Black Friday VPN : Vente Flash -89 % de réduction sur le plan de 5 ans 

PureVPN rend son plan de 5 ans super attractif avec son offre Black Friday.

En lançant la période de promotion du Black Friday, PureVPN réduit les prix de -89 %. Cela en fait le moment idéal pour faire des folies sur le plan de 5 ans pour seulement 1,24 €/mois (74,95 €).

Vous devez le voir comme un investissement dans votre vie privée et votre sécurité à long terme. Avec les prix actuels, ça ne va même pas coûter cher.

Abandonnez vos soucis pour les années à venir

Si vous choisissez de vous abonner à PureVPN dès maintenant, vous finirez par économiser 89 % sur votre abonnement. Cela ramène le prix à seulement 1,24 € / mois. C’est moins que le prix d’un café ! Le prix total serait de 74,95 € pour l’année.

C’est également un excellent outil si vous souhaitez accéder à des bibliothèques de streaming d’autres pays comme Netflix, Amazon Prime, BBC iPlayer, etc.

Nous avons déjà mentionné PureVPN lorsqu’ils ont réussi à réussir un audit de confidentialité, ainsi que lorsqu’ils ont introduit le protocole WireGuard qui aide les utilisateurs à atteindre des super vitesses lors de l’utilisation de l’outil. Si vous avez déjà essayé un VPN, vous avez remarqué que les vitesses de téléchargement chutent considérablement lorsque vous êtes connecté à l’un de leurs serveurs. Ce n’est pas le cas avec PureVPN, grâce au protocole qu’ils ont déployé, ce qui en fait l’un des VPN les plus rapides du marché.

Récemment, PureVPN a mis à jour l’infrastructure de ses serveurs pour les faire passer à 20 Gbps au lieu de 10 Gbps. En conséquence, les utilisateurs profitent d’un débit plus élevé ainsi que de performances accrues.

Enfin, le VPN vient aussi d’ajouter 3 nouvelles extensions pour compléter son offre :

PureKeep : un gestionnaire de mots de passe

PurePrivacy : un outil de sécurité numérique

PureEncrypt : un système de cryptage de fichier

Lorsque vous vous abonnez à PureVPN, vous obtenez plus qu’un simple VPN. Vous bénéficiez de la liberté, de la confidentialité et de la sécurité en ligne. Il existe plus de 6 500 serveurs dans plus de 78 pays parmi lesquels choisir, la plus grande partie étant située en Amérique du Nord et en Europe. PureVPN permet aux utilisateurs d’avoir jusqu’à dix appareils connectés en même temps.

En parlant de cela, il existe des applications dédiées pour Windows, macOS, Linux, Android, iOS et Huawei, mais aussi des extensions de navigateur pour Chrome, Firefox, Edge et Brave. De plus, vous pouvez même utiliser l’outil avec des services de streaming comme Android et Apple TV, Chromecast et des plates-formes de jeu comme Xbox et PlayStation.

Principales caractéristiques

Serveurs = 6500

Pays couverts = 78

Connexions simultanées = 10 connexions simultanées

Logs de données = Pas de log de données Certifiée par KPMG

Domiciliation = Îles Vierges Britanniques

Blocage d’urgence = Oui

Split Tunneling = Oui

Protocoles = IKEv2, IPSec, WireGuard

Plateformes = Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Kindle Fire, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, Routeurs, Xbox, Playstation

Support Client = Oui

Quels que soient vos besoins, PureVPN vous couvre, s’efforçant de protéger votre identité lorsque vous êtes en ligne. Bien sûr, les VPN apportent également une touche de sécurité avec eux. En particulier lors de la connexion à des réseaux Wi-Fi publics, il est important d’ajouter une couche de protection supplémentaire contre tout pirate informatique susceptible d’essayer d’exploiter des appareils vulnérables.

Et maintenant, vous pouvez obtenir tout cela avec 89 % de réduction sur le plan de 5 ans ! Alors profitez de cette offre du Black Friday tant qu’elle dure !