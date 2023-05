Test de l’Elops 120 E : le vélo électrique abordable idéal pour citadins ?

Decathlon offre à ses clients un confort de conduite optimal avec l’Elops 120 E, et ce, sans faire exploser la facture. Avec son prix de 799€, ce vélo de ville électrique est l’un des plus abordables du marché.

Decathlon est l’un des leaders de la vente de vélos électriques pas chers. Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons fait le test de l’Elops 120 E. Disponible en col de cygne, ce vélo électrique se révèle être le partenaire idéal de vos trajets urbains et extra-urbains. Bien que son moteur ne soit pas le plus puissant, il s’avère être le meilleur choix pour les terrains vallonnés.

Caractéristiques techniques Moteur brushless : 250W 35 Nm

Batterie : 3313Wh

Autonomie : 20 à 50km

Transmission Shimano : 6 vitesses

Présentation de l’Elops 120 E

L’Elops est la gamme de vélos de ville de Decathlon qui existe depuis plusieurs années. Pour remplacer l’Elops 500E, cette entreprise lilloise met en avant l’Elops 120 E. Il reprend les principes de base des autres collections. Notamment avec son cadre en acier, son moteur dans le moyeu, sa transmission Shimano, ses systèmes de freinages à disque mécaniques et sa fourche à suspension.

Côté design, l’Elops 120 E arbore un style classique avec une finition relativement soignée. En effet, le phare avant est intégré dans le tube de direction et le feu arrière se trouve dans le garde-boue. Lors de notre test, nous avons néanmoins regretté les différents câbles (écran de contrôle, vitesses, freins) qui encombrent un peu le devant du guidon. Or ce dernier embarque un écran LCD.

Son cadre de type hollandais permet de monter et descendre facilement du vélo. Les femmes peuvent non seulement porter une robe lors de leurs balades, mais ce cadre en col de cygne se révèle très pratique pour accueillir un siège bébé.

Pour couronner le tout, l’Elops 120 E embarque un porte-bagages arrière capable de transporter une charge allant jusqu’à 27 kg. Mais son design pratique suffit-il pour assurer les déplacements de tous les jours ? Nous avons poursuivi notre test de l’Elops 120 E en examinant sa motorisation.

Elops 120 E : test de sa puissance

L’Elops 120 E comprend un moteur électrique de 250W situé dans le moyeu arrière. Il est un excellent compagnon sur le plat. Il délivre un couple de 35 Nm, soit une performance un peu plus élevée par rapport à celle de l’Elops 500 E. Ce moteur franchit aisément les 25 km/h en terrain plat, et permet de traverser sans contrainte les petites bosses. Toutefois, notre test a révélé que pour surmonter les pentes raides, il faut assister le moteur et jouer avec les six vitesses de l’Elops 120 E.

En fait, ce vélo électrique n’offre pas les mêmes performances qu’un modèle à moteur central avec capteur de couple. En fait, l’assistance électrique du vélo de ville repose sur un capteur basique. Elle ne démarre qu’après un tour complet de pédale et s’arrête lorsque l’on cesse de pédaler.

De plus, l’assistance fonctionne à pleine puissance tant que la vitesse sélectionnée n’est pas atteinte. D’ailleurs, il existe 3 modes d’assistance : 25 km/h en mode sport, 21 km/h en mode normal et 15 km/h en mode éco. Ainsi, si le cycliste qui vous précède ne roule pas à une bonne allure, vous devrez arrêter constamment de pédaler pour diminuer votre vitesse.

Autonomie

L’Elops 120 E intègre une batterie au lithium de 313 Wh dans le porte-bagages. Cette batterie a une capacité de 100 Wh de plus que celle de l’Elops 500 E.

Decathlon annonce une autonomie allant de 20 à 50 km, mais cette portée dépend du poids de l’utilisateur, des dénivelés, de la température extérieure, etc. Sans oublier qu’il faut compter 5 heures pour la recharger. Notons au passage que cette batterie amovible n’est pas très pratique à retirer.

Elops 120 E : test de sécurité et confort

Du point de vue de la sécurité, le Btwin Elops 120 E n’est pas en reste. En effet, grâce à son éclairage LED, il offre une meilleure visibilité aux usagers de la route. Cela lui permet de voir et d’être vu facilement par les autres usagers.

Ses freins ont été optimisés pour permettre l’utilisation de ce vélo même par temps de pluie tout en conservant une sécurité optimale. En fait, il bénéficie d’un frein à disque mécanique Tektro en aluminium et d’un étrier de frein à disque mécanique sur les deux roues. Enfin, la sécurité a été mise en avant, une fois de plus, avec l’ajout de bandes réfléchissantes sur chaque roue.

Decathlon pour sa part a choisi de chausser ce vélo abordable de pneus larges de 44 mm. Cette caractéristique lui permet de mieux absorber les aspérités du terrain. Mais on sent tout de même l’absence de fourche télescopique lors des chocs importants se répercutant directement sur les avant-bras.

Taille unique

Le choix d’un cadre en aluminium pour plus de solidité et de légèreté, couplé à un enjambement bas pour un accès plus facile améliore le confort d’utilisation de ce vélo. Enfin, un soin particulier a été apporté au choix de la selle qui est large et très confortable.

À noter que ce vélo électrique n’est décliné qu’en une seule taille adaptée aux utilisateurs de 1,60 à 1,90 m. Il offre en outre une position droite, typique de celle des vélos hollandais, due à son guidon haut et incurvé.

Un vélo électrique bien équipé

Passons maintenant à la partie équipement. Comme décrit dans la présentation, ce vélo de ville électrique embarque un tableau de bord LCD fixé sur le guidon du vélo. Simple d’utilisation, il permet de contrôler facilement les 3 modes d’utilisation ainsi que le mode marche. De plus, la commande d’éclairage est située sur le guidon.

Sous ce boîtier de commande se trouve une prise USB qui permet de recharger son téléphone portable, par exemple. Et tout cela, grâce à la batterie électrique. Même le porte-bagages a été optimisé, il peut supporter jusqu’à 27 kg.

Decathlon propose ce vélo de ville à moins de 800 euros. Ce prix justifie la qualité du matériel choisi, tout en préservant la sécurité et le confort du cycliste.

Verdict

L’Elops 120 E est l’un des meilleurs vélos électriques. Grâce à ses caractéristiques techniques, son design et surtout son prix. Decathlon a réussi à placer son vélo parmi les plus attractifs du marché. Les aides à l’achat sont un plus. Elles feront de ce vélo un achat raisonnable et son utilisation quotidienne sera rapidement rentable pour son utilisateur.

Très agréable à conduire sur des routes plates

Assistance douce

Équipement de série

Autonomie réduite

Vélo lourd

Durée de charge de la batterie (5 h)

Design - 8 Autonomie - 9 Conduite - 8.5 Puissance - 7 8.1 Design : Vélo électrique de ville de style hollandais. Autonomie : Permet une autonomie allant de 20 à 50 km. Conduite : Le cadre bas rend la montée et la descente du vélo faciles, tandis que les pneus et le système de freinage garantissent la sécurité sur la route. Puissance : Moteur peu puissant. User Rating: Be the first one !