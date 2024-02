Test du E-EXPL 520 : un VTT électrique Decathlon à moins de 2000 € irréprochable ?

Récemment, nous avons eu l’occasion de faire le test du vélo électrique Decathlon E-EXPL 520 sur différents terrains, de l’asphalte urbain aux sentiers de montagne les plus techniques. Proposé à – 2 000 €, ce VTT électrique fait parler de lui. Il promet une combinaison de performances solides et d’accessibilité.

Decathlon a rénové tout son parc de VTT électriques en 2023, et le résultat n’en est que meilleur. En effet, les nouvelles versions bénéficient désormais d’un look au goût du jour et d’un équipement plus performant, sans faire flamber les prix. Pour inaugurer ce nouveau catalogue, le modèle E-EXPL 520 se démarque des autres. Affiché à un prix inférieur à 2 000 euros, il se distingue à la fois par des caractéristiques correctes et par une esthétique soignée. À travers ce test, nous allons voir si l’E-EXPL 520 est à la hauteur des promesses de Decathlon.

Test E-EXPL 520 : performances sur le terrain

Sortons un peu de l’ordinaire et commençons ce test du E-EXPL 520 par ses performances sur le terrain. Il s’agit du vrai critère d’évaluation d’un VTT électrique. Il faut dire que ce nouveau vélo électrique Decathlon fait preuve d’un équilibre impressionnant entre stabilité et maniabilité. Ses pneus larges offrent une bonne adhérence, même sur les terrains difficiles. Par ailleurs, la suspension avant absorbe les chocs sans sacrifier la dynamique du vélo.

Bien qu’il ne soit pas conçu pour les descentes ou sauts extrêmes, le E-EXPL 520 excelle sur les sentiers légers et les chemins complexes. Son poids équilibré et ses roues de 29 pouces contribuent à une conduite souple et prévisible. Et ce, même dans des conditions variées.

Équipement mécanique : des choix cohérents, mais quelques déceptions

Notre test du Decathlon E-EXPL 520 a montré que le choix d’une fourche Suntour XCM de 130 mm s’est avéré judicieux. Les freins à disques hydrauliques Tektro M276 complètent cette configuration. Ils assurent un freinage précis et réactif, une caractéristique cruciale pour les descentes rapides. Néanmoins, certains détails au niveau de la transmission laissent à désirer.

La transmission Acolyte Microshift à 8 rapports a parfois montré des signes de manque de réactivité. Les changements de vitesse manquent parfois d’un peu d’agressivité. Pour les utilisateurs plus aguerris, cela peut être un inconvénient, surtout dans les situations exigeantes.

En outre, deux composants se sont révélés particulièrement décevants. Les pneus RockRider Grip 100 ont montré des limites d’adhérence, notamment sur les terrains difficiles. Quant aux pédales, celles-ci se sont révélées inutilisables par temps pluvieux. Ainsi, pour garantir une expérience de conduite optimale, il est nécessaire de les remplacer immédiatement.

L’absence de tige de selle télescopique a également été remarquée lors de notre test. Pour un VTT électrique conçu pour faire face à des situations variées, l’ajout de cette fonctionnalité aurait été bénéfique E-EXPL 520.

Puissance : un compromis acceptable avec quelques limites

Au cœur du Decathlon E-EXPL 520 se trouve un moteur Yamaha PW-CE, associé à une batterie de 500 Wh. Cette configuration offre une puissance adéquate pour une variété de trajets. Ses 4 niveaux d’assistance sont bien équilibrés, offrant des options adaptées aux différents terrains.

Sur les montées, le moteur Yamaha a montré une progression en douceur, assurant une assistance bien dosée. Cependant, le couple limité à 50 Nm pourrait être perçu comme un léger bémol. Sur les terrains accidentés ou les montées raides, ce seuil peut se faire sentir. Bien que cela puisse convenir à la majorité des utilisateurs, les cyclistes plus expérimentés pourraient souhaiter un peu plus de puissance dans certaines situations.

Autonomie

L’autonomie d’un VTT électrique est toujours une considération cruciale. Pour l’évaluer, nous avons effectué deux boucles distinctes :

l’une sur des routes plates en ville

et l’autre sur des sentiers forestiers avec un dénivelé plus important.

Notre test a révélé que la batterie de 500 Wh qui équipe le VTT peut dépasser les 50 km dans des conditions légères. Ce qui est respectable. Cependant, dans des conditions plus exigeantes, l’autonomie peut chuter à environ 30 km.

Il est essentiel de prendre en compte le terrain, le niveau d’assistance utilisé et la condition physique du cycliste pour évaluer l’autonomie réelle. Pour des sorties de courte à moyenne distance, l’autonomie de l’E-EXPL 520 est acceptable. Toutefois, les utilisateurs cherchant une autonomie étendue pourraient envisager des options supplémentaires.

Test E-EXPL 520 : une esthétique séduisante

Le design du Decathlon E-EXPL 520 ne passe pas inaperçu. Arborant une géométrie « enduro » et une intégration astucieuse de la batterie dans le tube diagonal, il offre une esthétique moderne. Le choix audacieux de la couleur orange vif ou « mangue » selon le lexique de Decathlon ajoute une touche de dynamisme sur les sentiers. La construction en aluminium et les roues de 29 pouces contribuent à un poids équilibré et à une maniabilité appréciable.

Cependant, malgré cette esthétique séduisante, on ne peut ignorer le design quelque peu daté du cadre. Cette esthétique peut plaire aux connaisseurs nostalgiques. Cependant, cela pourrait être un point de considération pour les cyclistes à la recherche d’une esthétique plus contemporaine.

L’afficheur TFT couleur avec connectivité Bluetooth est un ajout bienvenu, offrant un accès facile aux informations essentielles pendant la conduite.