Test du Garrett Miller X : que vaut ce fat bike électrique ?

Nous avons eu l'occasion de faire le test du Garrett Miller x, un vélo électrique qui allie charme rétro et performances modernes. Durant cette période, nous avons exploré tous les aspects de ce vélo afin de vous fournir une évaluation complète et impartiale de ses capacités.

Le monde des vélos électriques évolue à pas de géant, offrant aux amateurs de cyclisme une nouvelle dimension de liberté et d'exploration. Parmi les vélos qui ont retenu notre attention, le Garrett Miller disponible sur Weebot se distingue par son charme rétro et ses performances modernes. Dans ce test, nous partageons notre expérience au guidon du de ce vélo électrique, en détaillant ses points forts, ses petits défis et, surtout, la magie qu'il apporte à chaque kilomètre parcouru.

Caractéristiques techniques

Moteur : 250 watts, 25 km/h.

: 250 watts, 25 km/h. Assistance : 5 modes

: 5 modes Batterie : Samsung Li-ion de 48V-13Ah, 50 et 70 km

: Samsung Li-ion de 48V-13Ah, 50 et 70 km Temps de recharge : 6 heures

Le Garett : un fat bike de qualité supérieure

Garrett Miller, un nom qui évoque la passion et l'ingéniosité. Originaire des États-Unis, il a posé ses valises en France dès l'âge de 23 ans. Cet amoureux des grands espaces a développé un vélo électrique qui porte son nom et sa vision. Ce vélo allie l'élégance des motos américaines à la praticité d'un vélo électrique moderne. En effet, il arbore un design racé et unique qui le différencie des vélos électriques conventionnels.

Ce Fat Bike électrique se distingue également par sa remarquable légèreté, puisqu'il ne pèse que 32 kg, ce qui le rend plus léger que la plupart de ses concurrents dans la même catégorie. Cette légèreté est rendue possible par son cadre en aluminium, offrant à la fois robustesse et maniabilité pour des aventures sans limites.

Dès le premier regard, le Garrett Miller dégage une aura de qualité et de durabilité. Il se caractérise par un cadre en aluminium robuste, capable de supporter des charges allant jusqu'à 150 kg.

Notre premier test du Garrett Miller a porté sur l'ergonomie de ce fat bike. Commençons donc par celle du panneau de contrôle LCD. En fait, celui-ci permet de vérifier le niveau de la batterie et de sélectionner facilement le mode d'assistance désiré.

Quant à son guidon de 63 cm, il peut être réglé, mais sa taille peut s'avérer peut-être un inconvénient pour circuler dans des espaces étroits en milieu urbain.

Performance : quand la puissance rencontre l'élégance

Lors de nos tests, le Garrett Miller s'est révélé être un compagnon fiable et performant. Son puissant moteur de 250 watts fournit une assistance fluide, permettant de gravir les pentes sans difficulté et de maintenir une vitesse constante sur les routes plates.

Ce fat bike électrique peut en fait atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h, ce qui en fait un choix intéressant pour les trajets urbains et les escapades en plein air. Mais la vitesse n'est pas la seule à compter, la polyvalence aussi. Grâce à 5 modes d'assistance, du plus soft au plus boosté, le Garrett Miller répond à vos envies et s'adapte à votre terrain de jeu.

Le mode 1 limite la vitesse à 15 km/h ;

limite la vitesse à 15 km/h ; Les modes 2 et 3 permettent d'atteindre une vitesse de 20 km/h,

permettent d'atteindre une vitesse de 20 km/h, Les modes 4 et 5 propulsent le vélo à 25 km/h, idéal pour les parcours ininterrompus comme les voies sur berges à Paris.

Par ailleurs, grâce à son dérailleur Shimano à 7 vitesses, le vélo peut circuler en douceur et en toute sécurité, tandis que l'écran LCD permet un contrôle intuitif. Alimenté par une batterie Samsung Li-ion 48V-13Ah, cet engin promet une autonomie de 50 à 70 km, rechargeable en 6 heures. Nos tests ont confirmé cette autonomie, mais nous avons constaté que le temps de recharge peut être un inconvénient pour certains utilisateurs pressés.

Confort et ergonomie : une invitation au bien-être

L'une des premières choses que nous avons remarquées en montant au guidon du Garrett Miller, c'est son confort. Son siège spacieux, conçu pour deux personnes, garantit un maintien optimal, même lors de longs trajets. Des repose-pieds dédiés contribuent à la détente du passager, tout en lui offrant une vue panoramique inégalée.

Les larges pneus assurent une stabilité exceptionnelle sur tous les types de terrain. Tandis que leur adhérence crantée garantit une traction optimale, même sur les surfaces les plus difficiles.

Sécurité et autres fonctionnalités : protéger et apprécier

Sur la route, la sécurité passe avant tout, et le Garrett Miller répond à cette exigence avec brio. En fait, ce vélo à assistance électrique dispose d'un puissant phare, de feux arrière à LED et d'un klaxon pour une visibilité et une sécurité optimales, même dans l'obscurité la plus totale. Avec ses freins à disque Tektro et sa suspension avant, il absorbe efficacement les chocs. Il offre ainsi une conduite sûre et confortable.

Plus encore, des caractéristiques pratiques telles que la gâchette d'activation du moteur ajoutent une touche de commodité à votre expérience de conduite. Semblable à celle d'un scooter, cette gâchette vous permet de démarrer le VAE en côte ou de lui donner un coup de pouce sur les trajets les plus exigeants.

Verdict Le Garrett Miller de Weebot incarne le mariage parfait de l'élégance rétro et de la performance moderne. Chaque kilomètre parcouru avec ce vélo électrique est une expérience unique, alliant confort, sécurité et plaisir de rouler. D'après notre test, le vélo vous accompagne dans toutes vos aventures que vous soyez cycliste urbain ou explorateur de sentiers. On aime Performances solides

Autonomie satisfaisante

Design rétro inspiré des motos américaines On aime moins Batterie peut se décharger plus rapidement