Pliable, ce vélo cargo électrique peut vous accompagner partout

L’Urbanox de la société Avnson est un vélo électrique présentant deux caractéristiques remarquables : ce modèle est pliable et cargo à la fois. Fait peu fréquent à souligner, la combinaison de ces deux caractéristiques décuple son côté pratique.

Les vélos électriques pliants font partie du quotidien des citoyens depuis plusieurs années. Par contre, les vélos cargo à assistance électrique ont connu un essor considérable après la fin du confinement. Les ventes explosent, l’offre augmente, et les attitudes envers nos moyens de transport changent.

Une structure bien pensée

Avnson cette entreprise allemande s’est engagée dans un défi insensé : rendre un vélo cargo électrique pliable. Bien que l’Urbanox d’Avnson soit encore un prototype, celui-ci dévoile déjà ses capacités à se plier. De toute évidence, ce modèle a pour but de comprimer la taille du vélo et de faciliter son transport lorsqu’il n’est pas en mouvement. Il s’agit d’ailleurs, d’un problème que les propriétaires de cargos connaissent bien, étant donné qu’ils doivent gérer la taille et le poids de leurs deux roues au cours de différentes manœuvres.

L’Urbanox, déplié, ressemble à un biporteur ordinaire équipé d’un compartiment à bagages à l’avant. Pour le plier, le fabricant a ajouté une charnière centrale permettant au vélo de se plier tout seul, en rabattant vers l’arrière la partie avant. De fait, la longueur de l’Avnson Urbanox s’en trouve considérablement réduite, sans pour autant avoir la taille d’un Xiaomi Mi.

Un vélo cargo électrique pliable à transporter partout

Le site officiel de la start-up allemande indique que l’Urbanox peut se loger dans la malle d’une Fiat 500… sous réserve que la rangée de sièges arrière soit rabattue. Il serait également possible de l’accrocher à un trailer ou de l’attacher à un support dans un train.

Ce vélo électrique cargo pliant peut également être introduit dans un ascenseur assez grand pour le garder au chaud chez soi ou au bureau. En somme, vous l’aurez saisi, Avnson compte transformer un véhicule lourd et naturellement encombrant en un deux roues facile à transporter.

Il faut par ailleurs noter que si son compartiment contient des marchandises (à l’avant, donc), ce vélo cargo pliant ne peut pas se plier. Ce dernier perd alors son intérêt : il fonctionne uniquement lorsqu’on voyage à vide.

Caractéristiques techniques satisfaisantes

Au niveau des caractéristiques, on note que ce modèle fait appel à un moteur Shimano puissant. A savoir l’EP801 offrant un couple de 85 Nm. Une mécanique sécurisante compte tenu du poids de 28 kg. Néanmoins, ce poids est correct pour un cargo. De plus, il intègre une batterie de 504 Wh.

En outre, ce vélo électrique cargo et pliable est équipé de pneus Schwalbe Pick-up. Ces derniers permettent d’amortir les chocs sur la route. Toutefois, il ne bénéficie pas d’amortisseur ou de fourche suspendue, ce qui laisse à désirer en termes de confort.

Côté transmission, le constructeur annonce un choix entre une transmission à moyeu à 5 vitesses au total et une transmission automatique ou manuelle Nexus, couplée à une courroie Gates.