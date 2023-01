Avec Swytch Air, convertir son vélo en électrique n’a jamais été plus simple

Le Swytch Air est un kit unique qui vous permet de transformer n’importe quel vélo existant en version électrique. Découvrez comment il fonctionne.

Le prix est un frein important pour certains cyclistes qui souhaitent s’équiper d’un vélo électrique. Pour cette raison, la société britannique Swytch a présenté son kit de vélo électrique à un prix d’entrée très attractif. De plus, il peut être monté sur des roues de 16 à 29 pouces.

Swytch Air : un kit de vélo électrique quasi universel

Le kit Swytch Air est un tout nouveau concept permettant au vélo traditionnel de bénéficier des caractéristiques électriques. L’un des principaux avantages de ce kit est qu’il peut être adapté à n’importe quel vélo. Il suffit d’avoir une taille de roue comprise entre 16 et 29 pouces. Il s’agit d’une gamme de mesures qui couvre pratiquement tous les vélos, qu’ils soient de route, de montagne, urbains, CX ou autres. En fait, il est également compatible avec les roues équipées de freins à disques.

Les composants du kit

Le moyeu de la roue avant abrite un moteur de 250 watts et 40 NM. Cette roue motrice a été fabriquée selon les dimensions déterminées par l’utilisateur. Le kit Swytch AIR fournit également la puissance nécessaire pour gravir les pentes. Il est possible d’augmenter facilement le niveau d’assistance et d’atteindre une vitesse d’environ 30 km/h en cas de besoin

Le kit Swytch Air comprend une batterie lithium-ion, appelée « Power Pack ». Ses dimensions lui permettent d’être rangé dans un sac à dos, un sac ou une grande poche. La batterie ne pèse que 700 grammes.

Cette caractéristique explique évidemment l’autonomie limitée de la batterie. En effet, celle-ci ne dépasse pas les 15 km, ce qui peut s’avérer très court pour qui veut faire quelques trajets. Cependant, il ne faut qu‘une heure pour la recharger, ce qui peut être très utile pour ceux qui utilisent son vélo électrique des courts déplacements.

En revanche, il y a une version Max pour ceux qui ont besoin d’une plus grande autonomie Air . D’une capacité de 180Wh, elle permet de parcourir 30 kilomètres.

L’installation du Swytch Air se révèle très simple. Il suffit de remplacer la roue avant par la roue motrice, d’installer le capteur de couple à côté des pédales. Par la suite, il faut installer le support à l’aide d’une clé Allen, puis la batterie et enfin connecter le système correctement avec les câbles.

Pour maintenir la batterie, Swytch inclut également dans le kit un support qui peut être placé à différents endroits, bien que la marque le place sur le guidon. Le capteur de pédale constitue un autre élément clé de ce système. Enfin, tous les câbles nécessaires pour connecter ces pièces et un chargeur sont également inclus.

Un conseil : au moment de fixer la roue motrice au pédalier et le capteur, laissez libres les colliers de serrage jusqu’à ce que tout soit parfaitement aligné. Vous pourrez ainsi effectuer des réglages plus affinés.