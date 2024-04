Samsung Galaxy Watch 6 vs Watch 5 : quelle montre est faite pour vous ?

En matière de montres connectées, Samsung propose certains des meilleurs produits du marché. Et l'incroyable série Galaxy Watch en fait partie. Mais entre la Samsung Galaxy Watch 6 vs Watch 5, laquelle des deux surpasse l'autre ?

La Samsung Galaxy Watch 5 a d'ailleurs été enthousiasmante. Mais maintenant que la Galaxy Watch 6 est arrivée, cela vaut-il la peine de mettre à jour votre montre connectée en prenant ce modèle ? Voici ce qu'il en est.

Une légère différence en termes de design

À première vue, la Galaxy Watch 5 et son successeur semblent identiques. Sauf que, les bords de la Watch 6 sont plus fins. Ce qui a permis à Samsung d'intégrer un écran légèrement plus grand sans avoir à modifier la taille du châssis. Deuxièmement, une nouvelle couleur or est proposée pour la Galaxy Watch 6.

Vous ne pouvez choisir qu'entre les couleurs graphite, argent et or pour la Galaxy Watch 6. Mais celles que vous pouvez obtenir dépendent de votre flexibilité en termes de taille. L'argent n'est disponible que sur la Watch 6 de 40 mm cette année. Tandis que le nouvel or est exclusif à la version plus petite de 40 mm.

Par contre, la Galaxy Watch 5 est disponible dans les finitions graphite et argent dans les deux tailles, ainsi qu'en saphir sur la version 44 mm et en or rose sur la Watch 5 de 40 mm. Sinon, ces deux modèles ont le même niveau de robustesse MIL-STD-810H. Leur étanchéité est de norme IP68 avec une résistance à l'eau de 5ATM. Et l'aluminium est toujours le matériau choisi pour le boîtier.

La Samsung Galaxy Watch vs la Watch 5 remporte ce duel en matière d'écran

La Galaxy Watch 6 de 44 mm offre un écran de 1,5 pouces avec une résolution plus élevée de 480 x 480 pixels. De son côté, la Galaxy Watch 5 possède un écran AMOLED plus petit de 1,4 pouce avec une résolution plus faible de 450 x 450 pixels.

Pour la version 40 mm, la Galaxy Watch 6 est équipée d'un écran OLED de 1,3 pouce (432 x 432 pixels). En revanche, la version 40 mm de la Galaxy Watch 5 dispose d'un écran plus petit de 1,2 pouce (396 x 396 pixels). Samsung continue d'utiliser du verre saphir pour la protection des deux générations.

Mais il y a une amélioration cruciale. La luminosité de la Galaxy Watch 6 passe à 2 000 nits. C'est le double de celle de la Galaxy Watch 5. Il est donc beaucoup plus facile d'interagir avec le contenu à l'écran de la nouvelle smartwatch en plein jour, sans avoir à plisser les yeux.

Dans la Watch 6, il y a une meilleure batterie

Il semble que Samsung tienne ses promesses. Les tests montrent que la Galaxy Watch 6 offre une autonomie nettement supérieure à celle de son prédécesseur. C'est l'une des améliorations les plus significatives de la Galaxy Watch 6 est une batterie plus grande.

Ce n'était pas le cas des batteries de 284 mAh (modèle 40 mm) et 410 mAh (44mm) de la Galaxy Watch 5. Samsung a intégré des batteries de 300mAh (version 40mm) et 425mAh (variante 44mm) à l'intérieur de la Galaxy Watch 6.

Samsung Galaxy Watch 6 vs Galaxy Watch 5 : un matériel interne

Enfin, la Galaxy Watch 6 est alimentée par le processeur interne Exynos W930 à double cœur cadencé à 1,4 GHz. Son prédécesseur était équipé d'une puce Exynos W920 cadencée à 1,18 GHz. Sans compter le fait que la capacité de mémoire vive standard de la Galaxy Watch 6 de Samsung est de 2 Go, alors que la Galaxy Watch 5 est limitée à 1,5 Go de mémoire dynamique.Bien qu'il s'agisse d'une amélioration modeste sur le papier, les applications s'ouvrent plus rapidement. Et les notifications défilent en douceur pour une expérience utilisateur sans effort.