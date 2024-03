Windows 11 : nouvelle mise à jour cruciale bientôt disponible – Voici comment l’installer !

Dans sa récente mise à jour, la suite d'utilitaires PowerToys pour Windows 10 et Windows 11 a reçu une amélioration significative en termes de fonctions pratiques et de possibilités existantes. Rappelons que PowerToys est un ensemble d'utilitaires optionnels lancé lors de la sortie de Windows 95, contenant plusieurs petits programmes équipés de fonctionnalités spécifiques utiles selon les besoins de chaque utilisateur.

Toujours soucieux d'apporter des améliorations à ses logiciels, Microsoft continue de travailler sur son dernier système d'exploitation Windows 11. Ces efforts se traduisent notamment par des mises à jour régulières, visant à offrir une expérience optimale aux utilisateurs. Dès lors, il est crucial pour les adeptes de la marque de rester informés des nouveautés technologiques pour tirer pleinement parti de toutes les potentialités offertes.

La mise à jour Windows 11 apporte de nouvelles fonctionnalités intéressantes tant pour les particuliers que pour les professionnels, pour améliorer l'expérience utilisateur sur l'ensemble du système d'exploitation.

Quoi de neuf dans Moment 5 ?

Windows 11 va devenir encore meilleur avec la sortie prochaine de Moment 5 dans la mise à jour 23H2. Même s'il n'est pas encore officiellement disponible, l'enthousiasme est bien réel et pour de bonnes raisons. Microsoft déploie des améliorations conçues pour rendre votre expérience informatique plus fluide et intuitive. De l'inclusion de fonctionnalités Copilot améliorées et des ajustements en intelligence artificielle aux fonctions d'accessibilité de l'OS améliorées, Moment 5 se prépare à révolutionner la manière dont nous interagissons avec nos PC.

Vous ne voulez pas attendre la sortie officielle ? Il y a de bonnes nouvelles : vous pouvez installer Moment 5 manuellement dès maintenant. Microsoft a commencé le déploiement, mais il se fait par étapes. Si vous êtes du genre aventureux, vous pouvez plonger dans les réglages de votre PC pour commencer l'installation.

Allez dans Paramètres > Mise à jour Windows et vérifiez si la mise à jour KB5034848 est disponible. Si oui, lancez le téléchargement et l'installation. Un redémarrage est nécessaire pour que les modifications prennent effet.

Gardez à l'esprit que certaines fonctionnalités pourraient ne pas être disponibles immédiatement après l'installation. Cependant, pour les impatients désirant explorer toutes les nouveautés de Moment 5, une solution existe : l'application ViveTool, disponible sur GitHub. Ce processus peut paraître technique, mais il ouvre les portes à une expérience Windows enrichie. Comme toujours, faites preuve de prudence et assurez-vous que votre système est compatible avant de forcer l'installation des nouveautés.

La technologie évolue rapidement, et Microsoft semble déterminé à ne pas laisser les utilisateurs de Windows 11 derrière. Avec Moment 5, Windows continue de se transformer, promettant une expérience utilisateur améliorée et plus accessible à tous. Alors, êtes-vous prêt à faire le grand saut et à découvrir ce que Windows 11 Moment 5 a à offrir ?

La popularité croissante de Linux face à Windows 11

Mais tandis que la dernière version du système d'exploitation de Microsoft connaît certaines avancées, il est intéressant de noter que son concurrent, le système d'exploitation gratuit Linux, bat des records de popularité. En effet, depuis fin 2020, et plus particulièrement depuis le lancement de Windows 11, Linux a vu sa part de marché augmenter considérablement, sans aucune promotion ni marketing.

Cette montée en puissance de Linux suscite quelques interrogations quant à l'influence des mises à jour de Windows 11 sur cette situation. La force du logiciel libre prônée par la communauté Linux pourrait-elle être un facteur déterminant dans le choix des utilisateurs pour un système d'exploitation ? Quoi qu'il en soit, cette progression soudaine et spectaculaire ne peut être ignorée, et pourrait bien entraîner une nouvelle dynamique dans l'univers des systèmes d'exploitation.