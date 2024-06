Attention, la nouvelle console portable d’Asus franchit un palier supérieur

Asus frappe un grand coup dans le secteur des consoles portables avec sa toute nouvelle ROG Ally X. Corrigeant les lacunes de son prédécesseur, cette itération améliorée promet une autonomie prolongée, des performances accrues et une ergonomie soignée, le tout dans un design épuré.

Asus a levé le voile sur sa toute dernière création dans le monde des consoles portables, la ROG Ally X. Cette machine représente une évolution majeure par rapport à son prédécesseur, la ROG Ally. Bien que conservant les mêmes composants clés, la ROG Ally X apporte des améliorations substantielles qui devraient ravir les joueurs à la recherche d'une expérience de jeu portable ultime.

Autonomie prolongée et performances accrues

L'une des principales critiques adressées à la ROG Ally concernait sa faible autonomie. Asus a résolu ce problème en doublant la capacité de la batterie, qui passe désormais à 80 Wh. Cette augmentation significative devrait permettre aux joueurs de profiter pleinement de leurs sessions de jeu sans avoir à se soucier d'une décharge prématurée.

Parallèlement, la ROG Ally X offre des options de stockage et de mémoire vive améliorées. Les utilisateurs pourront désormais bénéficier d'une capacité de stockage allant jusqu'à 1 To (M.2 2280) et de 24 Go de RAM LPDDR5X 7500 Mhz. Ces spécifications renforcées permettront d'exécuter les jeux les plus gourmands en ressources sans compromettre les performances.

Ergonomie repensée et connectivité accrue

Au-delà des améliorations internes, Asus a également revu l'ergonomie de la ROG Ally X. Les poignées ont été retravaillées pour offrir un confort optimal, tandis que les sticks analogiques et la croix directionnelle ont été renforcés pour une durabilité accrue. De plus, un deuxième port USB Type-C a été ajouté, offrant une connectivité supplémentaire appréciable.

Malgré ces ajouts, Asus a réussi à maintenir un poids raisonnable de 678 grammes, seulement 70 grammes de plus que le modèle précédent. Cette légère augmentation devrait être facilement compensée par les avantages apportés par les nouvelles fonctionnalités.

Design sobre et interface conviviale

Esthétiquement, la ROG Ally X arbore un look noir sobre et élégant, contrastant avec le style plus tape-à-l'œil de son aînée. Ce choix de design reflète l'approche mature et professionnelle d'Asus pour cette itération.

Enfin, la console bénéficie de la version 1.5 d'Armoury Crate SE, une interface utilisateur plus claire, plus intuitive et plus fluide. Bien que tournant toujours sous Windows 11, cette amélioration devrait faciliter la navigation et l'accès aux différentes fonctionnalités de la machine.

La ROG Ally X sera disponible en France à partir du 22 juillet 2024, avec un prix de lancement fixé à 899 euros. Malgré cette augmentation par rapport au modèle précédent, les améliorations apportées devraient justifier ce surcoût pour les joueurs exigeants à la recherche d'une expérience de jeu portable de haute qualité.

