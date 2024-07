Défiez vos amis : Cowboy introduit des vélos électriques en ligne pour des courses en réel !

Récemment, la société Cowboy a fait sa première incursion dans l'industrie du vélo électrique dans le domaine des jeux vidéo.

Le fabricant belge de vélos électriques a lancé trois jeux : Race, Burn et Push en linge. Ils vous permettront de vous mesurer à d'autres cyclistes dans le cadre d'une série de défis réels. Voici ce qu'il en est.

Race, Burn et Push

Dans Race, vous affrontez un autre cycliste dans un sprint de 500 mètres. Votre premier duel se fera contre un inconnu aux statistiques similaires. Mais à chaque victoire, votre adversaire devient un peu plus coriace.

Burn est un exercice intense de brûlage de calories d'une minute. Tandis que Push teste votre capacité à maintenir votre puissance de pédalage au-dessus d'un certain seuil pendant 15 secondes d'affilée.

Les courses ne sont pas en direct pour des raisons de sécurité. Mais vous recevrez des statistiques afin de voir où vous en êtes par rapport à vos adversaires. Dans Burn et Push, vous pouvez même vous mesurer à vous-même, mais cela s'apparente plutôt à un simple exercice sportif, ce qui est moins amusant que de se mesurer à d'autres joueurs.

Des jeux de vélos électriques intéressants ?

Le fondateur et directeur technique de Cowboy Tanguy Goretti a déclaré auprès de TNW que ces nouveaux jeux vidéo impliquant l'utilisation réelle de vélos électriques peut créer une véritable dépendance. Pendant la phase de test, des cyclistes ont joué à 4 jeux ou plus par trajet.

Les 3 jeux deviennent de plus en plus difficiles au fur et à mesure que vous progressez dans les niveaux. C'est sans doute ces difficultés que les cyclistes apprécient. Si vous avez de l'endurance, vous pouvez atteindre le sommet du classement. Il suffit d'avoir un vélo électrique Cowboy.

Sarcasme mis à part, ces jeux ont l'air d'être très amusants. De plus, il est possible de les pratiquer en extérieur. Il suffit de chevaucher sa petite reine électrique et d'avoir une vie sociale, c'est excellent pour se détendre. Le fait que vous puissiez même jouer à un jeu avec votre e-bike montre à quel point la technologie du vélo a progressé en quelques années seulement.

Une belle expérience offerte par Cowboy en vélo électrique

Si l'ebike gaming vous tente, ces 3 jeux vidéo impliquant l'usage d'un vélo électrique sont désormais disponibles via l'application Cowboy. Pour jouer, il suffit de vous rendre à vélo dans un parc, de sélectionner votre jeu et de pédaler. Cowboy affirme avoir conçu les jeux en gardant la sécurité à l'esprit. Le jeu est intuitif, avec un minimum de distraction, ce qui vous permet de vous concentrer sur la route.

Les vélos électriques minimalistes et connectés par logiciel de Cowboy lui ont valu l'adhésion de jeunes citadins. Ce sont ceux qui sont à la recherche de la perfection en matière de cyclisme et disposent d'un peu d'argent à dépenser.

Selon M. Goretti, les cyclistes de Cowboy se mesurent déjà les uns aux autres sur la base de statistiques. Certains concourent par rapport à la plus grande distance parcourue en une semaine.

Les jeux sont la dernière offre de la marque d'ebike. Celle-ci a connu une croissance importante depuis sa création en 2017. L'entreprise a même réussi à atteindre la rentabilité en septembre dernier.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn