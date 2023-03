[TEST] Vélo Mad Urbain 2 : que vaut le vélo électrique de ville made in France ?

Vélo Mad, entreprise française créée en 2018 a complété son catalogue avec l’Urbain 2, son vélo électrique de deuxième génération. Ce modèle possède les mêmes caractéristiques que les autres modèles de la marque.

Connue pour ses vélos montés en France, Mad propose un autre modèle de la gamme Urbain, à un prix attractif. L’Urbain 2 possède un moteur coupleux intégré au moyeu arrière et une batterie de 460 Wh placée sur son tube diagonal. Il dispose d’une transmission à 10 vitesses et de freins hydrauliques. Mais est-ce un bon choix ? Nous l’avons testé pour vous donner une idée de ses performances sur la route.

Caractéristiques techniques Couleur : Blanc et Noir

Type : vélo électrique de ville

Moteur : d’une puissance de 250 watts

Vitesses maximales : 25 km/h

Nombre d’assistances : 4

Taille des roues : 27.5 pouces

Autonomie déclarée : 70 km

Mad Urbain 2 : un vélo électrique au design plus élancé

De par son nom, le vélo électrique Mad Urbain 2 a été conçu pour un usage urbain. De couleur blanche, le modèle testé se distingue par la finition de son tube de selle avec la mention « Tour de France ».

Un des meilleurs vélos électriques sur le marché, ce vélo a réussi à pousser l’esthétisme en intégrant une selle et un guidon en cuir Brooks. Cette combinaison offre un excellent rendu visuel, rehaussé par la finesse des embouts et des inserts métalliques.

En outre, l’Urbain 2 profite d’une intégration plus soignée de la batterie, le rendant ainsi plus abouti et discret. Semi ouvert, son cadre présente le mélange parfait entre style et accessibilité. Pour terminer, ce vélo électrique ne pèse que 18 kg, le rendant facile à transporter en cas de besoin.

L’Urbain 2 bénéficie d’une potence réglable, ce qui constitue un atout majeur permettant de l’adapter aux différentes morphologies et préférences. D’ailleurs, il faut savoir que le Mad se décline en deux dimensions, à savoir 45 et 50, correspondant à M et L.

L’Urbain 2 : des caractéristiques intéressantes, mais insuffisantes

Outre son look raffiné, le vélo Urbain Mad 2 s’équipe de nombreux équipements. En effet, sur le guidon, il y a un écran LCD de petite taille disposé sur le côté gauche. Facile à manipuler, ce panneau de contrôle permet de parcourir les modes d’assistance et différentes informations. Il comprend différents boutons :

La touche d’alimentation se trouve en haut

Sur la gauche, un bouton de guidage

Et en dessous, la touche de sélection des différents modes. De plus, ce bouton permet d’activer la lumière ou l’assistance à la marche.

Ce mini écran affiche toutes les informations nécessaires, en particulier la vitesse engagée et la distance parcourue. Cependant, les données sur l’autonomie disponibles ne sont pas très précises, mais permettent de connaître approximativement l’énergie restante. En ce qui concerne la luminosité, elle est largement suffisante.

Heureusement, ce vélo électrique embarque des pare-boue, qui constituent un indispensable pour les déplacements durant les intempéries. Enfin, ce vélo électrique bénéficie également d’une béquille.

Il faut toutefois noter que l’Urbain 2 se passe de rétro-éclairage standard, tant à l’avant qu’à l’arrière. Plus précisément, ses éclairages sont démontables, et non fixés au cadre comme la plupart des meilleurs vélos électriques Decathlon. Cette caractéristique contraint l’utilisateur à les enlever chaque fois qu’il laisse son vélo afin de prévenir les vols, qui sont très courants dans certaines grandes villes. Ensuite, elles doivent être rechargées, étant donné que leur alimentation ne dépend pas de la batterie contrairement à des modèles fixes. Par ailleurs, la cloche est placée à un endroit peu accessible.

Mad l’Urbain 2 : test de conduite

Abordons maintenant la partie conduite. À première vue, l’Urbain 2 évoque un vélo hollandais grâce à son cintre. Mesurant 63 cm, celui-ci se révèle relativement étroit mais bien incurvé facilitant sa prise en main. Cela accentue la stabilité du pilotage et évite la crispation des épaules.

En ce qui concerne la selle, celle de la marque Brooks représente un choix judicieux. Toutefois, il est important de rappeler les deux points qui la caractérisent. Sa qualité est certes incomparable, mais sa rigidité à l’état neuf est tout aussi conséquente. En effet, il faut l’utiliser pendant quelques semaines, le temps de la patiner et de l’assouplir, avant qu’elle convienne à son propriétaire.

Compte tenu de sa légèreté, le vélo électrique Urbain 2 est particulièrement agile pour une utilisation quotidienne. Sa conduite s’avère très aisée et il peut être emmené partout où vous voulez aller.

Aussi, ce vélo est équipé de roues 27,5 pouces bien connues pour leur grand confort lors des balades. Celles-ci s’accompagnent de larges pneus WTB dont le revêtement beige leur confère un petit aspect rétro. Sur les routes, on profite des atouts des pneus souples et larges qui compensent légèrement l’absence de suspensions. Il est facile de surmonter les pavés de la capitale, ce qui aurait mis à mal les vertèbres

Mad Urbain 2 : moteur compact d’un couple de 45 NM

Le velo Mad’Urbain 2 se distingue par son moteur compact intégré à la roue arrière. À cause de sa taille si réduite, il se dissimule derrière la boîte de vitesses. D’une puissance de 250W, ce moteur délivre un couple de 45Nm. De plus, il offre 4 niveaux de conduite : Boost, Turbo, Sport et Eco. Peu importe le mode sélectionné, l’assistance entre en jeu au démarrage, et ce, dès le premier cm, évitant ainsi de devoir se fatiguer pour actionner le vélo. Ses capacités suffisent à atteindre une vitesse de 25 km/h très rapidement, sans perdre le contrôle du vélo électrique.

Il faut noter au passage que même si le 25km/h a été atteint, l’Urbain 2 n’entraîne pas un arrêt soudain de l’assistance, à la différence de plusieurs modèles disponibles sur le marché. Sa conduite se révèle par conséquent sans frustration et fluide. De plus, elle conserve la dynamique du moteur, sous réserve que l’on n’adopte pas non plus une conduite sportive.

Mad Urbain 2 : Frein puissant

Ce vélo intègre un système de freinage à disque ainsi qu’une transmission à 10 vitesses Shimano Tiagra. Voilà des composants avérés qui conviennent pleinement aux objectifs du vélo.

Les leviers de freinage et les commandes de transmission se montrent très plaisants à utiliser. En effet, les freins sont bien progressifs et ils mordent au besoin, ce qui convient bien aux situations d’urgence.

Le dérailleur arrière réagit instantanément en cas de changement intempestif de vitesse. Pour prévenir les démarrages capricieux, il est nécessaire de bien gérer les arrêts. Il n’y a aucun inconfort à signaler lors de la circulation en ville, entre chaque arrêt et chaque démarrage.

Mad Urbain 2 : Une grande autonomie, même à plein régime

Avant de terminer ce test, abordons la question de l’autonomie. Le Mad Urbain 2 utilise une batterie d’une capacité de 460 Wh. Velo Mad annonce que ce modèle couvre 70 km en moyenne, sans toutefois indiquer les différentes conditions. Heureusement, l’Urbain 2 respecte toutes ses promesses. Lors de notre test, nous avons pu parcourir une distance de 67 km lorsqu’on engage le mode Turbo. Quant au régime Eco, qui consomme moins d’énergie, il permet d’atteindre plus aisément une autonomie de 80 km dans les meilleures conditions !

L’Urbain 2 s’avère être aussi résistant. Amovible, la batterie peut être rechargée chez soi ou au bureau. En ce qui concerne le temps de recharge, cela prend environ 2h30 pour un demi-réservoir et autour de 6 heures pour faire un passage de 0 à 100%.

Simpliste, le chargeur comprend un témoin lumineux qui vire du rouge au vert en fonction de son état de charge. On déplore le fait que rien ne signale et ne coupe l’alimentation en fin de charge. En outre, même si la batterie a été bien conçue, elle pèse lourd. Elle se déverrouille aisément en levant la clé, mais quelques essais peuvent être requis pour réussir à la « clipser » au cadre. Cette situation a déjà été observée sur certains vélos du même type.

Verdict

Alors, pensez-vous qu’un vélo électrique économique soit peu performant ? La réponse est non. Le vélo Mad Urban 2 le prouve. Grâce à ses équipements haut de gamme et son look urbain, ce vélo électrique offre un rapport qualité/prix intéressant. Il permet de découvrir les sensations d’un vélo tout terrain associé aux performances d’un vélo à assistance électrique.

Profitant d’un cadre ouvert, ce modèle répond également aux besoins des femmes et des seniors. Il leur évite d’avoir à soulever leur jambe pour monter dessus.

Design soigné et attrayant

Freinage fiable

Transmission performante

Un niveau de confort assez faible

Fonction « boost » pas assez différente des autres modes

Absence de feux intégrés

Design - 9.7 Puissance - 9 Autonomie - 9.6 Confort - 9.5 9.5 Design : style vélo hollandais. Puissance : moteur de 250 W ultra-compacte. Autonomie : le vélo permet de parcourir jusqu'à 70 km. Confort : la combinaison d'un dérailleur Tiagra, des freins à disques hydrauliques et des pneus de 27,5 pouces assure un confort de conduite appréciable. User Rating: Be the first one !