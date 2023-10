Test de la Garmin Forerunner 255S, une simple montre en apparence mais puissante

Parmi les différents modèles de smartwatch produits par la marque Garmin, certains appareils se sont démarqués et d’autres non. Sauf qu’il est toujours intéressant de faire passer un test à un modèle de montre connectée comme la Garmin Forerunner 255S pour expérimenter ce qu’elle a dans le ventre.

Ce modèle n’a pas été très marquant. Néanmoins elle a attiré notre attention, car ses atouts sont nombreux. Voilà pourquoi, il serait dommage de passer à côté ou de jeter cette smartwatch aux oubliettes sans lui avoir laissé une chance d’être découverte.

Caractéristiques techniques Dimensions : 41 x 41 x 12,4 (mm)

Ecran : Antireflet, MIP transflectif, 218 × 218 pixels

Poids : 39 g

Capacités spéciales : 4 GB de mémoire

Etanchéité : 5ATM

Autonomie : jusqu’à 12 jours usage normal et jusqu’à 26 heures usage intensif

Présentation de la Garmin Forerunner 255S

La Forerunner 255 est une montre connectée de triathlon multisport. Il est possible de faire uniquement de la course à pied en la portant. Tout comme il est possible de l’emmener nager, faire du vélo ou faire de la randonnée le weekend. Dotée d’une puce GPS haut de gamme multi bande/double fréquence conçue par Garmin, cet appareil vous permettra de ne pas vous perdre.

Et en termes de prix, il s’agit de l’un des modèles les moins chers parmi la gamme Forerunner 255. A première vue, il s’agit d’une smartwatch de sport. Mais ce serait une erreur de penser que Garmin n’a ajouté que quelques profils sportifs à cet appareil.

La société y a intégré toutes les fonctions de charge d’entraînement et de récupération haut de gamme de la Forerunner 945. Et elle a été enrichie d’outils supplémentaires tels que le statut VRC et une fonction de suggestion d’entraînement quotidien. Lors de ses entraînements, le porteur de cette montre connectée peut donc planifier une session entière en vue d’une course spécifique (ou d’une série de courses).

Design

Lors de notre test de la Garmin Forerunner 255S, nous avons d’abord analysé son design. Cette montre connectée de forme ronde a 5 boutons répartis autour du cadran. 3 sont situés sur le bord gauche du boîtier et 2 sur le bord droit. Le modèle standard est de petite taille. Son boîtier fait notamment 41 mm. Mais il existe également une variante de la smartwatch en 46 mm.

Malheureusement, aucune de ces deux versions de la Garmin Forerunner 255 n’est équipée d’un écran AMOLED, ni d’un verre solaire Power Glass. Ce sont des matières que nous avons regretté de ne pas avoir, surtout si l’on considère que d’autres montres Garmin sont équipées d’au moins un de ces éléments.

La lentille, la lunette et le bracelet sont similaires à ceux présents sur la Forerunner 245. C’est-à-dire que son verre est en Corning Gorilla Glass 3, et que le bracelet est fait de polymère renforcé de fibres et de silicone. Et en termes de poids et de gabarit, la Forerunner 255S ne pèse pas lourd (39 g).

Les options de la Garmin Forerunner 255S pour s’améliorer en sport

Vu que la 255S est une montre connectée faite pour les sportifs, elle possède des fonctions spécialement dédiées à la pratique des activités de votre choix. Dans notre cas, il s’agit de la course à pied. C’est par rapport à la pratique de séances de jogging quotidien que nous avons testé la Garmin Forerunner 255S.

Puissance de course native

L’un des premiers paramètres qu’un coureur regarde sur sa montre connectée, c’est sa puissance de course. La 255S est justement capable d’afficher ces données. Sauf que vous avez besoin d’un capteur externe comme le Running Dynamics Pod ou le Garmin HRM-Pro pour accéder à cette fonction. Si vous en avez un, vous pouvez recevoir des mesures en temps réel de la puissance exercée lors d’une course. Sinon, la smartwatch ne vous donnera que des informations standards comme le nombre de pas et la distance parcourue.

Widget de course

La Forerunner 255S peut aussi afficher des informations relatives à la préparation de la course dans un widget spécialement dédié à cela. Cela peut aider un coureur à mieux se préparer notamment avant le jour de la course. Ainsi, il peut voir quelle est la météo du jour de la course et un compte à rebours est alors enclenché. Une fois la course programmée dans l’application Garmin Connect, les suggestions d’entraînement quotidiennes s’adaptent à vos plans de course.

État de la VRC

Le sommeil est aussi important pour un coureur. Fort heureusement, la Forerunner 255S est capable de suivre la variabilité de la fréquence cardiaque (VRC) pendant le sommeil. C’est un bon indicateur de la façon dont votre corps est prêt à s’entraîner. Ce qui est très pratique. La VRC est la nouvelle tendance des wearables et certains trackers de fitness, construisent tout leur écosystème autour de cette mesure.

Morning Report

Pour suivre, il n’est pas très recommandé d’aller courir sans connaître la météo du jour. Et l’application Morning Report sert justement à cela. Elle vous permet de savoir quel temps il fait et elle propose même des suggestions d’entraînement quotidien. Elle tient compte des informations sur le sommeil de la nuit dernière que la montre à enregistrer afin de vous donner un état de la VRC précis. Vous aurez donc besoin d’une connexion à votre smartphone pour activer cette application. Même si, les données sur le sommeil et le VRC sont facilement disponibles sur la montre sans aucune entrée externe.

Les différentes optionalités de la Forerunner 255S

En tant que montre connectée multi sport, la Garmin Forerunner 255S fait un travail admirable pour être utile lorsque nous lui avons fait passer un test. Elle fonctionne avec Android et iOS, ce qui signifie qu’il est possible d’avoir accès à l’application Garmin Connect dessus. Nous n’avons eu aucun souci à lier cette smartwatch à notre smartphone et de configurer l’appairage et la synchronisation de la montre.

Accès au Connect IQ Store

En ce qui concerne les optionalités de la 255S, ce sont les mêmes que celles de la 245. Vous avez accès au Connect IQ Store de Garmin. Là, tout utilisateur de la montre peut obtenir des cadrans de montre supplémentaires, des champs de données et des widgets supplémentaires. Toutefois, il faut noter que le téléchargement et la synchronisation de ce que vous prenez sont parfois un peu lents.

Facilité d’accès aux notifications

L’affichage des notifications fonctionne bien même si l’écran de cette smartwatch est petit. Et il est bon de savoir que si vous l’utilisez avec un téléphone Android, vous pouvez répondre aux textes et aux notifications. Ce n’est pas le cas si vous utilisez un iPhone. Puis, lors de notre test de la Forerunner 255S de Garmin, nous avons constaté que le support est meilleur que ce que vous trouverez sur la plupart des montres de sport.

Ensuite, en utilisant Garmin Pay vous pourrez payer certains achats. Cette application est également prise en charge par la 255S. Vous n’aurez qu’à tendre le poignet vers le TPE de paiement sans contact et le tour est joué. Il faut toutefois préciser que tout achat est faisable à partir de la montre, si votre banque est compatible. Sinon, il est toujours bon d’avoir sa carte ou du liquide sur soi.

Autonomie

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, la Garmin Forerunner 255S est fiable, car nous avons accordé une attention particulière à ce test. Elle peut en effet durer à peu près une dizaine de jours sur une seule charge. Par conséquent, le fait que la description du produit énonce qu’elle a une endurance de 12 jours est plausible.

Sinon, nous l’avons également testé en mode GNSS avec GPS. Et le résultat est sans équivoque, car il s’agit d’une option énergivore, la montre n’a tenu le coup que 24 heures de temps. Et ce fut pire en ayant activé le mode GNSS tous systèmes avec musique. Elle est tombée à plat après 5 heures d’utilisation intensive.

Ces résultats nous poussent donc à vous dire qu’il est conseillé de savoir jauger les actions que vous effectuez sur une Forerunner 255S. Même si cette montre connectée prend en charge le mode GNSS tous systèmes plus multibande, sa batterie doit être économisée si vous ne voulez pas la recharger à tout bout de champ.

Verdict

La Garmin Forerunner 255S n’est peut-être pas le modèle le plus récent de la gamme Forerunner. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous devez renoncer à l’acheter.

Ce modèle offre une expérience globale très complète. Et elle n’est pas seulement dédiée aux personnes qui aiment faire de la course. C’est tout de même une montre connectée multifonction. Si vous recherchez une smartwatch Garmin pouvant servir de montre de triathlon, elle vaut la peine d’être examinée.

Son apparence peut être simple de prime abord. Mais ses diverses fonctions telles que la préparation à l’entraînement et quelques profils sportifs supplémentaires sont très utiles. Son autonomie est d’ailleurs meilleure que celles d’autres smartwatch comme l’Apple Watch ou la Pixel Watch.

Le problème de cette smartwatch Garmin, c’est son rapport qualité/prix. Une montre connectée comme la Coros Pace 2 peut offrir plus d’options alors que ce modèle coûte moins cher que la Forerunner 255S. Mais la Garmin Forerunner 255S offre une excellente expérience dans l’ensemble. Elle n’est pas aussi chère que la plus récente 265. Et cela montre qu’opter pour une montre plus ancienne n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Modèle parfait pour les coureurs

Bon rapport qualité/prix

Modèle dépassé par les modèles les plus récents

Aspect un peu plastique

