Ce qui marque essentiellement une nouvelle ère dans les déplacements urbains.

Présentation et lancement du vélo cargo « Le Formidable »

Technologie de pointe pour des déplacements sans effort

Le Formidable est équipé du moteur électrique Cyclee de Valeo qui offre une puissance de 130 Nm. Les montées deviennent un jeu d'enfant grâce à sa batterie de 630 Wh. Cette dernière assure une autonomie allant jusqu'à 80 km, idéale pour les trajets urbains quotidiens.

Design révolutionnaire et capacité exceptionnelle

Avec ses dimensions compactes de 250 cm de longueur et 70 cm de largeur, Le Formidable combine la stabilité d'un cargo et la maniabilité d'un vélo classique. Sa capacité de charge jusqu'à 250 kg permet de transporter confortablement deux enfants ou des équipements. Ces caractéristiques offrent une polyvalence inégalée.

Engagement envers le made in France

Plus de 80 % des composants du Formidable sont produits localement. Cela soutient ainsi l'industrie nationale et l'emploi local. Assemblé à Rennes, dans une ancienne usine du groupe PSA, ce vélo incarne la réindustrialisation française et l'innovation dans la mobilité urbaine.

Un choix pour un mode de vie respectueux de l'environnement

Opter pour le vélo cargo Le Formidable signifie choisir un mode de vie respectueux de l'environnement, sans sacrifier le style ou le confort. C'est également un investissement dans l'économie française et un soutien à une vision d'avenir où l'innovation et le localisme vont de pair.

Une offre exceptionnelle pour les premiers acheteurs

Bien que Le Formidable représente un investissement initial de 9 230 euros, Galian propose une offre spéciale pour les 100 premiers acheteurs. La marque offre en ce moment une réduction de 15 %, soit un prix de 7 845 euros. C'est une opportunité unique de rejoindre la révolution des déplacements urbains durables à un prix avantageux.

Ce bijou de Galian redéfinit les normes des déplacements en ville avec son design élégant, sa technologie de pointe et son engagement envers l'industrie française. Le Formidable est bien plus qu'un simple vélo cargo, c'est un symbole de l'avenir de la mobilité urbaine.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.