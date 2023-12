Test de la Garmin Forerunner 265, une fabuleuse montre pour la course à pied

Après la Forerunner 255, Garmin a de nouveau sorti une montre connectée de course qui en jette. Sans pour autant être plus avancée que la Forerunner 965, cette nouveauté est très intéressante, car elle combine le meilleur de ces montres de course. Il s’agit de la Garmin Forerunner 265, et nous l’avons testé.

Il est dit que c’est une excellente montre de sport. Elle est conçue pour tous les runners et offre de nombreuses fonctionnalités. Mais nous avons voulu nous en assurer. Donc voici ce qu’il en est.

Caractéristiques techniques Dimensions : 46,1 x 46,1 x 12,9 (mm)

Ecran : 32,5 mm (1,3″) de diamètre AMOLED d’une rĂ©solution de 416 × 416 pixels

Poids : 47 g

Connectivité : Bluetooth, ANT+, Wi-Fi

Étanchéité : 5ATM

Autonomie : 13Â jours en mode normal, 20 heures GNSS et GPS actifs et 16 heures GNSS SatIQ actif

Présentation de la Garmin Forerunner 265

Parmi les nouveautés de chez Garmin, la Forerunner 265 est spéciale. Utilisable à la fois par les professionnels et les simples amateurs de sport, la liste de ses caractéristiques est étonnamment longue. Or, il s’agit d’une montre connectée qui a pourtant été conçue pour tout le monde.

Sur le papier, elle est notamment capable de suivre toute une plĂ©thore d’activitĂ©s sportives telles que le VTT, le cyclisme en salle, et mĂŞme le paddleboard ou le hockey sur glace. Et la liste semble apparemment sans fin.

Puis, la Forerunner 265 est dotĂ©e d’une multitude de gadgets et de fonctions de suivi. Sans compter le fait que cette smartwatch est hautement adaptative. Ce qui est parfait pour une personnalisation en fonction de vos envies et de vos besoins. Mais afin de confirmer toutes ces informations, voyons d’abord son design.Â

Un design amélioré par rapport à ses consœurs

Si vous avez déjà eu l’occasion de porter des Forerunner, sachez que le modèle 265 est un mixte entre la 255 et la 965. Elle est joliment ronde et comporte 5 boutons physiques dont 3 sont sur le côté gauche et 2 sont sur le côté droit de l’appareil. Son allure est plutôt sportive, mais elle est sensiblement plus raffinée que les plus anciennes Forerunner.

La montre connectée est disponible en deux tailles. Vous avez le modèle en 42 mm pour les petits poignets et celui en 46 mm pour les poignets un peu plus grands. Les dimensions réelles du modèle que nous avons reçues sont de 46,1 x 46,1 x 12,9 mm. Ce qui peut paraître grand.

Mais lors de notre test de la Garmin Forerunner 265, nous l’avons trouvĂ© très confortable Ă porter. Elle ne pèse que 47 g. Ce qui fait qu’elle est lĂ©gère sans ĂŞtre trop encombrante. C’est très apprĂ©ciable.

Disponible en six couleurs différentes dans chaque taille, comme nous, vous pouvez donc choisir ce qui vous plaît. Mais pour ce test nous avons préféré prendre le modèle avec bracelet en silicone bleu. Avec un grand nombre de trous différents, il permet d’ajuster idéalement la montre à votre poignet.

Un Ă©cran lumineux

En ce qui concerne l’écran, nous avons Ă©tĂ© assez sceptiques quant Ă ses rĂ©els atouts au dĂ©but, car il a augmentĂ© le prix de cette Forerunner. Mais, ses couleurs sont très belles. Et son impact sur l’autonomie de la batterie n’est pas trop important. Il est en effet AMOLED, avec une rĂ©solution de 416 x 416 pixels.

En ayant mis la montre en marche, nous avons remarquĂ© qu’il rĂ©pond très rapidement. Et bien qu’il soit sensible, il ne se dĂ©clenche jamais involontairement. Puis, il est possible de rĂ©gler cet Ă©cran tactile pour qu’il soit actif ou non en fonction du sport pratiquĂ©.

Une montre de sport très efficace

Ensuite, l’aspect le plus important d’une montre de sport est sans doute sa capacitĂ© Ă suivre la condition physique et les activitĂ©s. Lors de notre test de la Forerunner 265 de Garmin, il s’avère qu’elle couvre pratiquement toutes les activitĂ©s sportives possibles.

De la course au baseball en passant mĂŞme par les arts martiaux et la pratique de la natation, cette montre est incroyable. Puis, lorsqu’il s’agit de cyclisme, il y a une variĂ©tĂ© d’options diffĂ©rentes. Elle sait faire la distinction entre la pratique du vĂ©lo de montagne et celui d’intĂ©rieur.

Pendant une course, la Forerunner 265 fournit des temps rĂ©guliers et des rapports la progression du coureur. Et quand nous ne voulions plus voir le temps de course dans son intĂ©gralitĂ©, il suffisait d’appuyer sur un bouton pour changer l’affichage Ă l’Ă©cran. C’est Ă©tonnamment intuitif et facile Ă faire sans vraiment y penser.

La seule fonction manquante qu’il faudrait ajouter Ă cette montre connectĂ©e, c’est l’affichage des cartes TopoActive. Cela permettrait de voir le terrain plus facilement sur les parcours de trail.

Options GPS et repérage

Sinon, la Garmin 265 affiche un fil d’Ariane afin que vous puissiez revenir facilement sur vos pas. Si elle n’est pas en mesure d’afficher des cartes prĂ©cises, elle saura retracer votre parcours Ă partir d’un point de dĂ©part.

Cela permet de savoir oĂą l’on se trouve par rapport Ă l’endroit oĂą l’on est allĂ©. Mais si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ© par une smartwatch dotĂ©e d’une cartographie dĂ©taillĂ©e, il est prĂ©fĂ©rable d’opter pour un modèle comme la Forerunner 955 ou 965.

Suivi de la santé et du bien-être

Les capteurs de cette smartwatch sont Ă©galement très performants en termes d’analyse des habitudes de sommeil. Le Morning Report est notamment l’une de ces nouvelles fonctionnalitĂ©s. Elle vous donne un aperçu de votre sommeil, de votre rĂ©cupĂ©ration, de la variabilitĂ© de votre frĂ©quence cardiaque et d’autres paramètres personnalisables. Il s’agit d’une très bonne fonction qui prĂ©sente les donnĂ©es dans un format convivial que vous pouvez utiliser.

C’est une fonction très pratique, car elle permet de mieux comprendre l’impact de certaines activitĂ©s sur le corps. Nous avons remarquĂ© lors de notre test de la Garmin Forerunner 265 que nous dormions rarement bien après une sĂ©ance d’entraĂ®nement de haute intensitĂ© en fin de soirĂ©e. Cela nous a donc poussĂ©s Ă changer notre routine d’endormissement.

Les options ludiques de cette smartwatch

Si vous ĂŞtes mĂ©lomane, sachez que la Forerunner 265 peut stocker de la musique dans ces 8 Gb de mĂ©moire. Ce n’est pas une fonction essentielle pour beaucoup, car un smartphone peut parfaitement faire office de radio. Mais lorsqu’il s’agit de s’entraĂ®ner dans une salle de sport ou de courir, le fait de pouvoir laisser le tĂ©lĂ©phone derrière est reposant. Vous pouvez ainsi faire passer des chansons plus facilement en tournant simplement votre poignet.

Cette smartwatch recèle également une multitude de cadrans de montre différents. Ce qui vous permet de trouver et de personnaliser ceux qui vous conviennent le mieux. Elle est comporte des options pour configurer Garmin Pay.

Puis, si vous aimez les suggestions d’entraĂ®nement, la Forerunner 265 peut Ă©galement vous donner des recommandations sur des exercices Ă effectuer chaque jour. Cette fonction peut s’avĂ©rer très utile pour ceux qui souhaitent structurer un peu plus leur entraĂ®nement.

En prenant en compte votre Ă©tat de prĂ©paration Ă l’entraĂ®nement, cette montre de sport peut contribuer Ă votre remise en forme. Elle se base sur des Ă©lĂ©ments tels que votre score de sommeil, la charge aiguĂ« d’exercices que vous avez effectuĂ©s rĂ©cemment et le stress des derniers jours pour Ă©tablir votre programme. Et si vous n’en avez pas besoin, vous pouvez la dĂ©sactiver.

L’endurance de la Garmin Forerunner 265

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, elle dĂ©pend du mode choisi. Les chiffres les plus intĂ©ressants concernent le mode SatIQ. Mais c’est Ă©galement le mode le plus Ă©nergivore. Il utilise le GPS multibande lorsque c’est nĂ©cessaire. Et en l’activant, votre montre de sport ne fonctionnera que pendant 16 heures.

Lors des tests sur notre Garmin Forerunner 265, nous avons en effet constatĂ© que la montre en mode GPS perdait environ 7 Ă 10 % de sa batterie par heure d’activitĂ©. Ce qui correspond Ă une autonomie de 14 Ă 20 heures. Mais comme la montre connectĂ©e se charge très rapidement, cela ne nous a pas vraiment causĂ© de problème.

Le câble de charge est un câble Lighting C. Ce qui est par contre très gĂŞnant. Si vous n’avez pas de prise Lightning C, il faut acheter en ligne, car il n’y a pas de prise dans la boĂ®te. L’autre extrĂ©mitĂ© est un USB-C normal. Il est très rapide. Une charge rapide de 20 minutes permet d’ajouter 33 % Ă la batterie.Sinon, Garmin affirme qu’en mode smartwatch uniquement, la montre ne nĂ©cessite une recharge que tous les 13 jours. Ce qui n’est vraiment pas mal du tout.

Verdict

La Garmin Forerunner 265 et la plus petite 265S, ainsi que sa sĹ“ur la Garmin Forerunner 965, sont les dernières itĂ©rations de la sĂ©rie phare Forerunner de Garmin. La 265 arrive moins d’un an après la sortie de la sĂ©rie 255. Et, acclamĂ©e par la critique, avec quelques fonctionnalitĂ©s mises Ă jour, elle a tout de suite attirĂ©e l’attention. Son boĂ®tier a Ă©tĂ© redessinĂ© et elle possède un tout nouvel Ă©cran AMOLED. Pas Ă©tonnant que ce modèle Ă©tait intriguant.

Au départ, nous n’étions pas sûr que la Garmin Forerunner 265 soit suffisamment différente pour mériter sa place dans notre liste de montres Garmin à choisir. Mais nous nous sommes trompés.

Après avoir passĂ© des semaines Ă porter la montre, nous pouvons dire en toute confiance que c’est l’une des meilleures montres Garmin jamais fabriquĂ©es. Elle semble familière et diffĂ©rente Ă la fois. Et malgrĂ© les quelques changements sur le papier, la Forerunner 265 est plus qu’une montre de sport  » complète « .

Avec le mĂ©lange de statuts d’entraĂ®nement et de statistiques qu’elle vous donne, il y a de quoi tomber amoureux de cette montre et de sa capacitĂ© Ă ĂŞtre Ă la fois une montre de running et une montre de tous les jours.

Boutons physiques faciles Ă utiliser en cas de port de gants

Pléthore de fonctionnalités de suivi de la santé et du bien-être pendant une course

Impossible de lire le rythme cardiaque si la montre se trouve au-dessus d’un tatouage

Sensiblement vendue plus cher que la Forerunner 255

