Spider-Man 3, Final Fantasy, etc. … Voici les jeux PS6 que vous ne devriez pas manquer !

La PlayStation 6 pourrait arriver d'ici 2028. Cette console marquerait une nouvelle ère pour les gamers. Voici un aperçu des jeux les plus attendus pour cette future console.

Alors que la PlayStation 5 entre dans sa quatrième année de vie, il est temps de commencer à spéculer sur la prochaine génération. Les consoles ont tendance à avoir une durée de vie d'environ huit ans, ce qui signifie qu'une PlayStation 6 pourrait être lancée d'ici 2028.

Bien que cela puisse sembler prématuré, il est probable que des jeux pour cette future console soient déjà en développement. Voici nos prédictions sur les titres que nous pourrions voir sur la PlayStation 6 d'ici 2030.

Marvel's Spider-Man 3, un lancement attendu

En 2028, Insomniac Games devrait lancer Marvel's Spider-Man 3. Le studio a subi une fuite majeure l'année dernière. Cette fuite a dévoilé des informations sur leur calendrier de développement jusqu'en 2031.

Parmi les informations divulguées, un nouveau jeu Ratchet and Clank et une nouvelle propriété intellectuelle sont en préparation. Mais le plus attendu est sans doute Marvel's Spider-Man 3, surtout après les indices laissés dans le deuxième opus.

Marvel's X-Men, un jeu multijoueur potentiel

Insomniac ne s'arrêtera pas là. Les fuites ont également confirmé qu'un jeu complet sur les X-Men est en cours, prévu pour 2030. Ce titre pourrait suivre Marvel's Wolverine, attendu sur PS5 en 2026.

Le potentiel multijoueur de ce jeu est intrigant. Les fans se demandent si Insomniac permettra aux joueurs d'incarner leurs mutants préférés en coopération, ou si le studio optera pour une expérience solo similaire à Marvel's Guardians of the Galaxy.

Uncharted 5, le retour de Nathan Drake

Naughty Dog, l'un des studios les plus précieux de Sony, travaille actuellement sur plusieurs jeux solo. Bien que le prochain grand jeu pour PS5 soit probablement The Last of Us Part 3, la PlayStation 6 pourrait voir le retour de la série Uncharted.

Uncharted 4 : A Thief's End semblait conclure les aventures de Nathan Drake, mais il est possible que sa fille, Cassie, prenne le relais dans un futur opus.

Destiny 3, le prochain chapitre de Bungie

L'acquisition de Bungie par Sony en 2022 pour plus de 3 milliards de dollars était un achat stratégique. Alors que Marathon devrait être le prochain grand jeu du studio, Destiny 3 pourrait bien être le projet phare de la PlayStation 6.

Destiny 2 a achevé une partie de son histoire avec l'extension The Final Shape. De ce fait, le moment semble propice pour débuter le développement d'un troisième volet de la série.

Final Fantasy VII Remake Part 3, une conclusion épique

La série Final Fantasy VII Remake, très attendue, devrait se conclure avec un troisième volet. Si le cycle de développement reste le même, la sortie du jeu pourrait avoir lieu autour de 2028. Cela coïnciderait avec la sortie de la PS6. Un lancement intergénérationnel, avec une version améliorée pour la nouvelle console, semble probable.

Cyberpunk 2, la revanche de CD Projekt Red

Malgré un lancement difficile pour Cyberpunk 2077, CD Projekt Red a restauré la confiance des fans. Le studio a confirmé qu'il travaille sur plusieurs projets, dont une suite à Cyberpunk 2077. Ce jeu pourrait bien être l'un des plus grands succès de la prochaine génération de consoles, mais ne vous attendez pas à le voir avant les années 2030.

Bloodborne Remake, un espoir pour les fans

Depuis des années, les fans de FromSoftware réclament des nouvelles de Bloodborne, que ce soit une suite ou un portage sur PC. Bluepoint Games, responsable du remake acclamé de Demon's Souls sur PS5, pourrait réaliser un remake de Bloodborne pour le lancement de la PS6. D'ici là, le jeu original aura deux générations de retard, ce qui rendrait un remake d'autant plus pertinent.

La PlayStation 6 est encore loin, mais il est passionnant de spéculer sur les jeux qui pourraient accompagner son lancement. La prochaine génération de consoles a quelque chose pour tout le monde, avec de nouvelles aventures de Spider-Man, des X-Men, Uncharted et Final Fantasy.

Et qui sait, nous pourrions même voir des remakes de classiques adorés comme Bloodborne. Les années à venir s'annoncent passionnantes pour les fans de jeux vidéos.

