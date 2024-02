[BON PLAN] – Economisez 80 euros avec le boîtier Corsair Crystal Series 680X RGB

Vous rêvez de donner à votre PC une allure de machine de guerre ultime ? Ne cherchez plus ! Avec le boîtier gaming Corsair Crystal Series 680X RGB, votre setup atteindra des sommets de performance et de style

Le prix chute de 80 euros !

Devinez quoi ? Pour une durée limitée, bénéficiez d’une réduction sensationnelle de 28% ! Oui, vous avez bien lu, économisez 80 euros dès maintenant en optant pour cette offre irrésistible, pour un prix incroyable de seulement 209,90 euros au lieu de 289,99 euros. Mais attention, cette promotion ne durera pas éternellement !

Garantie et modalités de paiement

Profitez d’une garantie constructeur de 2 ans. Ce qui vous offre une tranquillité d’esprit totale. De plus, avec les modalités de paiement flexibles, payez en 4 fois sans frais, à seulement 53,68 euros par versement, frais inclus. Cette opportunité est parfaite pour mettre la main sur ce bijou technologique sans vous ruiner !

A propos du Corsair Crystal Series 680X RGB

Performance extrême, style incomparable

Doté d’un système de refroidissement à flux d’air ultra-élevé, le Corsair Crystal Series 680X RGB est conçu pour maintenir vos composants au frais même lors des sessions de jeu les plus intenses. Grâce à la technologie Direct Airflow Path et aux quatre ventilateurs inclus, vos composants resteront à des températures optimales. Ce qui assure ainsi des performances stables et durables.

Un éclairage époustouflant

Illuminez votre setup avec les trois ventilateurs RGB LL120 inclus. Ces derniers offrent en total 48 LED RGB personnalisables. Créez des ambiances uniques et impressionnantes grâce à un éventail infini de couleurs et d’effets lumineux. Votre PC ne passera plus jamais inaperçu !

Organisation simplifiée

Finis les câbles enchevêtrés ! Grâce au double compartiment novateur du Corsair Crystal Series 680X RGB, organisez et cachez facilement tous vos câbles pour un aspect propre et soigné. Trois panneaux en verre trempé mettent en valeur vos composants les plus précieux.

Connectivité dernier cri

Avec un port USB 3.1 Type-C Gen-2 en façade, bénéficiez d’une connectivité évolutive et rapide pour vos périphériques les plus exigeants. Ne faites aucun compromis sur la vitesse et la performance, même lors du transfert de données les plus volumineuses.

Ne manquez pas cette occasion en or de transformer votre PC en une machine de jeu de pointe. Offrez-vous dès maintenant le Corsair Crystal Series 680X RGB et plongez dans une expérience de jeu immersive et époustouflante comme jamais auparavant !

