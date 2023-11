Test de la Xiaomi Mi Watch 2 Pro, une montre connectée aux multiples facettes

Le meilleur moyen d’être compétitif sur le marché des montres connectées haut de gamme est de rejoindre le système d’exploitation Wear OS de Google ou celui d’Apple. C’est pourquoi la marque Xiaomi a conçu la Watch 2 Pro à qui nous avons fait passer un test.

Cette smartwatch ouvre le Play Store et toutes ses applications aux utilisateurs qui la possèdent. Tandis que le chipset est une rareté parmi les montres Wear OS en dehors de la Mobvoi TicWatch Pro 5. C’est pourquoi, elle est intéressante.

Présentation de la Xiaomi Mi Watch 2 Pro

Caractéristiques techniques Dimensions : 47,6 x 45,9 x 11,8 mm

Ecran : AMOLED de 1,43 pouce de 466×466 pixels 600 nits

Capacités : Snapdragon W5+ Gen 1

Poids : 54 g

Etanchéité : 5 ATM

Autonomie : 65 heures soit 2 jours et demi en mode normal

Avec son Snapdragon W5+ Gen 1, la Xiaomi Mi Watch 2 Pro fait monter les choses d’un cran. Il s’agit d’une montre connectée en concurrence avec les montres Wear OS les plus puissantes. Ce qui fait qu’elle peut parfaitement rivaliser avec les Galaxy Watch 6, Watch 5 ou la dernière Pixel Watch 2.

Pour se démarquer, Xiaomi a intégré un GPS bi-bande à la Watch 2 Pro. C’est alors un bien meilleur tracker que ses homologues à bande unique. L’autre élément différenciateur est la batterie de près de 500mAh, dont la marque chinoise vante l’autonomie. Et lors de notre test de la Xiaomi Mi Watch 2 Pro, il s’avère que c’est une montre connectée qui a tous les outils nécessaires en plus d’être très stylée.

Les versions disponibles de la Xiaomi Watch 2 Pro

De prime abord, la Xiaomi Watch 2 Pro est une montre connectée d’apparence classique. Elle est disponible en deux modèles. Le premier est noir avec un bracelet en caoutchouc fluoré noir. Et le second modèle est argenté avec un bracelet en cuir marron. Ces deux versions sont belles.

Mais plus en détail dans sa constitution, voici ce qu’il y a à dire concernant les matériaux dont elle est pourvue. Il est à noter que nous avons fait passer un test à la Xiaomi Watch 2 Pro argentée. Par conséquent, quelques différences physiques sont notables. Son boîtier est par exemple en acier inoxydable. Sa lunette supérieure noire possède un côté texturé « Parisian hobnail« . Et le bracelet de couleur marron ajoute une touche d’élégance à l’ensemble de la smartwatch.

Détails visibles en surface et fonctions

Trois boutons se trouvent sur la droite de la montre connectée. Ceux du haut et du bas sont en retrait. Tandis que la couronne, au milieu, est orientée vers l’extérieur. Il s’agit d’une couronne rotative dont les mouvements sont très fluides. Un petit anneau moleté à la base de la couronne permet à votre doigt de s’y accrocher. Et l’ensemble de ces éléments forme un design bien pensé.

Le bouton supérieur ouvre toujours l’écran d’entraînement. Le bouton du bas permet d’accéder à la dernière application ouverte d’une simple pression. Et il permet également de lancer Google Pay d’une double pression ou d’ouvrir le menu d’extinction d’une longue pression.

La couronne permet d’ouvrir et de fermer la grille d’applications d’une simple pression. Elle permet aussi d’appeler l’Assistant Google d’une pression longue. Vous pouvez également réveiller l’assistant par commande vocale.

Un écran ayant de superbes contrastes

Encore plus en détail, l’écran de la Xiaomi Watch 2 Pro est un AMOLED de 1,43 pouce de 466 x 466 pixels. Sa luminosité maximale est de 600 nits en plein jour. Ce qui est correct. Mais cela ne surpasse pas les 2000 nits de l’Apple Watch Series 9.

Il est très agréable à regarder et ses couleurs sont vives. Le verre est légèrement en retrait par rapport au cadre du boîtier, ce qui signifie qu’il est plus difficile à rayer. Mais nous avons trouvé dommage que la Watch 2 Pro n’ait pas de verre saphir.

Une montre connectée facilement personnalisable

Une fois en marche, l’utilisateur peut choisir entre 23 cadrans et des milliers d’options tierces dans le magasin Google Play. Les cadrans personnalisés de Xiaomi sont de haute qualité et personnalisables.

Le boîtier est livré avec des bracelets standards à double ergot de chaque côté, d’une largeur de 22 mm. Mais Xiaomi propose des bracelets supplémentaires en 3 matériaux et 4 couleurs. Ce qui veut dire que vous pourrez customiser l’intérieur et l’extérieur de votre Watch 2 Pro à votre guise.

Le système Wear OS de la Xiaomi Watch 2 Pro

La Xiaomi Watch 2 Pro est livrée avec Wear OS 3.5. Il s’agit de l’avant-dernière version du système d’exploitation. Actuellement, seules les dernières smartwatch de Samsung utilisent Wear OS 4. Mais comme cette montre connectée est dotée d’une puce Snapdragon W5+ Gen 1, la Watch 2 Pro peut facilement recevoir cette mise à jour.

Et comme son système d’exploitation est celui de Google signifie, la Xiaomi Watch 2 Pro a accès à toute la bibliothèque d’applications. Cela comprend YouTube, Spotify, Google Maps ou Google Pay.

Lors de notre test de notre Xiaomi Watch 2 Pro, vous avez également bénéficié de Google Assistant avec activation vocale ou par bouton. Cela a été formidable car nous avons pu lui demander n’importe quoi. Allumer la lampe de poche ou faire sonner votre téléphone ou un autre appareil connecté à la montre est un jeu d’enfant.

Suivi de la forme et de la santé

Pour suivre, nous nous sommes également procuré la Xiaomi Watch 2 Pro pour tester ses fonctions en tant que tracker de fitness. Et il s’avère que c’est un excellent appareil pouvant mesurer vos paramètres de santé. Et elle peut vous aider à garder la forme. Elle prend en charge plus de 150 modes sportifs avec des analyses détaillées et des conseils d’entraînement. Le GPS double bande utilise à la fois la bande L1, plus large, et la bande L5, plus rapide et plus précise. Cela offre une précision de suivi au mètre près.

Puis, comme le dessous de la montre contient de nombreux capteurs (fréquence cardiaque optique, température de la peau et le nouveau capteur d’analyse de l’impédance bioélectrique) son attirail est complet. Elle peut même effectuer un suivi approfondi du cycle menstruel. Lors de vos séances de sport, comme nous, vous pouvez même vous aventurer en extérieur. Nous avons testé méticuleusement le GPS.

Un bon GPS

Nous avons couru pour voir avec quelle précision le GPS de la Watch 2 Pro mesurait notre vitesse. Puis nous nous sommes arrêtés brusquement pour voir à quelle vitesse il reconnaissait que nous avions cessé de bouger. Il a enregistré très rapidement tous les changements. Nous avons ensuite vérifié nos déplacements sur la carte. Et nous avons constaté que la Watch 2 Pro était très précise.

En pratique, il faut compter entre une demi-minute et une minute complète pour que le GPS se verrouille lorsque vous commencez à courir en extérieur. Mais cela n’empêche pas de courir pendant ce laps de temps.

Un bon capteur d’impédance biométrique

La Xiaomi Watch 2 Pro est aussi la première montre connectée à égaler la série Galaxy Watch de Samsung. De plus, cette smartwatch propose un capteur d’impédance bioélectrique. Vous devez commencer une lecture, appuyer sur les deux boutons avec l’index et le majeur et rester immobile.

La montre vous donne alors une répartition de votre corps en pourcentage de graisse, d’eau, de sel et de protéines. Puis elle vous indique votre masse musculaire et votre masse graisseuse en kilogrammes. Vous obtenez également l’indice de masse corporelle (IMC) global.

Une application de sommeil précise

Ensuite, comme le suivi du sommeil est une option très prisée par de nombreuses personnes, elle est très détaillée sur la Watch 2 Pro. La montre peut surveiller vos cycles de sommeil profond, léger et paradoxal. Et cette montre connectée vous donne même une ventilation de votre temps de veille.

Toutes ces données sont accompagnées d’informations supplémentaires. Et si votre temps de sommeil est profond, léger ou que votre niveau d’éveil est trop élevé, elle vous le fait savoir. Et complétera cette analyse par le suivi par des données sur la respiration et l’oxygène dans le sang pendant la nuit.

Autonomie de la batterie

Sinon, en matière d’autonomie, la Xiaomi Watch 2 Pro dispose d’une batterie de 495 mAh. C’est 70 mAh de plus que la Galaxy Watch 6 Classic et moins que la Watch5 Pro qui a une batterie de 590 mAh. Mais c’est un temps de fonctionnement suffisant. Vous pouvez utiliser cette smartwatch pendant plus de 2 jours entiers. Ce qui est très avantageux par rapport au fait de posséder une Pixel Watch qui ne dure que 24 heures sur une seule charge.

Pendant deux jours complets d’utilisation intensive, vous pouvez profiter à fond de toutes les options de votre Watch 2 Pro. Et cela, même si l’écran reste toujours allumé, les notifications activées et vous faites une séance d’entraînement le soir, la montre tiendra le coup. Elle peut d’ailleurs rester en éveil pendant une nuit complète de suivi du sommeil, puis une course le matin.

Verdict

Au bout du compte, après ce test, nous pouvons affirmer que nous aimons la Xiaomi Watch 2 Pro. C’est une belle smartwatch, étant donné que c’est la version argentée avec bracelet en similicuir que nous avons reçue. La version noire avec bracelet en silicone noir semble trop standard.

En plus d’avoir de l’allure, comme elle est dotée d’une puce Snapdragon W5+ Gen 1, elle est réactive. C’est une montre connectée qui a toutes les fonctionnalités et elle est à l’épreuve du temps. Son prix est compétitif par rapport à ses grandes rivales Mobvoi, Samsung et Huawei. Et le client peut choisir entre le fait de prendre le modèle Bluetooth ou le modèle LTE.

Très beau design et multiples fonctions

Utilise l’avant-dernière version de Wear OS et peut bénéficier de Wear OS 4

Son écran n’est pas protégé par un verre saphir mais par un verre standard

Emet de grosses vibrations parfois gênantes lorsqu’elle reçoit des notifications