Soldes d’été : le prix de cette belle Xiaomi Mi Watch noir fait un régime sévère !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée polyvalente ? Un bon plan concerne justement la Xiaomi Mi Watch Noir. Profitez-en dès maintenant ! C’est une très bonne affaire !

Actuellement en vente sur Amazon France, cet article fait l’objet d’une super promotion. De ce fait, si vous voulez vous l’offrir ou en faire à l’un de vos proches. C’est le moment de l’acheter !

Promo -29% Xiaomi Mi Montre connectée Noir Grand écran AMOLED de 1,39" av...

Autonomie accrue de 16 jours e...

Temps de charge de 2 heures

Langue du système anglais / ch... 149.99 € 106.84 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Une très belle smartwatch à -29% !

La Xiaomi Mi Watch Noir coûtait 149,99€ à l’origine, mais désormais, grâce au bon plan dont elle bénéficie, vous pouvez l’avoir au prix de 106,65€ sur Amazon France !

Vous ferrez précisément 43,34€ d’économie. Ce qui n’est pas rien si vous devez faire d’autres achats. Cette somme vous permettra de vous procurer encore un ou deux articles. Voilà pourquoi, c’est donc l’occasion de se faire plaisir à petit prix en achetant cette smartwatch à son tarif actuel. D’autant plus qu’il s’agit là d’un produit qui est neuf. Et ses différentes options sont très utiles.

8 raisons d’aimer la Xiamoi Mi Watch noir

Cette montre connectée est d’abord pourvue d’un écran haute résolution de 1,39 pouce qui vous permettra de lire facilement toutes les notifications qui s’y afficheront. Et cette smartwatch est légère et facile à porter, car elle ne pèse que 32 g. Mais son principal atout, c’est son autonomie. Elle dure 16 jours sur une seule charge en utilisation normal et 50 heures en activant le mode sport et GPS.

Pour suivre, la Xiaomi mi Watch noir est dotée d’un moniteur de fréquence cardiaque, qui est aussi capable d’évaluer votre taux d’oxygénation dans le sang. C’est très pratique au quotidien. Et si vous êtes du genre à aimer personnaliser votre smartwatch, cet appareil dispose de plus de 100 thématiques de cadrans.

Et les nageurs apprécieront également cette montre connectée, car son niveau d’étanchéité est de 5 ATM. Ce qui signifie qu’elle peut être portée dans l’eau lors de vos séances d’entraînement. Cela ne l’endommagera pas. Par conséquent, le bon plan concernant la Xiaomi Mi Watch noir tombe vraiment à pic !

Des performances dignes des meilleures smartwatch

En comparant cet article à d’autres montres connectées, la Xiaomi Mi Watch ne perd pas la face. Au contraire, les qualités de cette smartwatch sont remarquables. En plus du fait que ce produit est à présent vendu à moindre prix.

Elle est idéale pour les athlètes aimant pratiquer différentes activités. Elle comporte 17 modes d’entraînement professionnels, y compris les triathlons, la natation et le HIIT. Et ses 100 modes d’entraînement étendus vous permettront de vous dépenser autrement.

Puis, son processeur 12 nm et sa puce GPS Airoha boostent littéralement les performances de cette montre connectée, car ses algorithmes de précision sont optimisés au kilomètre près. Ce qui vous permettra d’améliorer vos efforts.C’est donc le moment d’exploiter des soldes d’été afin d’acquérir ce produit hors du commun, car cette petite tocante digitale a du succès ! S’offrir la Xiaomi Mi Watch avec bracelet en silicone noir est donc un super bon plan !