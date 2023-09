Test de la Garmin Forerunner 965 : une montre connectée pour super sportifs ?

Parmi les différents modèles de montres connectées produites par Garmin, la Forerunner 965 est une smartwatch d’exception dont nous avons fait le test. Et nous pouvons d’ores et déjà vous affirmer qu’elle est faite pour les vrais passionnés de sport.

C’est une montre robuste et endurante qui vous permettra de vous donner à fond dans vos performances. Voici ce qu’il en est.

Présentation de la Garmin Forerunner 965

Caractéristiques techniques Dimensions : 47,1 x 47,1 x 13,2 (mm)

Ecran : AMOLED ; 35,4 mm (1,4″) de diamètre ; 454 × 454 pixels

Poids : 52 g

Niveau d’étanchéité : Nager, 5 ATM

Autonomie : 23 jours mode normal et jusqu’à 31 heures en mode GNSS, GPS

La Garmin Forerunner 965 a été lancée en mars 2023. Elle est légèrement plus large et plus épaisse que son prédécesseur. Ce qui lui permet d’accueillir un écran plus grand. C’est la grande nouveauté que cette montre connectée présente. Toutefois, hormis ce détail, la Garmin Forerunner 965 est presque identique à la Garmin Forerunner 955 sur le plan fonctionnel, ce qui est une bonne chose lors de notre test.

Nous n’avons pas eu à nous habituer à une nouvelle organisation des menus. Sur une nouvelle montre connectée, c’est un toujours un apprentissage assez compliqué à faire. Par conséquent, en raison du fait qu’ elle présente la même combinaison d’écran tactile et de boutons, nous n’avons pas eu de mal à la manipuler. C’est une très bonne montre connectée de compétition.

Design

Le design général de la Garmin Forerunner 965 est semblable à celui des autres modèles de la série. Bien que des éléments la rendent plus subtile et élégante comme sa lunette et son écran. Comparée aux smartwatch les plus répandues, c’est assurément une pièce d’horlogerie imposante.

De prime abord, elle semble lourde. Mais c’est seulement une question de point vue. Lors de notre test de la Garmin Forerunner 965, nous nous sommes très vite habitués à son poids et à sa taille. Mais il est vrai que les personnes ayant des poignets fins et fragiles pourraient avoir du mal à la porter en permanence.

Mais si vous avez déjà porté des montres Garmin, elle n’est que légèrement supérieure à la norme actuelle. Elle pèse 6 g de plus que la Forerunner 265 ou 2 g de plus que la Venu 2 Plus. Avec une épaisseur de 13,2 mm, elle est en fait 1,2 mm plus fine que la Forerunner 955 tout en pesant seulement 1 g de plus ; elle est juste 0,3 mm plus épaisse que la 265.

Les principaux changements au niveau de l’écran

Un écran AMOLED aux couleurs plus vibrantes est plus aisé à discerner. Et nous avons voulu nous en assurer en faisant passer un test à celui de la Garmin Forerunner 965. Le fait que celui de la Forerunner 955 passe d’une taille de 1,3 pouce à 1,4 pouce est un petit changement.

Mais en ayant remplacé la lunette plastique par une lunette en titane, la transformation de la montre se fait sentir. D’ailleurs, son verre aussi est plus solide, car le Corning Gorilla Glass DX présent sur la 955 a été remplacé par un verre Gorilla Glass 3 sur la 965. Et en ayant effectué quelques séances de sport en extérieur, nous avons noté que la luminosité de l’écran est nettement meilleure.

Plus précisément, le passage d’un écran tactile MIP d’une résolution de 260×260 pixels, à un écran tactile de 454 x 454 pixels. Forcément, les couleurs sont plus riches et notables. Puis, il est moins fatiguant de les distinguer en plein soleil. D’une manière générale, le nombre de pixels par pouce (PPI) de la 965 est comparable à celui de la plupart des smartwatch haut de gamme comme l’Apple Watch.

Des fonctionnalités similaires à celles de la Forerunner 955

La montre n’existe qu’en une seule taille. Mais elle est disponible en trois coloris. Vous pouvez donc choisir entre le modèle Carbon Grey avec boîtier noir et bracelet en silicone Amp Yellow/Black. Il y a aussi celui qui est en Carbon Grey avec boîtier noir et bracelet en silicone Black/Powder Grey. Et la troisième version de la Garmin Forerunner 965 que nous avons prise pour ce test possède un boîtier Whitestone avec bracelet en silicone Whitestone/Powder Grey.

En termes de poids, ce modèle pèse 52 g. Son niveau d’étanchéité est de 5 ATM, ce qui signifie qu’il est possible de faire de la natation en la portant au poignet. Et cette montre connectée résiste très bien aux chocs moyens et à la poussière. Elle est dotée des mêmes outils complets de suivi du sport et de la santé dont toutes les Garmin récentes sont pourvues. Et cette smartwatch capture presque toutes les mesures pendant et après les séances de sport.

Les différentes spécificités de la Garmin Forerunner 965

Lorsque notre produit nous a été livré pour ce test, nous nous sommes retrouvés avec une Garmin Forerunner 965 pourvue de cartes routières. C’est un dispositif équipé d’un GPS à double bande d’une très grande précision. Cela nous a donc été d’une très grande utilité lors de nos sorties du weekend. Elle a été capable d’indiquer les sentiers de la région et elle comptait des cartes topographiques.

Elle dispose également d’un grand nombre de fonctionnalités spécifiques à l’entraînement. Nous pouvons citer l’estimation de l’état de préparation à l’entraînement. Elle peut aussi donner des suggestions d’entraînement basées sur la charge de travail et les temps de récupération adéquats. Et c’est un très bon prédicteur de course.

Ce sont des fonctions qui étaient déjà présentes sur la Forerunner 955, mais la différence d’affichage est vraiment remarquable. Sinon, elle offre des options de musique hors ligne de Spotify, Amazon et Deezer. Vous pouvez également stocker des chansons en MP3 et des podcasts dedans. Toutefois, il est beaucoup plus facile et rapide d’effectuer cette opération via Spotify si vous disposez d’un bon réseau WiFi.

Les options manquantes sur la smartwatch

Par contre, contrairement aux montres Wear OS, les montres Garmin n’annoncent généralement pas quels sont leurs composants internes. Ce qui fait que nous ne savons pas si la marque a mis à jour la puissance de traitement de leurs smartwatch ou non. Avec la Forerunner 965, nous avons occasionnellement remarqué un décalage lors de la navigation sur les cartes ou de l’ouverture des widgets. Mais rien de trop flagrant.

Il est possible de mesurer la fréquence cardiaque, le taux d’oxygénation du porteur, son niveau de stress et les mouvements du poignet via l’accéléromètre. La montre est aussi dotée d’un gyroscope, et elle est capable de mesurer l’effort en altitude via l’altimètre.

Néanmoins, l’utilisateur d’une Forerunner 965 ne peut pas effectuer d’ECG. Seule la Venu 2 Plus est pourvue de cette option. Garmin n’a d’ailleurs pas encore proposé de détection passive de la fibrillation auriculaire. Mais cette smartwatch est parfaitement en mesure d’analyser les données de sommeil de son propriétaire.

Autonomie

Pour le suivi de l’activité, la 965 dure à peu près le même nombre de jours que son prédécesseur. Mais la batterie est moins endurante en raison du changement de taille de la montre.

Ensuite, lorsqu’elle est mise en mode GPS automatique ou de plus haute précision, son autonomie diminue de moitié. Lors de notre test de la Garmin Forerunner 965, une heure de course en mode automatique a consommé environ 5,5 % de la batterie ou 7 % avec de la musique.

C’est certainement assez long pour la plupart des courses. Mais peut-être pas assez pour les coureurs professionnels qui parcourent des kilomètres tous les jours. Le modèle 965 peut donc tenir jusqu’à 34 heures de suivi dans son mode le plus économe en énergie. Cependant, cette performance est loin des 80 heures que peut atteindre le 955.

Réparabilité

La Garmin Forerunner 965 est une montre connectée réparable. Sa batterie est conçue pour durer au moins quelques années avec des cycles de charge fréquents. Ce qui signifie qu’elle peut tout à fait conserver une capacité d’au moins 80 %, selon la description du fabricant. Ce modèle ne contient en effet pas de matériaux recyclés.

Garmin garantit au moins deux ans de mises à jour de sécurité à compter de la sortie de la montre. Et la marque soutient généralement ses appareils bien plus longtemps. Lorsque vous aurez besoin de changer votre montre connectée, des programmes de reprise sont proposés. Mais cela certaines gammes. Nous ne pouvons pas savoir si la Forerunner 965 est incluse dedans ou non à l’heure actuelle.

Verdict

Finalement, la Garmin Forerunner 965 reprend la formule gagnante de la Forerunner 955. Ce modèle corrige son plus gros défaut qui fut l’écran MIP. De ce fait, il est facile de croire que la principale raison d’acheter une Forerunner haut de gamme se résume à cela.

Mais cela n’est pas le cas. Les fonctions de cartographie ont été améliorées. Et c’est là une raison valable de l’acquérir. L’amélioration de l’écran AMOLED permet à Garmin d’afficher plus de détails sur l’écran de cette smartwatch de 1,4 pouce.

Même si l’autonomie de cette smartwatch est un peu diminuée, elle possède tout de même une très bonne endurance. La Forerunner 965 dure environ 10,5 jours sur 24 heures avec l’écran allumé en permanence. Et cela comprend le suivi du sommeil pendant la nuit. C’est beaucoup plus long que ses concurrentes OLED et même trois jours de plus que la Forerunner 265. Mais c’est environ cinq jours de moins que la 955.

Ecran AMOLED Ultra lumineux

Excellente autonomie de plusieurs jours

Prix élevé

Coloris limités

