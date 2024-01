Les Simpsons ont-ils prédit les montres connectées ?

Le 19 mars 1995, un épisode intitulé « Le mariage de Lisa » a donné une vision futuriste de la famille préférée de Springfield. Et il est dit que les Simpsons ont été le déclencheur qui a prédit l’usage des montres connectées dans l’avenir. Vrai ou faux ?

Il s’agit d’un extrait authentique. Mais que peut-on réellement dire à ce sujet ? Voici en détail comment cette affaire a été décortiquée.

Le mariage de Lisa

Après que la fille d’Homer Simpsons se soit rendue dans la cabine d’une voyante, elle fut mise au courant du déroulement de son mariage. L’épisode suit alors son cours. Mais à un moment donné, nous remarquons que le futur mari de Lisa, Hugh Parkfield, interprété par l’acteur Mandy Patinkin, se penche et parle dans un appareil à l’allure étrange qu’il porte au poignet.

Il s’agit d’un téléphone à clapet. Il est à moitié montre-bracelet. Et c’est un détail que la plupart des téléspectateurs modernes ont assimilé à une smartwatch. Diffusé il y a plus de 20 ans, cet épisode des Simpsons fait alors pensé à une énième prédiction que l’auteur de la série aurait effectuée. Mais, cette fois, ce n’est pas le cas.

Les Simpson n’ont pas été les seuls à mentionner l’arrivée des montres connectées

Les Simpsons ne devraient pas avoir le mérite d’avoir « prédit » l’apparition des montres connectées pour de nombreuses raisons. En effet, même si c’est en effet en 2014 que les premières montres connectées ont connu un réel succès dans le monde, parce que l’Apple Watch les a mises en avant.

Ces appareils ont déjà été créés avant la diffusion de cet épisode des Simpsons. Des variantes de smartwatches sont apparues dans des films, des émissions de télévision et des bandes dessinées depuis les années 1950.

Il est difficile de déterminer avec précision quand la première vraie montre connectée a été produite. Mais les vraies premières montres numériques ont été produites dans les années 1970 et plus.

L’avènement des premières montres dites « connectées »

En 1983, la Seiko Data-2000 était dotée d’un clavier intégré pour la saisie de données. Quelques années plus tard, Sinclair a fabriqué une montre dotée d’une radio FM.

En 1994, Seiko revient en force sur le marché en dévoilant une montre qui servait également de téléavertisseur. La Timex Datalink, également lancée cette année-là. Ce fut un bon candidat pour être la première montre intelligente « moderne ». Elle avait la capacité de transférer des données en se connectant à un ordinateur.

Par conséquent, le fait que le fameux épisode des Simpsons ait fait mention des montres connectées fait partie du cycle de développement de cet appareil. La route vers la smartwatch moderne a en effet été longue et sinueuse.

Les autres références ayant utilisé des smartwatch à l’écran

L’idée d’utiliser des montres connectées à montrer au grand public remonte encore plus loin. Par exemple, qui ne souvient pas des films du très célèbre agent 007 ?

L’agent spécial James Bond, utilisait déjà des gadgets horlogers pour faciliter son travail d’espion. Dans le film « Vivre et laisser mourir » de 1973, la montre de Bond était équipée d’une scie circulaire et d’un aimant. Dans « L’espion qui m’aimait » (1977), Bond utilisait sa montre pour imprimer de minuscules messages. Et dans « Golden Eye » (1995), la montre de Bond était équipée d’un laser.

A part lui, Fred Flintstone, un autre personnage apparu à l’écran a déjà communiqué à l’aide d’une montre radio. Les membres de l’émission « The Jetsons » ont aussi utilisé une montre à double usage. Et qui pourrait oublier la montre de Penny dans « L’inspecteur Gadget » ?

En résumé, « The Simpsons » n’ont pas prédit l’arrivée des montres connectées. Mais cet épisode de 1995 a contribué à leur essor.