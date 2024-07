Mauvaise nouvelle : plus de réparation possible pour votre Nintendo Wii U et voici la raison !

Nintendo ne prendra plus en charge les réparations des consoles Wii U à cause de ce problème. Quelle alternative s'offre à vous si jamais votre console tombe en panne ? Découvrez les réponses à toutes vos questions dans ce qui suit !

C'est officiel, Nintendo ne réparera plus les Wii U cassées en cas de panne ! Cette nouvelle a fait l'objet d'un controverse auprès des gamers bien que la plupart n'ont plus d'yeux que pour la Switch. Selon le service client de l'enseigne, cette décision a été prise suite au manque de pièces détachées nécessaires aux réparations.

Du coup, les réparations des consoles Wii U et ses périphériques ne seront plus pris en main par Nintendo. Quels sont les conséquences d'une telle décision ? Quelle alternative s'offre aux gamers en cas de panne de leur console Wii U ? Les réponses ci-dessous !

Arrêt des réparations des consoles Wii U : la désactivation du service client de chez Nintendo

Depuis cette annonce de la part de Nintendo, son service client en charge de la réparation du Wii U a été désactivé. De ce fait, si vous essayez d'entrer en contact avec ce dernier, vous allez vite constater que cela n'est plus possible. Cette décision suit l'arrêt de la production de la console en janvier 2017 et la fermeture de l'eShop Wii U en mars de l'année dernière, empêchant ainsi les propriétaires restants d'acheter de nouveaux jeux. Toutefois, vous pouvez toujours télécharger des titres de votre bibliothèque existante. Les mises à jour logicielles marchent encore bien qu'on ne sait pas jusqu'à quand.

La fin de la Wii U : inévitable après plusieurs polémiques

Après une décennie d'existence, il semblerait que la Wii U de Nintendo est sur le point de tirer sa révérence. En effet, depuis sa sortie en novembre 2012, cette console avait été jugée comme l'un des plus grands flops de la firme japonaise. En effet, la console n'a pas réussi à séduire massivement les gamers pour ses points négatifs. Cela concernerait entre autres son GamePad peu pratique, son autonomie réduit ainsi que son interface moins agréable. Malgré cela, il faut reconnaître que la Wii U a accueilli des jeux remarquables comme Splatoon et Super Mario Maker. Heureusement pour ces derniers, ils ont retrouvé une seconde vie sur la Nintendo Switch !

Que faire si votre console Nintendo tombe en panne ?

Si vous utilisez encore la Wii U et que ce dernier tombe en panne, sachez qu'il existe encore quelques options pour la faire réparer. Pour ce faire, vous pouvez confier la réparation à des tiers, notamment des services de réparation non officiels. De nombreux ateliers spécialisés dans les consoles de jeux peuvent proposer des solutions de réparation en utilisant des pièces de rechange compatibles.

Sinon, vous pouvez effectuer vous-même le diagnostic et la réparation de votre console. Pour cette option, vous devrez avoir l'âme d'un bricoleur afin de suivre les tutoriels en ligne dédiés à ce type de réparation. Il faut noter que plusieurs sites proposent des guides détaillés ainsi que des kits de réparation de cette console.

L'autre alternative si votre Wii U est cassé c'est de passer directement à la Nintendo Switch. Non seulement, vous n'aurez pas besoin d'être un as du bricolage ou de chercher un dépanneur non officiel, mais en plus, vous pourrez toujours accéder aux franchises Nintendo avec ou sans la Wii U ! En effet, la Switch a accueilli la plupart des jeux populaires de la Wii U. Cela permet entre autres de profiter d'une expérience de jeu nettement améliorée !

