À cause de la pénurie de consoles et la crise liée à la COVID-19, 2022 a été une année quelque peu silencieuse pour l’univers du jeu vidéo. Pour rattraper le coup, 2023 s’annonce grandiose avec la sortie de nombreux titres majeurs, blockbusters et des œuvres plus confidentielles. Préparez-vous dès maintenant à vivre des aventures incroyables avec notre top 10 des jeux vidéo 2023 les plus attendus.

Avec la nouvelle année qui commence, c’est l’occasion de découvrir de nouveaux jeux vidéo qui promettent de nous offrir des expériences uniques. 2023 nous réserve plusieurs titres à surveiller qui s’adressent à tous les types de joueurs.

De nouvelles licences, des retours d’entre les morts ou des remakes sont à l’ordre du jour, offrant une variété de jeux pour tous les goûts. Alors, vous êtes prêt à découvrir les jeux vidéo qui feront la tendance en 2023 ? De la simulation à l’action, en passant par la stratégie, voici notre top 10 des jeux vidéo à surveiller pour 2023.

Final Fantasy XVI

Date de sortie : 22 juin 2023

Plateformes : PlayStation 5

Depuis son introduction en 1987, Final Fantasy (FF) nous fait rêver avec ses personnages haut en couleur et ses univers fantaisistes. C’est donc avec une certaine impatience que les fans attendaient le retour d’un épisode numéroté. Six ans après le dernier opus, Square Enix a enfin annoncé le lancement de Final Fantasy XVI sur PlayStation 5. Ce nouveau RPG médiéval-fantastique entend bien frapper fort.

En effet, Final Fantasy XVI promet d’être tout aussi riche et détaillé que ses prédécesseurs, avec des personnages haut en couleur, des séquences impressionnantes mettant en scène des invocations, des univers prolifiques et des gameplay variés. De plus, le jeu reviendra aux sources et proposera un univers heroic fantasy plus classique que les mondes technologiques et les balades en voiture des précédents épisodes. Un petit changement de décor qui ne peut que nous faire du bien.

Alan Wake 2

Date de sortie : non communiquée

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC

Avec son premier volet sorti en 2010, sa version remasterisée en 2020, Alan Wake a su s’imposer comme l’un des jeux vidéo les plus remarquables. Maintenant, plus de 12 ans après, le studio Remedy, à l’origine des jeux Max Payne, Quantum Break et Control, revient avec une suite que les amateurs de jeux vidéo attendent de pied ferme. Il s’agit d’un jeu d’action-aventure à la troisième personne qui se déroule dans un monde ouvert contenant des énigmes à résoudre, des créatures surnaturelles à combattre et une intrigue riche en suspense.

Ce jeu inspiré des séries télévisées telles que Twin Peaks et The X-Files réunit tous les ingrédients qui ont fait le succès de son prédécesseur. À savoir une atmosphère intense, une trame psychologique complexe et tordue ainsi qu’une narration captivante et une histoire aussi prenante que bien ficelée.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

Date de sortie : 10 février 2023

Plateformes : PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch

Êtes vous prêt pour une aventure épique dans le monde des sorciers ? Développé par Avalanche Software et publié par Warner Bros, Hogwarts Legacy est un RPG d’action-aventure en monde ouvert basé sur l’univers créé par J.K. Rowling dans sa série de romans à succès Harry Potter.

Dans un monde virtuel magique à découvrir, vous incarnez une sorcière ou un sorcier de Poudlard, à l’époque victorienne, plusieurs années avant la naissance de Harry, qui découvre une clé d’un ancien secret menaçant de déchirer le monde des sorciers.

Totalement immersif, ce jeu vous donne l’opportunité de vivre des aventures magiques et excitantes en vous permettant de prendre le contrôle de l’action et d’être au centre de votre propre aventure. Vous pouvez construire votre propre personnage, découvrir de nouveaux lieux et créatures magiques, mais aussi apprendre des sorts et préparer des potions.

Hollow Knight : Silksong

Date de sortie : non communiquée

Plateformes : PC, Nintendo Switch, Linux, Mac, PlayStation 4 et PlayStation 5

Les jeux vidéo de 2023 promettent d’être encore plus innovants et divertissants que jamais. L’un des jeux les plus attendus est la suite du metroidvania Hollow Knight. un jeu d’action-aventure développé par le studio Team Cherry.

Baptisée Hollow Knight : Silksong, cette édition 2023 met en scène Hornet, une princesse guerrière qui explore une terre remplie de mystères et d’ennemis. Elle devra affronter des créatures monstrueuses et faire face aux différents pièges tout en découvrant les secrets de cette terre.

Resident Evil 4

Date de sortie : 24 mars 2023

Plateformes : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Sorti pour la première fois en janvier 2005, Resident Evil est un jeu vidéo de tir à la troisième personne de type survival horror proposé par Capcom. Dans ce nouveau remake du jeu original, le joueur sera dans la peau de l’agent secret Leon Kennedy S qui a pour mission de secourir la fille du président des États-Unis, retenue prisonnière dans un village isolé.

Avec son gameplay nerveux, ses graphismes impressionnants et son scénario captivant, ce remake de Resident Evil 4 promet de révolutionner l’industrie des jeux vidéo tout en ravivant les sensations de l’époque.

Diablo IV

Date de sortie : 6 juin 2023

Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S

C’est avec impatience que les fans jeu culte d’action-RPG de Blizzard Entertainment attendent avec impatience la sortie de Diablo IV. Celui-ci promet de leur offrir un titre plus sombre, plus mature et surtout plus ambitieux.

Par ailleurs, grâce à sa structure en monde ouvert, cette nouveauté promet d’être encore plus grande et plus sombre que les précédents volets et s’annonce comme un véritable challenge pour les fans de hack and slash. D’autant plus que Diablo 4 propose un « endgame » riche et varié avec des événements et des nouveautés pour maintenir les joueurs en haleine. En outre, Diablo 4 propose des graphismes améliorés, une expérience de jeu encore plus immersive avec un monde plus grand et plus varié que jamais ainsi que de nouvelles mécaniques passionnantes.

Assassin’s Creed Mirage

Date de sortie : non communiquée

Plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC

Les fans des jeux vidéo peuvent se réjouir ! Ubisoft sortira une nouvelle version de son jeu phare : Assassin’s Creed. Baptisé Assassin’s Creed Mirage, ce nouvel opus de la mythique saga nous plonge dans une Bagdad du IXe siècle. Il nous mettra dans les bottes de Basim, un personnage que nous avons déjà rencontré dans Valhalla.

Dans ce jeu d’action-aventure, vous pourrez ainsi profiter de l’univers médiéval et de l’action qui a fait la renommée de la saga : du parkour et des assassinats discrets. Tout en profitant d’un décor minimaliste et sans fioritures puisque Mirage se déroule dans une unique ville. En tout cas, Mirage promet d’être le plus grand et le plus ambitieux de la franchise.

Star Wars Jedi: Survivor

Date de sortie : 17 mars 2023

Plateformes : Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC

Développé par EA, Star Wars Jedi: Survivor se déroule 5 ans après Fallen Order. Ce jeu vidéo 2023 nous fait entrer une nouvelle fois dans la peau du jeune padawan apprenti Cal Kestis. Celui-ci devra faire face à une nouvelle menace.

Comme à l’accoutumée, ce jeu 2023 nous emmène dans un voyage à travers la galaxie, à la recherche des secrets de la Force. Il promet d’ailleurs de s’inscrire dans la droite lignée de son prédécesseur. En effet, ce nouvel opus offrira aux joueurs une aventure mélangeant habilement les différents genres.

En outre, il mettra l’accent sur un level design labyrinthique. Des nouveautés comme la possibilité d’utiliser des montures ou de ralentir le temps sont également attendues et font de Fallen Order 2 l’un des jeux de 2023 à ne manquer sous aucun prétexte.

Dead Space

Date de sortie : 27 janvier 2023

Plateformes : PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S

Les jeux vidéo de 2023 promettent de nouvelles expériences qui poussent les limites de l’immersion et du gameplay. L’un des jeux les plus attendus de cette année est le la version remastérisée du jeu d’horreur culte Dead Space. Un jeu de tir à la troisième personne qui promet de redéfinir le genre de l’action-aventure horrifique. Ce jeu est développé par Motive Studios et édité par Electronic Arts.

Cette version sera plus immersive et plus terrifiante que jamais. Notamment grâce à des graphismes améliorés, l’utilisation de la dernière technologie en matière de réalité virtuelle. En l’occurrence, le jeu est conçu pour être un long plan-séquence sans temps de chargement entre les zones. Le but étant d’offrir au joueur la possibilité de se déplacer sans gravité à l’intérieur du vaisseau Ishimura. Ce qui permet de rendre le déplacement plus naturel et forcément plus immersif.

Les développeurs ont également mis l’accent sur l’aspect narratif du jeu, en lui donnant une nouvelle dimension. Dans ce remake, vous incarnez un ingénieur spatial. Ce dernier doit lutter pour survivre après avoir été abandonné sur une station spatiale. Celle-ci est hantée par des extraterrestres et des monstres.

Zelda Tears of the Kingdom

Date de sortie : 12 mai 2023

Plateforme : Nintedo Switch

Les jeux vidéo 2023 s’annoncent très prometteurs. Parmi les jeux qui se retrouvent systématiquement dans les classements, on retrouve Zelda Tears of the Kingdom. Cette suite attendue de Breath of the Wild est un véritable défi relevé par Nintendo.

Disponible uniquement sur Nintendo Switch, ce nouvel opus va inclure deux niveaux de monde ouvert. À savoir un monde terrestre et un monde céleste. Dans ce jeu, vous devrez aider Link dans sa quête pour sauver le royaume d’Hyrule des forces du mal. Dans la peau de votre personnage, vous pourrez ainsi explorer des terres merveilleuses. Vous aurez également la possibilité de combattre des monstres maléfiques et découvrir des secrets cachés. Alors, préparez-vous dès maintenant à l’aventure de votre vie !