Cet homme fait le buzz en rechargeant sa montre connectée tout en l’utilisant !

Qu'est-ce qui se passe si vous recharger votre montre connectée tout en l'utilisant ? Si vous souhaitez le savoir, découvrez la suite ci-dessous !

Un homme a récemment fait le buzz sur TikTok en partageant une méthode ingénieuse pour recharger sa montre connectée Apple Watch tout en l'utilisant. Cette astuce a suscité de nombreuses réactions et a été vue plus de 797 000 fois depuis sa publication le 21 avril dernier. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous recharger votre montre connectée tout en l'utilisant ? La réponse dans le premier paragraphe !

Recharger sa montre connectée tout en l'utilisant : possible ou non ?

Dans la vidéo postée par @lil_ninski99, on peut voir un homme portant une Apple Watch qui affiche l'heure et le signe de charge sur son écran. Un cordon de charge part de la montre et remonte jusqu'à sa chemise, permettant à l'homme de recharger sa montre tout en la portant. Cette méthode, bien que créative, va à l'encontre des recommandations d'Apple.

En effet, l'enseigne conseille de placer le chargeur ou le câble de chargement sur « une surface plane » et « dans un endroit bien ventilé », ce qui n'est pas le cas ici ! Quoi qu'il en soit, il semblerait que la technique fonctionne mais quels sont les risques liés à cette méthode ? Nous ne le savons pas encore et nous ne vous encourageons pas à l'essayer chez vous, d'autant plus que cela va à l'encontre des recommandations pour l'Apple Watch.

Les utilisateurs de TikTok ont été impressionnés par cette astuce. Certains ont qualifié cette méthode de « géniale » et de « très intelligente », soulignant qu'elle pourrait être particulièrement utile lors de randonnées. D'autres étaient plus sceptiques. Ils se demandaient si cette méthode n'empêchait pas la montre de lire le rythme cardiaque en même temps. Qui plus est, comme elle ne se trouve pas dans un endroit ventilé, la surchauffe n'est pas à exclure.

Montre connectée : un marché mondial en plein essor !

Cette vidéo virale intervient alors que le marché mondial des montres connectées connaît une croissance significative. Évalué à 30 434,1 millions de dollars en 2021, il devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 8,2 % entre 2022 et 2030. D'après une enquête de Statista en 2021, l'Apple Watch s'est avérée être le leader du marché américain des montres connectées. Cela est aussi le cas en termes de trackers de fitness. Toutefois, d'autres enseignes veulent également leur part du gâteau. C'est pour cette raison qu'elles font preuve d'inventivité avec des montres connectées sous le signe de la technologie.

Dans cette vidéo qui nous montre comment charger une montre connectée tout en l'utilisant, nous pouvons comprendre les attentes des consommateurs. Bien que cette méthode ne soit pas recommandée par Apple, elle a néanmoins suscité l'intérêt et l'admiration de nombreux internautes. Il faut donc croire qu'une montre connectée qui se charge automatiquement est le rêve de tous !

