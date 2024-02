[BON PLAN] – Révolutionnez votre sécurité domestique avec la Battery Video Doorbell Plus

Découvrez la technologie de pointe avec la sonnette connectée Battery Video Doorbell Plus, une solution de surveillance sans fil alimentée par batterie. Profitez d’une vue HD 1536p, d’une vision nocturne couleur et de fonctionnalités intelligentes pour ne rien manquer. Saisissez l’opportunité dès maintenant et bénéficiez d’une promotion exceptionnelle.

Offre exceptionnelle, sécurité maximale!

Bénéficiez d’une réduction exclusive de 28%, la Battery Video Doorbell Plus est désormais à 129,99 euros au lieu de 179,99 euros. De plus, choisissez la facilité de paiement en 4 fois pour seulement 33,24 euros par paiement, avec 2,3% de frais inclus. Assurez-vous une sécurité haut de gamme à moindre coût.

En optant pour la Battery Video Doorbell Plus, vous investissez dans la tranquillité d’esprit. Profitez d’une garantie limitée d’un an avec une protection contre le vol incluse. Ne tardez pas à profiter de cette opportunité unique!

Les attributs de la nouvelle sonnette Battery Video Doorbell Plus

Une vision plus nette à tout moment

La Battery Video Doorbell Plus redéfinit la sécurité à domicile avec une vidéo HD 1536p améliorée. Grâce à sa vue en plan moyen, surveillez vos livraisons et accueillez vos visiteurs avec une clarté exceptionnelle, même dans l’obscurité.

Notifications instantanées et vue élargie

Recevez des alertes en temps réel sur votre smartphone lorsque quelqu’un sonne à votre porte ou qu’un mouvement est détecté. La vue en plan moyen offre une perspective étendue, idéale pour suivre les colis et gérer les visiteurs, avec des notifications de colis pour une tranquillité d’esprit accrue.

Contrôle total depuis votre appareil Ring

L’application Ring vous donne un contrôle absolu. Personnalisez les paramètres de détection, accédez à la vidéo en direct et connectez-vous à d’autres appareils Ring pour une surveillance complète, où que vous soyez.

Fonctionnalités avancées et facilité d’utilisation

Profitez de la vision nocturne couleur, d’une installation sans tracas alimentée par batterie, et associez la sonnette à des dispositifs compatibles Alexa pour une expérience mains-libres. Son design élégant s’intègre parfaitement à votre domicile.