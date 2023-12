Windows 11 vous rebute ? Tout pourrait changer avec l’IA ! Voici ce qu’envisage Dell

Windows 11 va avoir un nouveau visage grâce à l’IA ! Tous les points que vous devrez savoir dans ce qui suit !

L’arrivée d’un nouveau système d’exploitation suscite souvent à la fois de l’excitation et des préoccupations chez les utilisateurs. Windows 11, la dernière itération du système d’exploitation de Microsoft, n’a pas fait exception. Certains utilisateurs ont exprimé des réticences à migrer vers cette nouvelle version.

Les principales raisons les plus cités sont les exigences matérielles, les changements d’interface et les soucis en matière de performances. Cependant, Dell, l’un des principaux fabricants d’ordinateurs, a dévoilé des perspectives intéressantes sur la manière dont l’IA pourrait transformer l’expérience utilisateur de Windows 11.

L’IA pour optimiser les performances de Windows 11

Le déploiement de l’IA dans l’environnement Windows 11 pourrait apporter des améliorations significatives. Cette perspective peut résoudre les préoccupations courantes des utilisateurs. Dell a suggéré que l’IA pourrait être utilisée pour optimiser les performances de Windows 11 sur une gamme plus large de matériel.

En effet, la dotation du Copilot IA aux ordinateurs plus anciens ou moins puissants leur permettrait de fonctionner plus efficacement avec ce système d’exploitation. Qui plus est, cette nouvelle fonctionnalité animée par l’IA pour Windows 11 pourra prendre la place de Cortana, à condition bien sûr que l’ordinateur fonctionne sous la version 23H2.

L’IA pour booster les processus d’optimisation de Windows 11

Parmi les préoccupations majeures des utilisateurs de Windows 11 gratuit, les exigences matérielles plus élevées par rapport aux versions précédentes restent au cœur des débats. Afin de combler cette lacune, Dell envisage d’introduire l’IA dans les processus d’optimisation intelligents.

Le but c’est de pouvoir réadapter les performances du système en fonction des spécifications matérielles de chaque appareil. Cela pourrait potentiellement permettre à un plus grand nombre d’utilisateurs de profiter des fonctionnalités de Windows 11 sans avoir à investir dans un nouveau matériel coûteux.

L’IA pour personnaliser l’interface utilisateur

Entre temps, l’IA va analyser les habitudes et les préférences des utilisateurs pour leur fournir des recommandations et des ajustements personnaliser. Cela entre dans l’optique d’optimisation de l’efficacité et la productivité de l’interface utilisateur. De même, cela contribuera à l’amélioration de la sécurité et la gestion des données.

En incorporant l’IA, Windows 11 n’aura aucun mal à détecter et à prévenir les menaces de sécurité potentielles. Cela contribue également à la protection des utilisateurs contre les cyberattaques et les logiciels malveillants.

Cependant, malgré ces perspectives prometteuses, certaines questions subsistent. Cela concerne entre autres la manière dont Dell mettra en œuvre ces solutions basées sur l’IA. Des préoccupations sur la collecte et l’utilisation des données utilisateur font également leur apparition. Ces inquiétudes en matière de confidentialité et de sécurité seront-elles perçues du bon œil par les utilisateurs ? La confirmation très prochainement…