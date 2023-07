Que vous soyez navigateur, marin ou compétiteur chevronné, le fait de faire de la voile est un sport de précision. Et il est nécessaire de posséder les équipements adaptés à la pratique de cette activité. C’est pourquoi, avoir la meilleure montre connectée pour voile est impératif.

Mais si vous ne savez pas quel modèle choisir, voici un top dans lequel les montres connectées les plus populaires pour ce sport sont recensées.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Garmin Quatix 6 Note : 9,7/10 Découvrir Suunto Traverse Alpha Note : 9,5/10 Découvrir RONSTAN Clear Start Racing Note : 9,2/10 Découvrir

Garmin Quatix 6, la meilleure de toutes les smartwatch pour la voile

Caractéristiques techniques Dimensions : 47 x 47 x 14.7 mm

Écran : Antireflet, MIP transflectif 260 x 260 pixels

Poids : 80 g (60 g, boîtier uniquement)

Étanchéité : 10 ATM

Autonomie : jusqu’à 14 jours mode normal et jusqu’à 36 heures mode GPS ON

La marque américaine Garmin est réputée pour la qualité de ses instruments de navigation. L’entreprise a d’ailleurs réussi à intégrer toutes les données d’un traceur de cartes de 10 pouces dans une montre de voile ronde de 1,3 pouce. Et il s’agit de la Garmin Quatix 6. Si vous voulez partir en mer en ayant la meilleure montre qui soit pour faire de la voile, c’est celle-ci qu’il faut se procurer.

Elle a les fonctionnalités d’un traceur et d’un afficheur de cartes. Et elle peut même contrôler un pilote automatique si vous la synchronisez à ce type de système. Ainsi, vous pourrez changer de cap ou suivre une route maritime via GPS. De plus, la Quatix 6 offre également des fonctions plus typiques d’une smartwatch. Vous pourrez donc notamment recevoir des courriels et des textes, contrôler la musique à bord et surveiller votre fréquence cardiaque. Et elle peut également passer du mode analogique au mode numérique.

Convient à une multitude d’activités nautiques

Hautement personnalisable

Son maniement nécessite qu’on s’y habitue

Prix élevé

Suunto Traverse Alpha, une super montre pour les navigateurs aguerris

Caractéristiques techniques Dimensions : 50 x 50 x 15 mm

Écr an : LED 128 x 128 pixels

Poids : 75 g

Étanchéité : 10 ATM soit 100 m/330 ft

Autonomie : 14 jours en mode normal et 24 heures en mode intensif

La seconde meilleure montre à mettre au poignet pour faire de la voile, c’est la Suunto Traverse Alpha. Il s’agit d’une montre unisexe, mais elle est plus populaire auprès des hommes. C’est une montre très résistante. Elle peut fonctionner dans une plage de température allant de -5ºF à 140ºF, ce qui signifie qu’elle peut fonctionner dans la plupart des conditions météorologiques marines.

Et elle est étanche à 10 ATM, ce qui signifie qu’elle peut résister à une pression de 10 bars, soit une profondeur d’eau d’environ 100 mètres. Sa batterie est l’une des plus durables car elle tient 14 jours en mode horaire et de 15 heures en mode entraînement avec GPS. C’est pourquoi, elle est considérée comme l’allié des navigateurs chevronnés.

Très robuste

Affichages numériques bien dimensionnés qui permettent une visualisation facile des données

Non adaptée aux personnes possédant de petits poignets

Non disponible en plusieurs coloris

RONSTAN Clear Start Racing, le parfait accessoire pour les régates

Caractéristiques techniques Dimensions : 12,7 x 7,62 x 7,62 cm

Écran : Multi-line display – Start Sequences + Time

Poids : 92g

Étanchéité : 5 ATM

Spécificités : Multiple Start Sequence options – World Sailing 5,4,1,0, match racing, user set

Ce top 3 est clôturé par la RONSTAN Clear Start Racing. Cette grande smartwatch noire dotée de 5 boutons physiques et d’un grand écran est également un produit de qualité. Cet accessoire n’est pas à prendre à la légère même si c’est un poids plume. Elle a été conçue pour les régatiers et constitue un choix populaire pour ceux qui recherchent un équipement fiable et adapté.

La fonction SYNC synchronise rapidement le chronomètre s’il a manqué la séquence de compte à rebours de quelques secondes. Et une séquence sonore de course préprogrammée fournit un signal de compte à rebours pour que vous n’ayez pas à regarder vers le bas.

En effet, elle dispose d’un affichage suffisamment grand pour être vus d’un seul coup d’œil. Et c’est une montre multifonctions qui vous permet de voir l’heure et la minuterie ensemble. Sans compter le fait qu’il y a une option de rétroéclairage qui est très pratique en cas de conditions météorologiques défavorables.

Entièrement mise à jour avec de véritables fonctionnalité pour la voile

Accessible à bon prix

Un peu difficile à allumer au début

Les instructions du fabricant sont compliquées

Optimum Time Series 14 Rechargeable sailing watch, une bonne montre de compétition

Caractéristiques techniques Dimensions : boîtier 68 mm,

Écran : affichage de 36 mm, hauteur de chiffres de 13 mm

Type : Digital

Étanchéité : 5 ATM

Spécificités : livrée avec une pince de chargement USB sur mesure

Pour suivre, si vous appréciez les montres aux couleurs vives l’Optimum Time Series 14 Rechargeable est faite pour vous. Cet accessoire possède des fonctions de minuterie spécialisée pour la voile. Il est parfaitement conçu pour les compétitions. Et c’est un outil remarquable de loin en raison de son boîtier en ABS rouge vif et noir de 68 mm.

De nombreux amateurs de courses nautiques choisissent également ce produit parce que cette smartwatch est dotée d’un grand écran lisible et de verres polarisants. Si vous le souhaitez, vous pouvez la tendre autour du mât ou la porter à la taille. L’appareil est facile à utiliser. Il est doté de gros boutons et peut résister à une pression de 5 bars. Puis, il est possible de faire pivoter l’écran de l’horizontale à la verticale. Cette montre est idéale à mettre pour s’orienter en mer même si elle n’est pas meilleure que la Garmin Quatix 6.

Batterie rechargeable

Nombreuses fonctions

Design basique

Plutôt massive sur le poignet

Optimum Time OS Series 12 Sailing Watch, une référence pour faire de la voile

Caractéristiques techniques Dimensions : 28 x 39 mm

Écran : Afficheur à 3 rangées de chiffres de 9 mm

Puissance de l’affichage : Rétro-éclairage électro-luminescent

Étanchéité : 5 ATM

Spécificités : option de répétition du compte à rebours et séquence de départ World Sailing 5-4-1-0 préprogrammé

En 5ème position de ce top on a l’Optimum Time OS Series 12 Sailing Watch. Il s’agit d’une montre véritablement adaptée à la pratique de la voile, car c’est la plus audible de toutes. Dotée d’un chronomètre de course avec compte à rebours, elle vous permettra d’effectuer un départ préprogrammé aisément.

Et vous ne manquerez aucuns virages grâce à ses avertissements sonores. Normalement disponible en plusieurs couleurs, cette smartwatch peut être grandement utile lors de compétitions. Mais elle n’a pas de GPS intégré ni d’interconnexion. Et son petit écran de 26 mm avec des chiffres de 10 mm est difficile à lire au milieu d’un départ de course mouvementé. Il faut donc exclusivement se fier aux sons qu’elle émet.

Très bonnes fonctions d’avertissements sonores

Normalement disponible en plusieurs coloris

Pas de GPS ni d’interconnectivité

L’écran de petite taille est difficile à lire dans les moments d’agitation

Timex Women’s TW5M19900 Ironman Transit, la plus charmante de toutes

Caractéristiques techniques Dimensions : 12 x 12 x 33 mm

Écran : Numérique

Étanchéité : 5 ATM

Poids : 27 g

Autonomie : 100 heures et mode normal et 24 heures en usage intensif

Les montres spécialement conçues pour faire de la voile ne sont pas toutes d’un aspect masculin. Parmi celles-ci, la Timex Women’s TW5M19900 Ironman Transit fait office d’exception car son design en fait une parfaite smartwatch pour femme. Toute aussi efficace et fonctionnelle que les autres. Son écran a un affichage facile à lire et ses fonctions de base sont excellentes pour la pratique de la voile.

Sans compter qu’elle est étanche jusqu’à 100 mètres soit 330 pieds. Sauf qu’elle se distingue toutefois par son élégance. Son beau boîtier blanc de 33 millimètres et sa lunette dorée sont joliment remarquables. Et le bracelet en résine s’adapte à une circonférence de poignet allant jusqu’à 7,5 pouces.

Design élégant et joliment remarquable

Très confortable à porter au poignet

La lunette peut se décolorée au fil du temps

Fonctions basiques

Gill Stealth Race Timer, la plus abordable des montres pour la voile

Caractéristiques techniques Dimensions : 44 mm x 30 mm

Écran : électro luminescent

Poids : 150 g

Étanchéité : 5 ATM

Spécificités : 4 modes de compte à rebours

Enfin, si vous désirez ne pas vous ruiner pour une montre de voile, mais que vous voulez un bon modèle, le meilleur compromis qui soit est de prendre la Gill Stealth Race Timer. Cet accessoire dispose non seulement d’un grand affichage. L’écran matriciel de 44 mm x 30 mm est extrêmement facile à lire, même sous la pluie. Ce qui fait que vous verrez bien votre chrono durant la dernière minute d’un compte à rebours.

Mais elle est également audible. Ce qui est avantageux lors d’une régate. Et son étanchéité de 5 ATM est un grand atout en plus du fait qu’elle est résistante aux chocs. Puis, sa boussole numérique vous permettra de ne pas perdre le nord. Et c’est une montre connectée dotée d’un vibreur en mode « furtif » et d’un mode veille qui permet de préserver la durée de vie de la batterie.

Son immense écran la rend facile à lire

De construction solide

Massive et lourde

Non élégante

Gill Stealth Race Timer - Sailing Watch & Compass - Black/Orange Bracelet en TPU souple et resi...

Construction en plastique ABS ...

Etanche a 50m. Construction re...

FAQ

Maintenant que les principales montres connectées pouvant vous servir à faire de la voile ont été citées. Voici quelques informations supplémentaires pouvant vous aider à choisir le meilleur modèle qui soit réellement adapté à vos besoins.

A quoi sert une montre connectée pour faire de la voile ?

En plus d’avoir la capacité de lire l’heure, une smartwatch faite pour la voile est avant tout un outil devant vous permettre de vous orienter en mer. Son bracelet doit être bien ajusté avec un fermoir sécurisé. C’est essentiel pour garder la montre sur votre bras. Et elle doit être pourvue d’options utiles en mer.

Quel niveau de confort doit posséder la meilleure des montres lorsqu’on fait de la voile ?

La plupart des montres de voile ont des bracelets en caoutchouc souple ou synthétique. Mais quel que soit les matériaux utilisés, il est impératif de choisir une smartwatch durable et confortable dans un environnement marin. En ce sens, les sangles en caoutchouc ou en silicone sont préférables, car elles sont plus légères et plus faciles à ajuster.

Quelles particularités doit posséder une montre à emmener en mer ?

Certaines montres pour la voile ont la possibilité de passer des affichages numériques aux affichages analogiques. C’est très pratique. Puis, certains écrans peuvent afficher leurs informations dans différentes qualités de lumière du jour ce qui est aussi un atout. Les fonctions rétro-éclairées sont essentielles pour tous ceux qui se dirigent au large, que ce soit en course ou en croisière.

Quelles options les montres de course à voile doivent-elles avoir ?

Si vous prévoyez d’utiliser votre montre lors du démarrage et le déroulement d’une course, il est nécessaire qu’elle ait des options de séquence programmables. Un bouton de synchronisation, des comptes à rebours qui basculent en secondes dans les étapes finales sont utiles. Et il est également pratique qu’elle soit dotée d’une alarme forte et claire ou une fonction de « bip » qui vous indique l’heure de franchissement d’un cap.

Quels critères prendre en considération avant l’achat d’une montre pour faire de la voile ?

Le premier point à prendre en considération, c’est tout simplement le prix d’une montre « sailing ». Il est en effet important de prendre la meilleure montre qui soit, mais l’achat de cet accessoire ne doit pas pour autant vous ruiner. Tout comme il est conseillé de ne pas prendre un modèle au rabais.

Le second élément à prendre en compte, c’est la qualité du produit. La montre idéale pour naviguer sur les eaux doit être solide et fonctionnelle. Il est donc conseillé qu’elle soit pourvue d’éléments en fibres de polymères. Contrairement aux métaux, ils sont légers et ne craignent pas la rouille.

La meilleure des montres pour la voile doit également être waterproof. Elle sera, à des moments, mouillée par les vagues. Par conséquent, il est utile qu’elle résiste bien à l’eau et à sa pression. Les meilleures montres connectées doivent pouvoir supporter une pression de plus de 5 ATM.

Enfin, il est bon de choisir une montre pour la voile en fonction de son look en plus de prendre les nombreux autres critères cités ci-dessus en compte.

