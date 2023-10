Offre de réduction pour tout achat d’une ROG Ally Z1

Faites claquer les confettis ! ASUS a décidé de mettre le paquet et de sortir le grand jeu pour tous les gamers ! Pour tout achat d’une console ROG Ally en version Z1 ou Z1 Extreme, ASUS offre une réduction supplémentaire de 100€ à la remise déjà existante.

Noisy-Le-Grand, 26 octobre 2023. Rassemblez-vous, camarades gamers, car du 30 octobre au 5 novembre, durant toute la durée de l’explosion ludique qu’est la Paris Games Week à Paris, ASUS monte la barre. Les aficionados de jeux vidéos ont une occasion en or de décrocher une réduction de 100€ supplémentaire, peanuts, ni plus ni moins. Et ce, sans condition aucune ! (Et c’est du bonus, puisqu’elle est cumulable avec l’offre de reprise d’une ancienne console. Oscillant entre 100€ et 400€, valable depuis le 16 octobre dernier et ce jusqu’au 31 décembre 2023). Alors, partants ?

Toute personne s’aventurant à investir dans une console ROG Ally, versions AMD Ryzen™ Z1 ou AMD Ryzen™ Z1 Extreme, auprès des revendeurs partenaires du délit décroche, minimum, une réduction de 200 € en cas de reprise d’une console éligible à l’opération. Un vrai bottin !

Plus de détails sur l’offre de réduction du ROG Ally

La ROG Ally, version AMD Ryzen™ Z1, affichée à 699,99€ TTC sur l’étiquette pourrait voir son prix rétrogradé à minimum 499,99€ TTC. Soyons fous, allons même jusqu’à envisager un maximum de 199,99€ TTC après remboursement et accord pour la reprise. Vous captez ?

Et pour le modèle de version AMD Ryzen™ Z1 Extreme, affiché à sa sortie à 799,99€ TTC. La donne peut changer pour atteindre minimum 599,99€ TTC. Voire un maximum de 299,99€ TTC après réduction et accord pour la reprise. Vous suivez toujours ?

L’offre de remboursement d’une ancienne console est accueillie à bras ouverts en France métropolitaine ,après une petite danse d’enregistrement sur ASUS Promotion.

Pour toutes les subtilités concernant les modèles éligibles à ce coup de mains et les conditions de remboursement, rendez-vous sur le site d’ASUS.

Pendant que Paris joue aux jeux vidéos, la boutique FNAC mettra en vente les deux versions de la ROG Ally. Avec l’offre de réduction de 100 € qui fera son show.

A propos de ROG

Républic of Gamers (ROG), petite protégée d’ASUS, est une véritable machine à fabriquer l’ultime gaming. Créée en 2006, ROG fait monter la pression en proposant une panoplie d’articles de pointe. Ces derniers sont célebres pour leur performance et leur qualité. De tout, pour tous les goûts : des ordinateurs portables, des smartphones, du matériel audio, des routeurs, et tant d’autres ! De plus, ROG prend place dans les plus grands évènements gaming internationaux et en sponsorise même certains. Les équipements ROG ont permis à des centaines de records d’overclocking d’être battus. Il continue également d’être le choix n°1 des joueurs de tous horizons.